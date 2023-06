Ausgewählter Artikel:

» (15.06.2023) TAG24: Lady Gaga geldgierig? Fans sauer wegen Pfizer-Werbung für Migränemittel

Weil Lady Gaga aktuell untypisch viel Werbung macht zeigen sich Fans genervt. Nach der Partnerschaft mit Pfizer werfen sie ihr Geldgier vor.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Juni 2023

» yahoo kommentiert: Bei Drag-Lesungen macht die AfD ganz auf Retro

Nun gab es sie gestern doch, eine Bilderbuchlesung von Drag-Queens in München. Die Landeshauptstadt ist heute keine andere. Nur sind da diese Plakate, mit denen die AfD dagegen protestierte. Die zeigen ein braunes Gesicht.

» nd-Kommentar: Panik in München – Wer hat Angst vor Drags?

In München lasen eine Dragqueen und ein Dragking in der Stadtbibliothek vor Kindern. Eine rechte Kampagne von AfD bis CSU hetzte dagegen und warnte vor "Frühsexualisierung". Bitte was?!

» Domradio interviewt Wolfgang F. Rothe: "Kirche muss auf der Seite von diskriminierten Menschen stehen"

Der Blick geht gierig Richtung Kind, die Hand drohend ausgestreckt – gegen diese Darstellung von queeren Menschen hat Wolfgang Rothe Strafanzeige gestellt – und war bei einer Demo rund um eine Kinder-Lesung in München dabei.

» miss.at: Bella Ramsey über Nonbinarität – "Wollte nicht, dass Leute denken, ich versuche nur, trendy zu sein"

In einem neuen Interview spricht Bella jetzt darüber, warum es eine Zeit lang gedauert hat, diesen Begriff öffentlich zu verwenden.

» TAG24: Lady Gaga geldgierig? Fans sauer wegen Pfizer-Werbung für Migränemittel

Weil Lady Gaga aktuell untypisch viel Werbung macht zeigen sich Fans genervt. Nach der Partnerschaft mit Pfizer werfen sie ihr Geldgier vor.

» watson: Zum Pride Month – Wie ich dabei versagte, meinen Kindern Queerness zu erkläre

Zu woke! Zu altmodisch! Wenn es darum geht, Kindern Queerness zu erklären, können Eltern nur alles falsch machen. Über Vorurteile und Vorbilder.

» BuzzFeed: Schaffst du 7/7 im Flaggen-Quiz oder müssen wir dich erst noch aufklären?

Du weißt ganz genau, welche Flagge für welche Sexualität oder Identität steht? Dann beweise es uns im Quiz und bereite dich schon mal auf den CSD vor.

» detektor.fm: Bad Gays

"Bad Gays" erzählt die faszinierenden und grausamen Geschichten queerer Bösewichte. Denn von den Guten erzählen alle anderen.

» Tiroler Tageszeitung: Koalition bei Verbot für Therapien zur "Umpolung" queerer Jugendlicher weiter uneinig

Ein grüner Vorschlag liegt seit Oktober 2022 bei der ÖVP "am Tisch". Die Grünen lehnen einen ÖVP-Gegenvorschlag ab, da Transpersonen nicht inkludiert sind.

» Express: "Als man mitbekam, dass ich schwul bin" – Schlagerstar Ross Antony über ein trauriges Kapitel in seinem Leben

Ross Antony, Entertainer und Gute-Laune-Garant: Mit EXPRESS spricht der Schlagerstar über sein Bühnenjubiläum, ein neues Eheversprechen mit seinem Liebsten und über Mobbing.

» Express: Durchbruch auf Mallorca? So geht es Dragqueen Ruda Puda heute

In der Vox-Show ,,Goodbye Deutschland" wollte er als Dragqueen Ruda Puda auf Mallorca durchstarten und wurde dabei begleitet. Dann verschwand Rodolfo Prevelato plötzlich wieder aus der Sendung. EXPRESS.de hat ihn auf Mallorca besucht.

» Brigitte: Fragen, die sich trans Menschen von dir wünschen würden

Trans Personen müssen sich ständig grenzüberschreitende Fragen anhören. Doch welche Fragen sind nicht nur okay, sondern wünschenswert?

» Nordstadtblogger interviewt Terre des Femmes: Trotz Vorwurf der Transfeindlichkeit – Dortmunder Ortsgruppe steht weiterhin hinter Positionspapier

Im September 2020 verabschiedete die Mitfrauenversammlung der Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes" ein Positionspapier zu trans Personen. Mittlerweile hat die Geschäftsstelle der Organisation in Berlin das Positionspapier zurückgerufen – nach starker Kritik mit dem Vorwurf der Transfeindlichkeit. Am heutigen Abend veranstaltet die Ortsgruppe in Dortmund, die sich weiterhin für das Papier ausspricht, eine Lesung des Buches "Raus aus dem Genderkäfig. Der Kampf um Frauenbefreiung im 21. Jahrhundert" mit der Soziologin Manu Schon.

» falstaff: Fünf queere Weingüter für den Pride Month

Der Juni ist heiß, bunt und jedes Jahr aufs Neue dazu da, der LGBTQI+ Community zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Falstaff empfiehlt fünf Weine und Weingüter queerer Winzer:innen, die man kennen sollte.

» Evangelische Zeitung interviewt Pfarrerinnen: Kirche beim CSD in Wittenberge

Die queere Community geht zum CSD in Wittenberge (Prignitz) auf die Straße. Zwei Pfarrerinnen laden mit ein.

» Süddeutsche Zeitung aus Bad Tölz-Wolfratshausen: Grüne fordern Beratung für queere Jugendliche

Um den Ausbau von Angeboten für LSBTIQ-Jugendliche fachlich im Ausschuss diskutieren zu können, fordern die Grünen eine Expertenanhörung.

14. Juni 2023

» evangelisch.de über Kirchentag: Vielfältig und queer – eine persönliche Nachlese

Der Kirchentag ist vorbei. Vielfältig und queer waren nicht nur die Schlussgottesdienste – mit rund 25.000 Teilnehmern. Ein ermutigendes Signal für alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens, provoziert aber auch Ablehnung und Empörung.

» Evangelische Zeitung: Alexander Freier-Winterwerb – Politiker, Christ, queer

Der SPD-Politiker ließ sich als Erwachsener taufen und entschied sich aus politischen Gründen für die evangelische Kirche.

» Podcast "Darf's ein bisserl Mord sein?": Mord an Rita Hester und Chanelle Pickett

Die 23-jährige Chanelle wird im Alter von 23 Jahren erwürgt. In den Wochen vor ihrem Tod wurde sie am Arbeitsplatz geoutet und belästigt. Rita wird zwei Tage vor ihrem 35. Geburtstag mit 20 Messerstichen getötet. Beide sind schwarze Transfrauen – beide Fälle sind Exekutive und Judikative anscheinend nicht wichtig genug, um sie angemessen zu verfolgen. Der Mann, der für Chanelles Tod verantwortlich ist, kommt nach kurzer Haft wieder frei. Ritas Mörder hingegen ist bislang immer noch unbekannt.

» Express: Der Weg vom Mann zur Frau – Susanne und ihr spätes Coming-out

Für Susanne Schloßmacher war das Leben nicht immer einfach: Sie ist transgeschlechtlich und spricht mit EXPRESS.de über ihren steinigen Weg bis hin zum Coming-out.