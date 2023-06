Ausgewählter Artikel:

» (14.06.2023) tagesschau.de: Aufregung um Umfrage zur Männlichkeit

Eine Umfrage über das Männerbild von jungen Menschen hat am Wochenende für viel Aufregung gesorgt. Demnach findet es jeder Dritte in Ordnung, Gewalt gegen Frauen auszuüben. Doch an der Methodik der Befragung gibt es Kritik. S.a.: Fast jeder zweite junge hetero Mann stört sich an sichtbaren Schwulen (12.06.2023)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juni 2023

» evangelisch.de über Kirchentag: Vielfältig und queer – eine persönliche Nachlese

Der Kirchentag ist vorbei. Vielfältig und queer waren nicht nur die Schlussgottesdienste – mit rund 25.000 Teilnehmern. Ein ermutigendes Signal für alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens, provoziert aber auch Ablehnung und Empörung.

» Evangelische Zeitung: Alexander Freier-Winterwerb – Politiker, Christ, queer

Der SPD-Politiker ließ sich als Erwachsener taufen und entschied sich aus politischen Gründen für die evangelische Kirche.

» Podcast "Darf's ein bisserl Mord sein?": Mord an Rita Hester und Chanelle Pickett

Die 23-jährige Chanelle wird im Alter von 23 Jahren erwürgt. In den Wochen vor ihrem Tod wurde sie am Arbeitsplatz geoutet und belästigt. Rita wird zwei Tage vor ihrem 35. Geburtstag mit 20 Messerstichen getötet. Beide sind schwarze Transfrauen – beide Fälle sind Exekutive und Judikative anscheinend nicht wichtig genug, um sie angemessen zu verfolgen. Der Mann, der für Chanelles Tod verantwortlich ist, kommt nach kurzer Haft wieder frei. Ritas Mörder hingegen ist bislang immer noch unbekannt.

» Express: Der Weg vom Mann zur Frau – Susanne und ihr spätes Coming-out

Für Susanne Schloßmacher war das Leben nicht immer einfach: Sie ist transgeschlechtlich und spricht mit EXPRESS.de über ihren steinigen Weg bis hin zum Coming-out.

» myTischtennis.de über Eric Glod: Queerer Profi setzt Zeichen für Diversität

Eric Glod lebt seit vielen Jahren offen homosexuell. Kürzlich hat der luxemburgische Nationalspieler für sein Land auf Malta an den JPEE, den Spielen für kleine europäische Staaten, teilgenommen und bei der dortigen Eröffnungsfeier mit einer aufgemalten Regenbogenfahne im Gesicht ein Zeichen für Diversität im Sport gesetzt.

» derStandard.at über Posie Parker: Mit rechter Rhetorik und Feminismus-Label gegen Transrechte

Die britische Antitransaktivistin Posie Parker war in Wien. Sie sieht den Pride-Monat als "globalen autoritären Kult" – trotzdem sprach auch die Grüne Faika El-Nagashi auf ihrer Kundgebung

» VICE: Wie ich lernte, zu akzeptieren, dass ich lesbisch bin

Selbst Therapeuten ließen mich glauben, ich sei keine echte Lesbe, sondern eine kaputte Heterofrau, die in einer Scheinrealität lebt.

» detektor.fm: Tratsch & Tacheles

In "Tratsch & Tacheles" sprechen Tarik Tesfu und Hadnet Tesfaiüber den heißesten Gossip. Denn Gossip ist immer auch politisch.

» mdr: "Gott ist queer" – Mitteldeutsche Kirchen diskutieren über Kirchentag-Predigt

Die Schlusspredigt des Evangelischen Kirchentags vergangene Woche in Nürnberg hat für einige Diskussionen gesorgt. Doch aus Mitteldeutschland gibt es nicht nur Kritik für die Aussage, dass Gott queer sei.

» swissinfo.ch: Wie gross ist der "andere" Gender Gap? Eine trans Frau erzählt

37 Jahre lang lebte Franziska Roten ein Leben als Mann, bevor sie ihr Coming Out als trans Frau hatte. Was bedeutet es, eine trans Frau zu sein, bezogen auf Gender Gap, Rollenbilder und Lohndiskriminierung?

» SRF über Anerkennung nichtbinärer Menschen: "Es schadet ja niemandem, hilft aber einigen"

Non-binäre Menschen wie Billy Ostertag kämpfen um Anerkennung. Neben einzelnen Erfolgen stossen sie auch auf Widerstand.

» Salzburger Nachrichten: Pride Salzburg – Zebrastreifen im Andräviertel bunt bemalt

Der Regenbogen steht für Vielfalt und die Toleranz gegenüber allen Lebensformen. Weltweit wird im Juni, im sogenannten "Pride Month", daran erinnert. Die Stadt Salzburg begeht den Monat mit Veranstaltungen und setzt im Andräviertel ein sichtbares Zeichen.

13. Juni 2023

» Zeit Online interviewt Eric BigClit: "Frühsexualisierung passiert doch ganz woanders"

Als Dragking tritt Alice Moe bei einer Lesung für Kinder in München auf. Die Aufregung darum versteht sie nicht: Gefahr für Kinder gehe nicht von queeren Menschen aus.

» 1LIVE im Gespräch mit Henri Jakobs: "Ich bin mehr als mein trans sein!"

Der Juni ist Pride Month, die LGBTQ-Community feiert und protestiert. Im 1LIVE Intimbereich geht es den ganzen Monat um Themen rund um die Pride und die Community. Catrin spricht mit Henri Jakobs. Henri ist Schauspieler, Autor und trans. Catrin spricht mit ihm über die schönen Seiten des trans seins und wieviele, welche und wie man Fragen zu trans sein am besten stellen kann

» film.at spricht mit Regisseur Gregor Schmidinger über den Pride Month: "Widerstand ist anfangs zu erwarten!"

Gregor Schmidinger im Interview: Der Regisseur ("Nevrland") über Pride Month, queere Sichtbarkeit in Medien, Wokeness und "Heartstopper".

» Elle zum Pride Month: Kein Marketing-Gag, sondern notwendiger denn je!

Der Pride Month ist dieses Jahr wichtiger denn je. Gesellschaft und Politik stehen an einem Kipppunkt, was Menschenrechte angeht. Wieso das so ist und was wir tun können

» Heute.at: Drag Queen kostet zur Vienna Pride "Queere Pommes"

Die Pommesfreunde am Schwedenplatz haben sich zur Vienna Pride etwas ausgedacht: queere Pommes. Der Verkaufserlös der "Pride Fries" geht an QueerBase.

» Domradio: Bischof kritisiert Symbolik der Gay-Pride-Bewegung – Regenbogen-Symbol "völlig entstellt"

Die Gay-Pride-Bewegung hat nach Ansicht des spanischen Bischofs Jose Ignacio Munilla das aus der Bibel stammende Regenbogen-Symbol "völlig entstellt". Es sei kaum noch bekannt, dass es sich um ein Zeichen der Einheit mit Gott handele.

» GQ: Das GQ Pride-Portfolio – Ein Kaleidoskop der Queerness

Die nächste Generation von Pride-Visionär:innen definiert LGBTQIA+-Spaces neu – und treibt dabei die Kultur voran.