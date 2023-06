Ausgewählter Artikel:

» (11.06.2023) ORF: Gendern für Fortgeschrittene am Theater

Das Programmheft für die kommende Saison am Tiroler Landestheater polarisiert. Der Einsatz von geschlechtsneutralen, englischen Pronomen stößt auf Kritik bei Teilen des Publikums. Die designierte Intendantin Irene Girkinger setzt auf eine gendergerechte Sprache.

11. Juni 2023

» Kurier: Wiener Regenbogenparade wird erstmals im ORF live übertragen

Auf ORF 1 wird am 17. Juni zum ersten Mal die Regenbogenparade übertragen, wie sie über die Wiener Ringstraße zieht.

» Mimikama.-Faktencheck: "Trans Kids are Sexy" T-Shirt bei Pride Parade – Eine gezielte Falschdarstellung

Wie eine schockierende digitale Bildmanipulation den Ruf der LGBTQ+ Gemeinschaft ungerechterweise in Frage stellt

» katholisch.de: "Family Global Compact" – Vatikan-Lobby gegen Gendern und LGBTQ?

Der Vatikan hat einen Aktionsplan für Studien zu Familie und Ehe gestartet. Sein Ziel: Die christliche Botschaft deutlicher verkünden. Bei der Gelegenheit betont der Papst einmal mehr: Familie ist die Verbindung zwischen Mann und Frau.

» Elle interviewt Linus Giese: "Trans zu sein ist weder trendy noch eine Modeerscheinung!"

Den Schritt wagen, mit anderen sprechen und sich damit ein Stück selbst näher kommen. Linus Giese hat es gewagt, ein Buch darüber geschrieben und spricht jetzt mit uns über das Thema transgender

» Kurier: Grüne Abgeordnete bei transfeindlicher Kundgebung

Die Grüne Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi besuchte eine Kundgebung der umstrittenen Aktivistin Kellie-Jay Keen-Minshull alias Posie Parker.

» BuzzFeed: Finde im Quiz heraus, wie queer(un)freundlich du bist

Wann war eigentlich der erste Pride March in Deutschland und seit wann dürfen homosexuelle Pärchen heiraten?

» WAZ: Lesbische Frauen in Essen – "Frauenliebe im Pott" wird 30

"Frauenliebe im Pott" setzt sich seit 30 Jahren in Essen für Rechte lesbischer Frauen ein. Zur Party sind auch Männer eingeladen – zum Teil.

» katholisch.de: Bätzing hadert mit Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln

Beim evangelischen Kirchentag war auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, unterwegs. In Nürnberg formulierte er deutliche Kritik an der Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln.

» evangelisch.de über Pfarrerin: Queere Menschen sollen sichere Orte in der Kirche haben

Die evangelische Hochschulpfarrerin Kerstin Söderblom hat beim Deutschen Evangelischen Kirchentag am Samstag in Nürnberg von der evangelischen Kirche gefordert, "queersensible Seelsorge" zu stärken und sichtbarer zu machen

» SR.de: "Auch im Saarland nimmt die Ablehnung von queeren Menschen zu"

Am Wochendende ist in Saarbrücken der Christopher Street Day. Ein Fest mit bunter Parade, mit dem queere Menschen auf sich und ihr Leben aufmerksam machen wollen. Dazu im SR-Interview: Tim Stefaniak und Irene Portugall vom Lesben- und Schwulenverband.

» watson: Tausende feiern an der "Pride" in Genf die Vielfalt

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag im Rahmen der "Pride" in Genf auf die Strassen gegangen.

» hessenschau: Tausende beim CSD in Fulda

Mit Regenbogenfarben und lauter Musik waren am Samstag tausende Menschen in Fulda auf der Straße um den Christopher Street Day zu feiern. Auch Emily war mit dabei. Sie ist 19 und steht kurz vor ihrer Geschlechtsangleichung.

» NÖN.at: Regenbögen in Wiener Neustadt – Premiere der Pride Parade

Bei Wiener Neustadts erster Pride standen vor allem die Gleichberechtigung, Akzeptanz und Sicherheit der queeren Community im Vordergrund.

» WDR: Christopher-Street-Day-Parade in Düsseldorf

In Düsseldorf zieht die Christopher-Street-Day-Parade durch die City. Die Demo für die Rechte von Schwulen, Lesben und anderen queeren Menschen steht unter dem Motto "Gemeinsam lohnt sich".

» SWR: Etwa 1.000 Menschen bei Christopher Street Day in Reutlingen

Mit Regenbogenfahnen zog die Parade durch die Reutlinger Innenstadt. Zum Christopher Street Day sind gut 1.000 Menschen gekommen.

» SWR: Rund 1.000 Menschen bei Queer Pride-Umzug im Raum Ravensburg

Rund 1.000 Menschen forderten bei einem Queer Pride-Umzug mehr Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen.

10. Juni 2023

» npla aus Kuba: Fotografin dokumentiert das Glück familiärer Vielfalt

Die Fotografin Yailén Ruz hält in ihren Fotografien den Alltag von Kindern in nicht-heteronormativen Familien fest.

» taz interviewt lesbische Theologin zum Kirchentag: "Ich bin eine Grenzgängerin"

Kerstin Söderblom ist Unipfarrerin und in der evangelischen Kirche ein Star. Ein Kirchtags-Gespräch über Ausgrenzung, Courage und Margot Käßmann.

» Frankfurter Rundschau über queerfeindliche Angriffe: Sichtbarkeit heißt auch Verletzbarkeit

Die Gesellschaft ist offener denn je gegenüber queeren Menschen – doch Angriffe gibt es immer wieder. Vor allem Jugendliche brauchen dann eine Anlaufstelle.