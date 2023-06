Ausgewählter Artikel:

» (09.06.2023) Berliner Kurier: Bella Lesnik über Liebesleben – "Habe absolute Präferenz für Frauen"

"RTL Exklusiv"-Moderatorin Bella Lesnik spricht selten über ihr Liebesleben. Jetzt macht sie auf Instagram eine Ausnahme.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Juni 2023

» Abendzeitung München: CSU plant eigene CSD-Aktion – "Nein, das ist keine Provokation"

Die CSU darf nicht mit eigenem Wagen auf den CSD, lädt dafür am 18. Juni zu einem Weißwurstfrühstück auf die Dachterrasse der Deutschen Eiche ein.

» RND: Die Ärzte wegen Witzen über K.-o.-Tropfen und Pride Month in der Kritik

Weil sie bei einem Konzert über K.-o.-Tropfen Witze gemacht haben, stehen die Berliner Punkrockveteranen Die Ärzte in der Kritik. Auf Twitter machen zahlreiche Fans ihrem Ärger über die ihrer Meinung nach geschmacklosen Anspielungen auf die Causa Rammstein Luft. Und auch ein paar flapsige Sprüche zum Pride Month haben Irritationen ausgelöst.

» Tagesspiegel: Regenbogenhaus für Berlin – Schwarz-Rot will schnell neues queeres Zentrum einrichten

CDU und SPD wollen möglichst schnell ein neues Regenbogenhaus für Berlin einrichten. Ein Konzept gibt es noch nicht – kontroverse Debatten zeichnen sich aber schon ab.

» B4B Schwaben: Pro und Contra – Braucht es einen "Pride-Month" für Unternehmen?

Der Juni ist "Pride-Month". Verschiedene Aktionen fördern die Sichtbarkeit der queeren Community. Auch manche Unternehmen ziehen mit. Aber ist das wirklich sinnvoll?

» Kleine Zeitung: Harter Wettbewerb um die Regenbogen-Klientel

Das Geschäft mit der Gleichberechtigung boomt. Immer mehr Firmen setzen auf Produkte, die für Toleranz stehen und sexuelle Minderheiten ansprechen sollen. Selbst Nivea und Labello kommen im Regenbogen-Design daher.

» stern: Willi Ninja – Die Voguing-Ikone, die auch Madonna inspirierte

Willi Ninja starb 2006 an Aids. Doch zu Lebzeiten war der Tänzer eine Ikone und bekannt für das Voguing. Ein Tanzstil, der auch Madonna inspirierte.

» Iceland Review: Regenbogen auf dem Skólavörðustígur wird dauerhaftes Asphaltbild

Der Regenbogen auf dem Asphalt des Skólavörðustígur im Herzen Reykjavíks wird nun so gestaltet, dass er nicht mehr verblasst.

» GEW: Here & Queer

Die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Eine Demokratie ist nur so gut, wie sie ihre Minderheiten schützt. Dafür müssen wir alle eintreten, jeden Tag neu.

» IDEA (ausnahmsweise) über Veranstaltung auf dem Kirchentag: Im Orgasmus göttliche Segenskraft erfahren

Eine konsequente Umsetzung der sexuellen Revolution in der Kirche haben Redner auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag am 8. Juni in Nürnberg gefordert.

» Tagesspiegel: Queer in Polen – Wie LGBTIQ-freundliche Schulen Jugendlichen Zuflucht geben

In Polen gibt es ein Ranking der besonders LGBTIQ-freundlichen Schulen. Besuch an einem Warschauer Gymnasium, das seit Jahren in der Spitzengruppe landet.

» detektor.fm: Asexuell – Wie akzeptiert ist Asexualität? | detektor.fm

Asexuelle Menschen haben kein Verlangen nach sexueller Interaktion. Trotzdem können Personen, die asexuell sind, in einer Beziehung leben.

» stern: "Say Gay!" – Straßenkünstlerin trollt Floridas Gouverneur DeSantis mit Guerilla-Kampagne

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat Schulunterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität stark eingeschränkt, von Gegnern "Don't Say Gay"-Gesetz genannt. Eine Künstlerin kämpft anlässlich des "Pride Month" dagegen an.

» derStandard.at über spätes Coming-out: Wie Marianne nach 23 Jahren Ehe zu sich fand

Marianne war lange mit einem Mann verheiratet, bevor sie für sich einstand und Beziehungen mit Frauen führte. Heute lebt die 69-Jährige geoutet und "solo in Wien"

» BuzzFeed: Sage uns im Quiz, auf welche Frauen du stehst und wir sagen dir, ob du wirklich hetero bist

Es ist Pride Month und vielleicht denkst du gerade darüber nach, wie es so mit deiner Sexualität aussieht. Vielleicht hilft dir dabei ja dieses Quiz.

» nd: Hass auf Sexworker – Strukturell antisemitisch

Die Sexworker*in Ruby Rebelde muss sich anwaltlich mit selbsternannten Feminist*innen herumschlagen. Letztere bringen gefährliche Verschwörungstheorien ins Spiel, schreibt Sibel Schick in ihrer aktuellen Kolumne.

» Sumikai: Japans Unterhausausschuss stimmt am Freitag über LGBTQ-Gesetzesentwurf ab

Die japanische Regierung und Opposition haben sich darauf verständigt, dass in einer Sitzung des Unterhausausschusses am Freitag über das geplante Gesetz zur Förderung eines besseren Verständnisses für die LGBTQ-Community abgestimmt werden soll.

» Sächsische.de: Kein Platz für Macho-Gehabe – Das ist Dresdens schwul-lesbischer Sportverein

"Die Bogenschützen" war einer der ersten homosexuellen Sportvereine Ostdeutschlands. 2024 steht ein großes Jubiläum an. Und in den nächsten Jahren träumt der Vorstand davon, die Gay Games nach Dresden zu holen.

» Tagesspiegel: Erneuter queerfeindlicher Vorfall – Fahne vor Schöneberger Kirche erneut zerstört

Bereits zum fünften Mal wurde die Progress Pride Flag vor einer Kirche in Berlin-Schöneberg zerstört. Diese Variante der Regenbogenfahne trägt einen besonderen Schriftzug als kirchliches Statement.

» GEW über Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt in Thüringen: "Kein Ruhmesblatt"

2018 startete in Thüringen das Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt. Matthias Gothe von der Koordinierungsstelle in Jena zieht im E&W-Interview Bilanz.