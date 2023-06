Ausgewählter Artikel:

» (18.06.2023) derStandard.at: Transrechte gehen uns alle an

Erstmals seit Jahrzehnten erleben queere Menschen einen massiven gesellschaftlichen Backlash

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Juni 2023

» taz: Die Verständnisfrage – LGBTQIA+ betrifft alle

Warum fordern queere Menschen, dass wir uns mit ihren Themen beschäftigen, fragt ein Schüler. Weil sie alle betreffen, antwortet ein Sozialarbeiter.

» DWDL.de: "Kölner Treff" – Wieso Tahnee und Juliette Schoppmann online fehlen

Wer die neueste Ausgabe des "Kölner Treffs" in der ARD-Mediathek abruft, stößt auf eine Hinweistafel, dass ein Gespräch aus der Sendung herausgeschnitten wurde. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

» Augsburg Journal über CSU-Mitglied Anna Görlitz: Ja liebe Leute, ich bin transsexuell

Anna Görlitz ist transsexuell und Augsburger CSU-Mitglied. Sie erzählt über ihren Lebensweg, ihr Outing und über ihre transfreundliche Partei.

» derStandard.at: Transrechte gehen uns alle an

Erstmals seit Jahrzehnten erleben queere Menschen einen massiven gesellschaftlichen Backlash

» derStandard.at: Mein Leben als bisexuelle Frau

Jetzt anhören: Hetero-Männer sexualisieren sie, lesbische Frauen zögern, sie zu daten. Warum man als Bisexuelle nicht automatisch alle haben kann, erzählt Nadine Primo

» Wiener Zeitung über Pinkwashing: "Marken sollten weltweit dazu stehen"

Der Juni gilt als Monat der sexuellen Diversität, weshalb viele Unternehmen ihr Logo in Regenbogenfarben tauchen.

» detektor.fm: Parka und Schlönzke

Zwei Drag-Queens bewerten die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Monats: Das ist der queere Monatsrückblick "Parka und Schlönzke".

» Kronen Zeitung: Nach 24 Jahren Ehe – Von Missionarin und Mutter zur Liebe einer Frau

Ein inspirierendes Leben voller Transformation und Mut: Mit 46 Jahren hat die US-Amerikanerin Kate, Mutter von sechs leiblichen Kindern und neun Adoptivtöchtern aus Kenia, 24 Jahre in einer Ehe verbracht, in der romantische Gefühle nicht existierten. Im Licht des "Pride"-Monats erzählt Kate Ellen Showalter krone.at ihre außergewöhnliche Geschichte: über die Suche nach Glück, Selbstakzeptanz und bedingungslose Liebe. Seit drei Jahren teilt sie ihr Leben mit einer Frau.

» Kronen Zeitung: Wanda küsst Mann und setzt damit ein Zeichen

"Wanda in Höchstform", kündigte Sänger Marco Wanda vor seinem Auftritt bei Lido Sounds an. Und das war er auch: Beim Crowd-Diving küsste er einen männlichen Fan.

» watson: Die Frage, ob es die Pride noch braucht, gehört abgeschafft

Wer sich fragt, ob es Pride Veranstaltungen immer noch braucht, hat vermutlich noch nie an einer teilgenommen - was sich ändern sollte.

» 20 Minuten: "An der Pride kann man sich küssen, ohne sich zuvor umschauen zu müssen"

Der Co-Präsident der Zurich Pride spricht im Interview mit 20 Minuten, warum es eine Pride braucht und warum das Festival in Zürich so einzigartig ist.

» SWR: Erster Christopher Street Day in Esslingen am Neckar

Esslingen feiert seinen ersten Christopher Street Day. Die Veranstalter wollen damit mehr Aufmerksamkeit für "queeres" Leben erreichen.

» NDR aus Oldenburg: 11.000 Menschen feiern den Christopher Street Day

Rund 11.000 Menschen haben nach Polizeiangaben an der zentralen Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) in Oldenburg teilgenommen. Das Motto: "Queere Vielfalt leben – sichtbar und sicher".

» Tages-Anzeiger: Mit fast 70 Jahren ist Heidi Brenner zum ersten Mal an der Pride

Heidi Brenner hat vor vier Monaten offiziell ihr Geschlecht geändert. Nun nimmt sie zum ersten Mal an der grossen queeren Demo teil. Ein bedeutender Moment für sie, wie sie sagt.

17. Juni 2023

» t-online: Stellvertretender Bürgermeister wird zur Dragqueen

Rechtspopulismus in Schweden machen Stimmung gegen queere Menschen. Der stellvertretende Bürgermeister Stockholms kontert – mit einer ungewöhnlichen Aktion.

» Spiegel: Attacken auf LGBTQ-Gemeinschaft – 46-Jähriger im US-Bundesstaat Montana zu 18 Jahren Haft verurteilt

Er wollte queere Menschen töten: John Russell H. ist in den USA wegen Hassverbrechen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Es ist nicht das erste Urteil gegen den Mann.

» Blick befragt Schweizer LGBTQ-Stars zur Pride: "Wir müssen über Pronomen reden!"

Prominente Vertreter aus der LGBTQ-Szene erklären, warum es die Pride als Demonstationsumzug für homosexuelle, bisexuelle und Transmenschen immer noch dringend braucht.

» Serienfuchs: "Warrior Nun"-Schreiber packt aus – Queere Liebesgeschichte musste vor Netflix versteckt werden

Mit der Phrase "Netflix hasst Liebe" zogen Fans der Fantasy-Serie "Warrior Nun" letzte Woche auf Twitter, nachdem ein Schreiber der Serie enthüllte, dass die queere Liebesgeschichte im Zentrum der zweiten Staffel von Netflix verboten wurde und heimlich gedreht werden musste.

» Szene Hamburg über trans Paul Ninus Naujoks: "Es gibt viele Scheinprivilegien"

Ambivalentes Verhältnis zu Männlichkeit: Paul Ninus Naujoks setzt sich für die Rechte von trans* Personen ein und klärt über Transgeschlechtlichkeit auf.

» OnlineMarketing.de über GLAAD-Bericht 2023: Twitter als bedenklichste Plattform für LGBTQ User identifiziert

Alarmierende Entwicklungen machen Twitter laut GLAAD zur unsichersten Plattform für LGBTQ User. Mit einer Reihe regressiver Richtlinien und Praktiken, die unter der Führung von CEO Elon Musk eingeführt wurden, ist sie die einzige der untersuchten Plattformen, deren Punktzahl im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.