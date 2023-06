Ausgewählter Artikel:

» (17.06.2023) yahoo: Jung und trans – Wo gibt es geschlechtsangleichende Behandlungen für Minderjährige in der EU?

Von Irland bis Spanien ist der Zugang zur Versorgung transsexueller junger Menschen sehr unterschiedlich, je nachdem, wo in der Europäischen Union sie leben. In einigen Ländern ist er praktisch unmöglich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juni 2023

» t-online: Stellvertretender Bürgermeister wird zur Dragqueen

Rechtspopulismus in Schweden machen Stimmung gegen queere Menschen. Der stellvertretende Bürgermeister Stockholms kontert – mit einer ungewöhnlichen Aktion.

» Spiegel: Attacken auf LGBTQ-Gemeinschaft – 46-Jähriger im US-Bundesstaat Montana zu 18 Jahren Haft verurteilt

Er wollte queere Menschen töten: John Russell H. ist in den USA wegen Hassverbrechen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Es ist nicht das erste Urteil gegen den Mann.

» Blick befragt Schweizer LGBTQ-Stars zur Pride: "Wir müssen über Pronomen reden!"

Prominente Vertreter aus der LGBTQ-Szene erklären, warum es die Pride als Demonstationsumzug für homosexuelle, bisexuelle und Transmenschen immer noch dringend braucht.

» Serienfuchs: "Warrior Nun"-Schreiber packt aus – Queere Liebesgeschichte musste vor Netflix versteckt werden

Mit der Phrase "Netflix hasst Liebe" zogen Fans der Fantasy-Serie "Warrior Nun" letzte Woche auf Twitter, nachdem ein Schreiber der Serie enthüllte, dass die queere Liebesgeschichte im Zentrum der zweiten Staffel von Netflix verboten wurde und heimlich gedreht werden musste.

» Szene Hamburg über trans Paul Ninus Naujoks: "Es gibt viele Scheinprivilegien"

Ambivalentes Verhältnis zu Männlichkeit: Paul Ninus Naujoks setzt sich für die Rechte von trans* Personen ein und klärt über Transgeschlechtlichkeit auf.

» OnlineMarketing.de über GLAAD-Bericht 2023: Twitter als bedenklichste Plattform für LGBTQ User identifiziert

Alarmierende Entwicklungen machen Twitter laut GLAAD zur unsichersten Plattform für LGBTQ User. Mit einer Reihe regressiver Richtlinien und Praktiken, die unter der Führung von CEO Elon Musk eingeführt wurden, ist sie die einzige der untersuchten Plattformen, deren Punktzahl im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.

» 20 Minuten: Erste Schwule und Feministinnen wenden sich von der Pride ab

Die queere Community ist vielfältig – und doch für einige LGBTIQ-Personen scheinbar zu vielfältig. Diskussionen um die Inklusion von trans Personen häufen sich.

» 20 Minuten über schwule Bürgerliche: "Man kann sich fragen, ob es die Pride überhaupt noch braucht"

Laut Zurich-Pride-Veranstalter kommt es innerhalb der LGBTIQ-Community zu Debatten um die breite Inklusion. Auch die Meinung schwuler Schweizer Politiker ist gespalten.

» watson-Interview: Aktivist Duke Duong übers trans*-sein, Social Media und Pronomen

Aktivist und trans*Mann Duke erzählt im Interview mit watson, welche Rolle Social Media bei seinem Coming-out spielte und was für ihn Männlichkeit bedeutet.

» Leitartikel der Wiener Zeitung zum Pride: Das neue Lieblingsfeindbild

Die hedonistische Party unter dem Regenbogen muss wieder politischer werden.

» BR Podcast: Hose runter – Brauchen auch Lesben Kondome?!

Lesbische Menschen und Verhütung? Da denken erstmal wenige dran! Dabei ist Verhütung natürlich auch bei lesbischem Sex wichtig – Krankheiten wie beispielsweise Tripper übertragen sich zum Beispiel auch durch Oralsex. Welche Möglichkeiten lesbische Menschen haben, um sich vor fiesen Krankheiten zu schützen, besprechen Ari und Kevin in dieser Folge mit Kathi – der Moderatorin des queeren BR-Podcasts Willkommen im Club. Und Spoiler: Auch Kondome spielen eine Rolle!

» WDR: UK entkriminalisiert Homosexualität rückwirkend

Bereits vor rund zehn Jahren hat die damalige britische Regierung ein Amnestieprogramm eingeführt, damit Betroffene Gerechtigkeit erfahren und ihre Verurteilungen nachträglich gestrichen werden. Jetzt weitet das Innenministerium dieses Programm aus.

» Deutschlandfunk Nova über Pinkwashing: Die Regenbogenfarben als Marketingtool

Im Pride Month macht die queere Community auf die Diskriminierung queerer Menschen aufmerksam. Für viele Unternehmen wird der Monat zum Marketingtool.

» detektor.fm: Hengameh Yaghoobifarah empfiehlt "Cruising"

Was hört eigentlich Hengameh Yaghoobifarah? Im PodcastPodcast empfiehlt Hengameh "Cruising", über die letzten Lesbenbars der USA.

» The Gap: Wenn Feiern zur Protestform wird – Queere Partys zwischen Safe Spaces und Sichtbarkeit

Welchen Zweck erfüllen queere Partys im politischen Kontext? Wie greifen Repräsentation, Safe Spaces und Stolz-Sein ineinander?

» katholisch.de: Liturgie und Queerness – Musical "Bare" thematisiert Glaube und Kirche

Regisseurin im Interview über #OutInChurch, Katholizismus und Feindbilder

» Meine Kirchenzeitung kommentiert: Ist Gott queer?

Für die meisten Menschen auf dem Kirchentag in Nürnberg war dieser ein Fest des Glaubens. Für Zündstoff sorgte die Abschlusspredigt. Ihre zentrale Botschaft war hart.

» katholisch.de: Anhaltischer Kirchenpräsident – "Gott ist natürlich nicht queer"

Debatte um Abschlusspredigt beim Kirchentag geht weiter

» derStandard.at: Darf der Vermieter die Regenbogenfahne verbieten?

Im Juni wird die Regenbogenflagge als Zeichen für Toleranz gehisst. Was es dabei zu beachten gilt