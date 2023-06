Ausgewählter Artikel:

» (13.06.2023) film.at spricht mit Regisseur Gregor Schmidinger über den Pride Month: "Widerstand ist anfangs zu erwarten!"

Gregor Schmidinger im Interview: Der Regisseur ("Nevrland") über Pride Month, queere Sichtbarkeit in Medien, Wokeness und "Heartstopper".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Juni 2023

» Zeit Online interviewt Eric BigClit: "Frühsexualisierung passiert doch ganz woanders"

Als Dragking tritt Alice Moe bei einer Lesung für Kinder in München auf. Die Aufregung darum versteht sie nicht: Gefahr für Kinder gehe nicht von queeren Menschen aus.

» 1LIVE im Gespräch mit Henri Jakobs: "Ich bin mehr als mein trans sein!"

Der Juni ist Pride Month, die LGBTQ-Community feiert und protestiert. Im 1LIVE Intimbereich geht es den ganzen Monat um Themen rund um die Pride und die Community. Catrin spricht mit Henri Jakobs. Henri ist Schauspieler, Autor und trans. Catrin spricht mit ihm über die schönen Seiten des trans seins und wieviele, welche und wie man Fragen zu trans sein am besten stellen kann

» film.at spricht mit Regisseur Gregor Schmidinger über den Pride Month: "Widerstand ist anfangs zu erwarten!"

Gregor Schmidinger im Interview: Der Regisseur ("Nevrland") über Pride Month, queere Sichtbarkeit in Medien, Wokeness und "Heartstopper".

» Elle zum Pride Month: Kein Marketing-Gag, sondern notwendiger denn je!

Der Pride Month ist dieses Jahr wichtiger denn je. Gesellschaft und Politik stehen an einem Kipppunkt, was Menschenrechte angeht. Wieso das so ist und was wir tun können

» Heute.at: Drag Queen kostet zur Vienna Pride "Queere Pommes"

Die Pommesfreunde am Schwedenplatz haben sich zur Vienna Pride etwas ausgedacht: queere Pommes. Der Verkaufserlös der "Pride Fries" geht an QueerBase.

» Domradio: Bischof kritisiert Symbolik der Gay-Pride-Bewegung – Regenbogen-Symbol "völlig entstellt"

Die Gay-Pride-Bewegung hat nach Ansicht des spanischen Bischofs Jose Ignacio Munilla das aus der Bibel stammende Regenbogen-Symbol "völlig entstellt". Es sei kaum noch bekannt, dass es sich um ein Zeichen der Einheit mit Gott handele.

» GQ: Das GQ Pride-Portfolio – Ein Kaleidoskop der Queerness

Die nächste Generation von Pride-Visionär:innen definiert LGBTQIA+-Spaces neu – und treibt dabei die Kultur voran.

» nd: Magnus Hirschfeld – Das Dilemma der Emanzipation

Vor gut 100 Jahren zerstörten die Nazis das Werk von Magnus Hirschfeld. Als Sexualwissenschaftler trat er für Homosexuellenrechte ein, bediente sich dabei jedoch auch rassistischer und eugenischer Denkmuster

» The Gap: "Sichtbarste Zielscheiben für Anfeindungen" – Drag-Performer*innen im Porträt

Vier Drag-Performer*innen erzählen uns, warum sie Drag machen, wer ihre Drag-Personas sind und warum Kinderbuchlesungen in Drag wichtig sind.

» derStandard.at: Die heilige Conchita Wurst von Prag

Eine Märtyrerin mit Bart? In der Prager Loreto-Kirche gibt es ein interessantes Bildnis der Wilgefortis

» derStandard.at: Wie die Regenbogenflagge am Anspruch der Inklusivität scheitert

Durch diverse Erweiterungen schließt das queere Symbol automatisch gewisse Gruppen aus. Die Erklärung inklusive Lösungsvorschlag liefert Grafikexperte Erwin Bauer

» Heute.at: Wiener Schüler reißt Pride-Fahne ab – nun soll er fliegen

Eklat um eine LGBTQ-Fahne an einer Schule in Wien-Fünfhaus! Ein Schüler soll die Regenbogen-Fahne heruntergerissen haben – droht nun der Schulverweis?

» Tagesspiegel: Bei der Frauenfußball-WM 2011 – Schwedische Nationalspielerinnen mussten offenbar Genitalien zeigen, um Weiblichkeit zu beweisen

Die Schwedin Nilla Fischer offenbart, dass sie zum Beweis ihrer Weiblichkeit vor der WM ihre Hose herunterziehen musste. Die Fifa hatte Richtlinien zur Geschlechtsanerkennung herausgegeben.

» Bundesregierung interviewt Sven Lehmann: "Vielfalt macht eine Gesellschaft stärker"

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung zieht ein erstes Zwischenfazit: Was ist schon erreicht? Welche wichtigen Vorhaben stehen noch aus?

» detektor.fm: Queere Sex Education

So klingt Sex Education, die queere Menschen in den Vordergrund stellt: ein Podcast übers Grenzensetzen, die Lust und ehrliche Kommunikation.

» Missy Magazine: Wo sind all die slutty Lesben hin?

Unser*e Kolumnist*in Eva Tepest wünscht sich eine alternative lesbische Poly-Datingshow mit gewissen Ultimaten

» Deutschlandfunk: Startrecht für Trans-Frau – Sportverband in den USA geht gegen Urteil vor

Trans-Athletin JayCee Cooper will im Kraft-Dreikampf bei den Frauen antreten und bekam vor einem Gericht Recht. Dagegen geht der Powerlifting-Verband vor.

» ORF: Todesstrafe für Homosexuelle – Anglikaner tadeln Uganda

Das Ehrenoberhaupt der anglikanischen Weltgemeinschaft, Anglikanerprimas Justin Welby, hat die Kirche in Uganda für ihre Unterstützung des strengen Anti-Homosexuellen-Gesetzes in dem afrikanischen Land getadelt.

» Amadeu Antonio Stiftung: Wie rechtsextreme Ideologie auf TikTok zum Erfolg wird

Was ist eigentlich Algospeak und warum ist TikTok viel wichtiger als wir alle ahnen? Auf der Berliner re.publica wird jedes Jahr drei Tage lang über die Zukunft des Internets, sozialer Medien und allem drumherum diskutiert. In diesem Jahr stehen auch Theresa Lehmann und Una Titz vom Projekt pre:bunk der Amadeu Antonio Stiftung auf der Bühne und klären die Internetgemeinde über Algospeak und Umwegkommunikation auf. Wir haben mit den beiden über TikTok, Desinformation und rechtsextreme Gartenzwerge gesprochen.

» BuzzFeed: Wie islamistische TikToker versuchen, "Hass auf Deutschland" zu schüren

Die Initiative "Muslim Interaktiv" tarnt sich mit Aufklärung über Rassismus. In Wahrheit hetzen die Mitglieder gegen queere Menschen und Demokratie.