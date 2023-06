Ausgewählter Artikel:

» (16.06.2023) t-online: Homosexualität bei Tieren "wurde weggeleugnet und wegbeobachtet"

Anlässlich der Pride Week bietet der Tierpark Hellabrunn mehrere Sonderführungen zu diesem Thema an.

16. Juni 2023

» Frankfurter Rundschau: "Jenseits der Binarität" – Raus aus dem alten Entweder-Oder

Die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft beschäftigt sich mit sexuellen Identitäten und fragt, wie es "Jenseits der Binarität" aussieht.

» Nau: "FINTAQ+" – Gemeinderat wird wegen "Buchstabensalat" angefeindet

Der Zürcher Gemeinderat Dominik Waser wünscht auf Twitter einen schönen 14. Juni – und erntet einen Shitstorm, ausgelöst durch eine simple Abkürzung.

» Süddeutsche Zeitung über Kaiser Hadrians junger Liebhaber Antinoos: Tod im Nil

Angeblich ertrank der junge Liebhaber des Kaisers im Nil. Aber an dieser Version seines Todes gibt es bis heute große Zweifel

» NRZ: Alkmaar – Das ist die erste queere Buchhandlung in Holland

Ein Laden in Alkmaar verkauft nur Bücher zum Thema LGTBIQ – richtet sich aber ,,an alle Menschen" in den Niederlanden und aus dem Ausland.

» profil: Wie die Transdebatte in Österreich polarisiert

Wann ist eine Frau eine Frau? Diese einfache Frage sorgt derzeit innerhalb der Grünen und der SPÖ für heftige Diskussionen. profil erklärt den Konflikt zwischen intersektionalen und transexklusiven Feminist:innen.

» Glamour: 8 Pride-Kollektionen, die nicht nur toll aussehen, sondern auch die LGBTQIA+-Community supporten

Juni ist Pride Month, und auch die Modewelt will die LGBTQIA+-Community unterstützen – so könnt ihr mit eurem Einkauf Support zeigen!

» Vogue: Pride und Mode – 14 queere Laufsteg-Momente, die unvergessen bleiben

Zum Pride Month 2023: Von Thierry Mugler über Chanel bis Burberry: Diese Designer:innen und Fashion Shows haben der LGBTQIA+-Community Tribut gezollt.

» evangelisch.de über Hassangriffe nach Kirchentag: Eine Debatte mit Kalkül

Seit Ende des evangelischen Kirchentages sind die Sozialen Netzwerke voll mit queerfeindlichem Hass und rassistischen Angriffen gegenüber Pastor Ceasars Person. Ein Meinungsbeitrag dazu von evangelisch.de-Mitarbeiterin Leonie Mihm.

» junge Welt: Verleugnete Opfer der Nazizeit

Seit eineinhalb Jahren gibt es einen Verband von Angehörigen vergessener KZ-Häftlinge.

» detektor.fm: Willkommen im Club

Willkommen im Club der queeren Community! Aber wer ist das eigentlich? Das klären Kathi Roeb und Julian Wenzel bei "Willkommen im Club"!

» ZDFheute über schwulen Fußballclub Stonewall FC: Pride Month in Großbritannien

Wie jedes Jahr startet am 1. Juni der Pride Monat. Auch in England feiert die LGTBQ+ Community das Queer sein. Besonders im Fußballclub Stonewall FC, in den 1990er-Jahren für homosexuelle Männer gegründet wurde.

» Westfälische Nachrichten aus Senden: Junge Union gegen Gender-Sternchen

Mit ihrem Antrag, dass die Gemeinde das sogenannte Gender-Sternchen in ihren Veröffentlichungen nicht verwenden soll, löste die Junge Union eine muntere Debatte im Hauptausschuss aus.

» Blick-Rezept zum Zürich Pride: Süsse Cupcakes mit Regenbogen-Creme

Wir nehmen den Pride Month zum Anlass, um euch bunte Cupcakes zu servieren. Der Regenbogen ist ja bekanntlich ein wichtiges Symbol der Bewegung und unsere kleinen Rainbow-Cupcakes lassen sich wunderbar einfach zubereiten

» NWZonline: So erleben zwei queere Menschen die Reaktionen der Gesellschaft

Mit einem eindimensionalen Frauenbild wird Antonia Brockmann in ihrem Alltag konfrontiert. Thorsten Soltau zeigt jedem durch sein buntes Auftreten auf den ersten Blick, dass er in keine Schublade passt.

» ORF: Im Talar auf die Regenbogenparade

Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer werden heuer bei der Regenbogenparade in Wien dabei sein – zum ersten Mal im Amtsgewand. Damit wollen sie ein Zeichen setzen gegen Diskriminierung, die LGBTIQ-Menschen in Kirchen erfahren.

» Augsburger Allgemeine: CSD-Parade am Samstag in Augsburg – Aktivisten fordern sichere Räume

Zur Christopher-Street-Day-Parade werden am Samstag Tausende Menschen in Augsburg erwartet. Was den Veranstaltern wichtig ist.

15. Juni 2023

» yahoo kommentiert: Bei Drag-Lesungen macht die AfD ganz auf Retro

Nun gab es sie gestern doch, eine Bilderbuchlesung von Drag-Queens in München. Die Landeshauptstadt ist heute keine andere. Nur sind da diese Plakate, mit denen die AfD dagegen protestierte. Die zeigen ein braunes Gesicht.

» nd-Kommentar: Panik in München – Wer hat Angst vor Drags?

In München lasen eine Dragqueen und ein Dragking in der Stadtbibliothek vor Kindern. Eine rechte Kampagne von AfD bis CSU hetzte dagegen und warnte vor "Frühsexualisierung". Bitte was?!

» Domradio interviewt Wolfgang F. Rothe: "Kirche muss auf der Seite von diskriminierten Menschen stehen"

Der Blick geht gierig Richtung Kind, die Hand drohend ausgestreckt – gegen diese Darstellung von queeren Menschen hat Wolfgang Rothe Strafanzeige gestellt – und war bei einer Demo rund um eine Kinder-Lesung in München dabei.