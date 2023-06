Ausgewählter Artikel:

» (10.06.2023) ZDFheute über die USA: LGBTQ-Community als Zielscheibe der Republikaner

In den USA fluten Republikaner die Parlamente der Bundesstaaten mit Anti-LGBTQ-Gesetzen. Das Vorgehen befeuert den Hass der extremen Rechten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juni 2023

» Frankfurter Rundschau über queerfeindliche Angriffe: Sichtbarkeit heißt auch Verletzbarkeit

Die Gesellschaft ist offener denn je gegenüber queeren Menschen – doch Angriffe gibt es immer wieder. Vor allem Jugendliche brauchen dann eine Anlaufstelle.

» Stuttgarter Nachrichten aus Reutlingen: Hasskommentare und Anfeindungen vor CSD-Parade

Am Samstag, 10. Juni, findet zum ersten Mal ein Christopher Street Day in Reutlingen statt. Zahlreiche Beleidigungen in sozialen Netzwerken trüben die Vorfreude aufseiten des Veranstalters – die Polizei ist eingeschaltet, der Staatsschutz ermittelt.

» Sächsische.de: Soll man sich bei der Arbeit als homosexuell outen?

Wie soll man auf der Arbeit mit der eigenen Sexualität umgehen? Der Dresdner Architekt Christoph Hahn spricht über seine Erfahrungen.

» watson: Die Musik zum Pride Month – Das sind die besten queeren Songs

Selbst der bunteste CSD wirkt ohne die richtige Musik eintönig. Watson hat euch die schönsten Songs rausgesucht.

» ZDFheute über die USA: LGBTQ-Community als Zielscheibe der Republikaner

In den USA fluten Republikaner die Parlamente der Bundesstaaten mit Anti-LGBTQ-Gesetzen. Das Vorgehen befeuert den Hass der extremen Rechten.

» detektor.fm: Wie (über)leben queere Menschen in Uganda?

Queer sein ist in Uganda seit der Kolonialzeit verboten. Jetzt ist ein Gesetz verabschiedet worden, das queere Rechte noch weiter einschränkt.

» katholisch.de: LGBTQ-Verfolgung – Justin Welby kritisiert Kirche in Uganda scharf

In Uganda können homosexuelle Beziehungen mit dem Tode bestraft werden – diese Gesetzgebung wird von vielen Kirchen im Land begrüßt. Nun fordert der Primas der Anglikaner eine unverzügliche Kehrtwende seiner Kirche.

» Lebensmittel Zeitung: Supermärkte trotzen Hass und feiern den Pride Month

Der Pride Month erhitzt die Gemüter. Auch im Supermarkt, wo Regenbogenfahnen zerrissen werden und Kunden über Regenbogen-Produkte zürnen. Darauf ein gekühltes Gläschen Liebe: Mit ,,Love is love"-Wein und Co.

» Badische Neueste Nachrichten: Erster CSD in Pforzheim – "Man muss dahin gehen, wo es nicht normal ist"

Der erste Pforzheimer Christopher Street Day steht in einem Spannungsverhältnis. Das Orga-Team gibt nun den Fahrplan für die Premiere bekannt.

» Neue Westfälische: Bielefelderin läuft als Drag-King beim Christopher Street Day mit

Die Bielefelderin Andrea Kumpe ändert nicht nur beim CSD am Samstag ihre Identität und zieht dann als Drag-King "Larry Long" viele Blicke auf sich.

» RP Online über neue LGBTQ-Bar in Düsseldorf: Auf Traumprinz-Suche bei der Single-Night

Pierre Krekel hat in Friedrichstadt ein Café eröffnet, das sich zu einem Treffpunkt für die queere Community entwickeln soll. Warum ihm das wichtig ist.

» Süddeutsche Zeitung über das Wirtshaus Fesch: Griabig und queer

Das Fesch hat im Glockenbachviertel das Morso abgelöst. Das Wirtshaus ist ein Ort für alle, die zünftig Bier trinken wollen.

» SWR über Studienprojekt: "Queere Geschichte*n" in Freiburg

Queere Menschen gibt es schon immer – auch in Freiburg. Lio Okroi hat ihre Geschichten im Rahmen eines Studienprojektes hörbar gemacht.

09. Juni 2023

» Abendzeitung München: CSU plant eigene CSD-Aktion – "Nein, das ist keine Provokation"

Die CSU darf nicht mit eigenem Wagen auf den CSD, lädt dafür am 18. Juni zu einem Weißwurstfrühstück auf die Dachterrasse der Deutschen Eiche ein.

» RND: Die Ärzte wegen Witzen über K.-o.-Tropfen und Pride Month in der Kritik

Weil sie bei einem Konzert über K.-o.-Tropfen Witze gemacht haben, stehen die Berliner Punkrockveteranen Die Ärzte in der Kritik. Auf Twitter machen zahlreiche Fans ihrem Ärger über die ihrer Meinung nach geschmacklosen Anspielungen auf die Causa Rammstein Luft. Und auch ein paar flapsige Sprüche zum Pride Month haben Irritationen ausgelöst.

» Tagesspiegel: Regenbogenhaus für Berlin – Schwarz-Rot will schnell neues queeres Zentrum einrichten

CDU und SPD wollen möglichst schnell ein neues Regenbogenhaus für Berlin einrichten. Ein Konzept gibt es noch nicht – kontroverse Debatten zeichnen sich aber schon ab.

» Berliner Kurier: Bella Lesnik über Liebesleben – "Habe absolute Präferenz für Frauen"

"RTL Exklusiv"-Moderatorin Bella Lesnik spricht selten über ihr Liebesleben. Jetzt macht sie auf Instagram eine Ausnahme.

» B4B Schwaben: Pro und Contra – Braucht es einen "Pride-Month" für Unternehmen?

Der Juni ist "Pride-Month". Verschiedene Aktionen fördern die Sichtbarkeit der queeren Community. Auch manche Unternehmen ziehen mit. Aber ist das wirklich sinnvoll?

» Kleine Zeitung: Harter Wettbewerb um die Regenbogen-Klientel

Das Geschäft mit der Gleichberechtigung boomt. Immer mehr Firmen setzen auf Produkte, die für Toleranz stehen und sexuelle Minderheiten ansprechen sollen. Selbst Nivea und Labello kommen im Regenbogen-Design daher.

» stern: Willi Ninja – Die Voguing-Ikone, die auch Madonna inspirierte

Willi Ninja starb 2006 an Aids. Doch zu Lebzeiten war der Tänzer eine Ikone und bekannt für das Voguing. Ein Tanzstil, der auch Madonna inspirierte.