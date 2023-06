Ausgewählter Artikel:

» (20.06.2023) BuzzFeed: 11 Leute teilen, warum die Bundespolizei-Rede der CDU nur Pech bringen wird

Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hält für die CDU eine Rede über Asylbewerber, die es in sich hat. Dass sie dabei ihre Uniform trägt, bereitet einigen Sorgen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juni 2023

» Sächsische.de kommentiert: Wenn die CDU auf AfD macht, nutzt das vor allem dem Original

"Gendern", "Paschas", "Volkserziehung": Parteichef Merz setzt zunehmend auf Kulturkampf statt wirkliche Sachthemen. Das geht nach hinten los – ein Kommentar.

» Tagesspiegel: Rassistisch und homophob? Bei Claudia Pechsteins Rede lohnt ein genauerer Blick

Sie trug eine Uniform der Bundespolizei beim CDU-Grundsatzkonvent, ist aber zur Neutralität verpflichtet. Der Eisschnellläuferin werden auch Rassismus und Homophobie vorgeworfen. Zu Recht?

» Der Postillon: Ist die CDU jetzt auch schon woke? Rednerin tritt mit 10 Gendersternchen auf

Hört die woke Propaganda denn niemals auf? Beim CDU-Grundsatzkonvent in Berlin trug Rednerin Claudia Pechstein während Ihrer Rede eine Jacke, die mit insgesamt zehn Gendersternchen versehen war. Was will die Partei damit sagen?

» BuzzFeed: 11 Leute teilen, warum die Bundespolizei-Rede der CDU nur Pech bringen wird

Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hält für die CDU eine Rede über Asylbewerber, die es in sich hat. Dass sie dabei ihre Uniform trägt, bereitet einigen Sorgen.

» BuzzFeed: 14 queere Menschen teilen tragische Erfahrungen aus ihren heterosexuellen Ehen

"Ich habe mich von meinem Mann scheiden lassen, nachdem ich eine Affäre mit der Frau hatte, die ich diesen Dezember heirate."

» derStandard.at: Pride-Anschlagspläne – Brauchen wir mehr Überwachung?

Jetzt anhören: Was über die radikalisierten Verdächtigen bekannt ist und wie der geplante Anschlag auf die Pride einen möglichen Staatstrojaner in den Fokus rückt

» katholisch.de kommentiert: Quinton Ceasars verstörende Botschaft für die Heile-Welt-Bubble

"Gott ist queer", sagte ein Pastor beim Evangelischen Kirchentag und löst einen Shitstorm aus. Dabei lohnt es sich, die ganze Predigt zu lesen, kommentiert Tilmann Kleinjung. Denn Quinton Ceasar habe den Zuhörern den Spiegel vorgehalten.

» B.Z. Berlin: Kollegen irritiert über Sprangers Gendern

Sie gendert und greift zum Symbol des Regenbogens. Gastgeberin Iris Spranger (61, SPD) irritierte damit einige ihrer männlichen Minister-Kollegen bei der dreitägigen Innenministerkonferenz (IMK) in Berlin. S.a.: Berlins Innensenatorin eröffnete "Innenminister:innenkonferenz" (15.06.2023)

» ZDFheute: trans* Schauspieler – Warum sich Brix geoutet hat

Brix Schaumburg ist der erste deutsche Schauspieler, der sich als Transgender geoutet hat. Den Anlass gab ein Schlüsselmoment.

» absatzwirtschaft: Die Geschichte hinter unserem LGBTQIA+-Cover

Statt das Markenlogo in Regenbogenfarben zu tauchen, sollte man besser lernen, die richtigen Fragen zu stellen – und zuzuhören. Die Hamburger Agentur Thjnk zeigt auf unserem Juni-Cover, wie das aussehen kann.

» Kronen Zeitung: Linz-Pride wie geplant – "Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen!"

Nach den Anschlagsplänen in Wien findet die Regenbogenparade in Oberösterreich am kommenden Samstag wie geplant statt. Die Polizei ist aber mit besonderen Vorkehrungen auf der Hut. Zuletzt kam es immer wieder zu Angriffen.

» Gießener Allgemeine: "Wir verstehen Diversität als Stärke" – Christopher-Street-Day gefeiert

Der 12. Christopher-Street-Day Mittelhessen war genauso bunt wie die vergangenen Jahren, dabei aber politischer. Gefeiert wurde dennoch bis spät in die Nacht.

» BR-Klassik über Regenbogen-Konzert der Münchner Philharmoniker: Für mehr Diversität und Toleranz

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, findet in München das "Regenbogen-Konzert" der Münchner Philharmoniker und des Rainbow Sound Orchestra Munich statt. Eine Vorschau.

» Main-Post: Queersensible Pastoral im Bistum Würzburg mit neuer Webseite

Unter der Internetadresse lsbti.bistum-wuerzburg.de finden sich ab sofort Informationen wie Veranstaltungshinweise, Ansprechpersonen und thematische Beiträge zum Thema Queersensible Pastoral. Verantwortlich ist die ,,Arbeitsgruppe Queersensible Pastoral – LGBTIQ+ im Bistum Würzburg" unter der Koordination von Lucia Lang-Rachor, Abteilungsleiterin Erwachsenenpastoral. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ordinariats Würzburg hervor.

» Gelnhäuser Neue Zeitung: CSD in Hanau – Bunt, laut und queer

Bunte Streifen überall: Als Fahnen und als T-Shirt-Druck, auf Haarspangen und Hüten, Schirmen und Socken, Armbändern und Fächern waren sie zu sehen, als Hunderte Menschen am Samstag den zweiten Hanauer Christopher Street Day (CSD) zu einer bunten Demo für die Rechte queerer Menschen gemacht haben. Die Regenbogenfahne als internationales Symbol der LGBTQ-Community steht für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz unterschiedlicher Lebensformen.

» inbayreuth.de: SPDqueer in Oberfranken – Das ist der neue Vorstand

Am 17. Juni 2023 hat die SPD-interne Arbeitsgemeinschaft SPDqueer Oberfranken ihre Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes abgehalten.

» FR: Frankfurter Kränzchen für den CSD

Die Grüne-Soße-Festspiele rufen Bäckereien zur Hilfe für eine Benefizaktion. Von Freitag an ist buntes Programm auf dem Roßmarkt.

» bonn.fm: Die Pride Bonn geht in die nächste Runde – Interview

Juni ist Pride Month und Sommer ist Pride-Saison: Auch Bonn hat seit einigen Jahren seine eigene Pride Veranstaltung. Die findet dieses Jahr am 12. August statt. Und was genau dann geplant ist, ob es einen Dresscode gibt (Spoiler: nein) und vieles mehr erzählt uns Noah vom Orga-Team der Pride – im Gespräch mit Maso Günther und Matthias Fromm von unserer Spezialsendung queer um vier.

19. Juni 2023

» nd: Linke – Queer geht nur sozial

Anmerkungen zur Ausrichtung der Linken – ein Plädoyer zum Pride Month rund um den Christopher Street Day und eine Antwort auf Äußerungen von Sahra Wagenknecht.

» RiffReporter: Was eine LGBTQ+-freundliche Schule in Polen ausmacht

In Polen ranken Schülerïnnen ihre Schulen nach LGBTQ+-Freundlichkeit. Besuch an einem Gymnasium, das seit Jahren in der Top 10 landet.