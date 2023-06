Ausgewählter Artikel:

» (19.06.2023) nd: Linke – Queer geht nur sozial

Anmerkungen zur Ausrichtung der Linken – ein Plädoyer zum Pride Month rund um den Christopher Street Day und eine Antwort auf Äußerungen von Sahra Wagenknecht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Juni 2023

» RiffReporter: Was eine LGBTQ+-freundliche Schule in Polen ausmacht

In Polen ranken Schülerïnnen ihre Schulen nach LGBTQ+-Freundlichkeit. Besuch an einem Gymnasium, das seit Jahren in der Top 10 landet.

» tz: "Pink-Washing"-Debatte – CSU-Fraktion macht sich für Queeren Aktionsplan der LGBTQ-Gemeinde stark

Gleiches Recht für alle! Das fordert die CSU-Stadtratsfraktion im Namen der LGBTQ-Szene. Genauer gesagt stellten die Christsozialen im Rahmen der Pride Weeks ihr Positionspapier zum geplanten "Queeren Aktionsplan Bayern" bei einem Weißwurstfrühstück in der Deutschen Eiche vor. Dabei mussten die Politiker ihr Engagement für die Regenbogen-Gemeinde erst mal glaubhaft machen – schließlich ist Wahlkampf.

» netzpolitik.org: Kann Hetenfeindlichkeit enthalten – Ende nicht gut

Dies ist die letzte Ausgabe von Jaschas Kolumne. Unser Autor hätte gern mehr optimistische Ausflüge ins Netz gemacht, aber die Realität sieht anders aus.

» Heute.at: "Nichts Besonderes" – Brezina spricht über sein "Outing"

Seit sieben Jahren gehen Thomas Brezina und sein Mann Ivo gemeinsam durchs Leben. Nun verrät der Star-Autor, was er über sein Coming-out denkt.

» Frankfurter Rundschau: "Keine Diskussion!", eine Diskussion bei den Römerberggesprächen – Die Kunst, Differenz aushalten zu können

Die 53. Römerberggespräche beschäftigen sich mit der "Öffentlichkeit als Verbotszone".

» derStandard.at: Bei Angriffen gegen die LGBTIQ-Szene muss die Mehrheit dagegenhalten

Aus der Verbitterung wächst der Hass. Ein Aufruf zu Toleranz, Offenheit und zum Zusammenhalten

» derStandard.at: Unternehmen müssen queere Identitäten respektieren, sonst drohen Strafen

Geschlechtliche Identitäten gelten in der Datenschutzverordnung zwar nicht als sensible Daten, ihr rechtlicher Schutz ist dennoch robust ausgestaltet. Unternehmen, die das ignorieren, riskieren Schadenersatz und Geldbußen

» derStandard.at: Hohe Dunkelziffer bei Hasskriminalität gegen LGBTIQ-Community

Die Opposition kritisiert, dass aktuelle Zahlen fehlen, das Innenministerium verweist auf einen geplanten Bericht

» Kinzig.News: Auf dem CSD in Hanau – DSDS- und Dschungelcamp-Gewinner Prince Damien im K.N-Interview

2016 gewann er "Deutschland sucht den Superstar", 2020 folgte der Sieg als Dschungelkönig im RTL Dschungelcamp. Am Samstag war das Highlight des CSD in Hanau der Auftritt von Prince Damien. Zusammen mit seinem Newcomer-Kollegen Broke Bunny hat er KINZIG.NEWS ein Interview gegeben:

» Nau: New York gewährleistet Gesundheitsversorgung für LGBTQ+

Ab sofort darf in New York queeren Menschen die Gesundheitsversorgung nicht mehr verweigert werden – unabhängig von der sexuellen Orientierung und Geschlecht.

» LokalPlus: Erfolgreicher CSD in Olpe – Gemeinschaft und Akzeptanz im Mittelpunkt

Der Christopher Street Day (CSD) in Olpe ist ein großer Erfolg gewesen und hat zahlreiche Menschen aus der Stadt und der Umgebung angelockt. Am Sonntag, 18. Juni, versammelte sich die LGBTQ+-Gemeinschaft und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer, um für Gleichberechtigung, Vielfalt und Akzeptanz einzustehen.

» halloherne.de über CSD Herne: Seite an Seite gegen Queerfeindlichkeit

Bei sonnigem Wetter und Temperaturen von fast 30 Grad, machten sich zahlreiche Menschen am Samstag (17.6.2023) auf zum Europaplatz. Denn dort fand der zweite "richtige" Christopher Street Day (CSD) statt.

» Sonntagsblatt: Predigt – Über Queersein, den Christopher-Street-Day und das Christentum

Kirchentag, Christopher-Street-Day, Gemeindefest – im Sommer folgt ein Fest auf das andere. Welches Fest feiert Gott gern mit? Fragt Pfarrer Florian Ihsen aus München in der Evangelischen Morgenfeier

» npla.de: Pride Parade in São Paulo

Die 27. Ausgabe der LGBTIQ+ Pride Parade in der brasilianischen Metropole São Paulo stand unter dem Motto "Sozialpolitik für LGBT+; Wir wollen alles, nicht nur die Hälfte". Die 27. Ausgabe der LGBTIQ+ Pride Parade stand unter dem Motto "Sozialpolitik für LGBT+; Wir wollen alles, nicht nur die Hälfte".

18. Juni 2023

» taz: Die Verständnisfrage – LGBTQIA+ betrifft alle

Warum fordern queere Menschen, dass wir uns mit ihren Themen beschäftigen, fragt ein Schüler. Weil sie alle betreffen, antwortet ein Sozialarbeiter.

» DWDL.de: "Kölner Treff" – Wieso Tahnee und Juliette Schoppmann online fehlen

Wer die neueste Ausgabe des "Kölner Treffs" in der ARD-Mediathek abruft, stößt auf eine Hinweistafel, dass ein Gespräch aus der Sendung herausgeschnitten wurde. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

» Augsburg Journal über CSU-Mitglied Anna Görlitz: Ja liebe Leute, ich bin transsexuell

Anna Görlitz ist transsexuell und Augsburger CSU-Mitglied. Sie erzählt über ihren Lebensweg, ihr Outing und über ihre transfreundliche Partei.

» derStandard.at: Transrechte gehen uns alle an

Erstmals seit Jahrzehnten erleben queere Menschen einen massiven gesellschaftlichen Backlash

» derStandard.at: Mein Leben als bisexuelle Frau

Jetzt anhören: Hetero-Männer sexualisieren sie, lesbische Frauen zögern, sie zu daten. Warum man als Bisexuelle nicht automatisch alle haben kann, erzählt Nadine Primo