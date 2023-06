Ausgewählter Artikel:

12. Juni 2023

» Tagesspiegel: Regenbogenflagge vor Berliner Kirche gestohlen – Stadtrat will Schöneberger Gemeinde als Privatmann neue Fahnen spenden

Bereits zum sechsten Mal muss eine Evangelische Kirchengemeinde in Schöneberg ein Regenbogenbanner erneuern. Dieses Mal wurde die Fahne gestohlen. Die Gemeinde erfährt viel Solidarität.

» Tagesspiegel über Gender und Toiletten: Ein Türschild allein ändert keine Einstellung

Sich auf der Toilette wohl- und sicher fühlen? Immer noch nicht für Realität für alle. Vor allem nicht, wenn cis Frauen Räume nur für sich beanspruchen, die trans Menschen Schutz bieten sollen.

» TU Dortmund: Umfrage zu Musik im Coming-out-Prozess von schwulen Männern

Im Rahmen eines Forschungsseminars an der TU Dortmund untersuchen wir, welche Funktionen Musik während des Coming-Out-Prozesses von schwulen Männern hat. Viele homosexuelle Menschen beschreiben ihre ersten Coming-Outs, sowie den gesamten Prozess dahin, als eine einschneidende und bedeutende Phase in ihrem Leben. Wir wissen, dass Musik gerade in intensiven Lebensphasen eine große Rolle spielen kann – bis jetzt gibt es aber beinahe keine Forschung zur Funktion von Musik in Coming-Out-Prozessen.

» watson: Wie "Pride" ist man auf dem Land? Ein queeres Dorfkind berichtet

Paul ist 20 Jahre alt und wohnt im Speckgürtel von Berlin in einem Dorf. Geoutet ist er bereits seit sechs Jahren. Paul hat watson erzählt, wie sich das Leben als queerer Mensch auf dem Land, zu dem in der Stadt unterscheidet, wie akzeptiert schwule Liebe tatsächlich ist und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.

» Börsenblatt: Drei Jahre #PrideBuch – wie steht es um die Rolle der queeren Literatur im Buchhandel?

Im Juni ruft die Queer Media Society gemeinsam mit dem Börsenverein dazu auf, queere Literatur im Netz und in den Buchhandlungen zu empfehlen. Wie sieht die Zwischenbilanz nach anderthalb Wochen #PrideBuch aus? Und wie hat sich die Rolle der queeren Literatur im Buchhandel seit dem ersten Aktionsmonat im deutschen Buchhandel verändert? Antworten von Anton Cronauer (trans*fabel / Queer Media Society), Mitorganisator*in von #PrideBuch.

» BuzzFeed über LGBTI-Aufklärung: Was Erwachsene bei Kindern und Jugendlichen an Schulen oft unterschätzen

AfD-Politiker:innen machen Stimmung gegen Vielfaltsprojekte. Warum greifen Kampagnen gegen die "Frühsexualisierung" immer wieder?

» BuzzFeed: 14 queere Menschen teilen tragische Erfahrungen aus ihren heterosexuellen Ehen

"Ich habe mich von meinem Mann scheiden lassen, nachdem ich eine Affäre mit der Frau hatte, die ich diesen Dezember heirate."

» Glamour: Drag King – Alles, was du über den coolen Kerl und die androgyne Beauty der LGBTQIA+-Community wissen musst

Drag Kings sind genau wie Drag Queens Teil der LGBTQIA+-Community und hinterfragen Gender-Normen. Wir verraten, was ihr über die queeren Machos wissen müsst

» watson: Schweizer wird auf dem Papier zur Frau – damit er nicht ins Militär muss

Ein 23-jähriger Schweizer liess sein Geschlecht ändern, damit er nicht in die Armee einrücken muss. Seit 2022 ist das in der Schweiz unbürokratisch möglich.

» Domradio: BDKJ fordert weitere Reformen bei Selbstbestimmungsgesetz – Gegen "Hausrecht" in Sauna und Frauenhaus

Das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Koalition soll es leichter machen, den Geschlechtseintrag zu ändern. In Kürze wird das Kabinett über den Entwurf beraten. Zuvor äußerten sich katholische Vertreter – teils sehr unterschiedlich.

» Berliner Morgenpost interviewt Sven Ratzke: Wie man zugleich Mann und Frau sein kann

Im Interview spricht Entertainer Sven Ratzke über seine ungewöhnliche Bühnenrolle, die ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.

» Werbewoche: Keyvisual des ZFF zeigt die Männlichkeit in all ihren Facetten

Das 19. Zurich Film Festival befasst sich in der Sektion Hashtag mit #Masculinity. Schauspieler Burak Ates ist das Kampagnengesicht.

» Osthessen News: Drama zwischen Sexualität, Religion und persönlicher Freiheit

Noah ist "brutto" 25 Jahre alt: ein freundlicher, kommunikativer und gutaussehender junger Mann, der viel Freude und positive Energie ausstrahlt. Beruf: Augenoptiker, Berufung: Model. Ihn umgibt im Gespräch mit OSTHESSEN

» NZZ: Noch schreckt Japan zurück vor der Anerkennung von Homo-Ehen

Aufklären statt gleichstellen – ein neues Gesetz zielt vor allem darauf ab, Verständnis für LGBT-Rechte zu schaffen. Japans Gesellschaft ist aber schon viel weiter.

» Der Bund: "Eine Frau ist, wer sich als Frau empfindet"

Die Stadt Bern will in ihren Gebäuden künftig auch Universal-WCs einplanen. Zeit für ein paar Fragen an die neue Gleichstellungsbeauftragte.

» Jungfrau Zeitung über schwulen SVP-Politiker Thomas Fuchs: "Ich wurde kürzlich von einem Radfahrer bespuckt."

Thomas Fuchs hat genug. Der SVP-Politiker verlässt den Berner Stadtrat vor dem Ablauf seines Mandats. Es liegen weder gesundheitliche Probleme noch eine Überlastung vor, dem 56-Jährigen gibt der immer «aggressivere» Kurs seitens links-grüner Politiker zu denken, wie er im Interview mit dieser Zeitung erklärt.

» Express: Köln: Diversity Speed-Dating in der Handwerkskammer

Was bedeutet eigentlich gelebte Diversität in Unternehmen? Dieser Frage stellt sich das spannende Diversity Speed-Dating in Köln.

» euronews: Joe Biden – "Einen schönen Pride-Monat, ein schönes Pride-Leben!"

In vielen Ländern haben Menschen an Pride Paraden teilgenommen und mit Regenbogenflaggen und bunten Kostümen für die Rechte von von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen (LGBTQ) demonstriert.

» Der Farang über Pattaya Community Pride: Queer über die Jomtien Beach Road

Am Samstag (10. Juni 2023) erfolgte in Jomtien mit dem "Pattaya Community Pride" der Auftakt der Feierlichkeiten des "Pattaya Pride Month", ein Monat, der der Feier und dem Gedenken an den Stolz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender gewidmet ist und auf der ganzen Welt zelebriert wird.