Ausgewählter Artikel:

» (21.06.2023) op-online.de: HSB-Geschäftsführerin Schulte nach Transgender-Outing erhält viel Zuspruch

Anfang Juni outete sich Thomas Schulte als trans, seit vergangener Woche geht er beruflich als Frau durchs Leben. Corinna-Maria Schulte erfuhr seit der lebensverändernden Entscheidung viel Zuspruch von Kollegen und Fahrgästen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Juni 2023

» Volksverpetzer: Stell dir vor, es ist Kulturkampf – und keiner geht hin

Jens Spahn behauptete ernsthaft im Interview mit dem für Desinformation bekannten Blatt "WELT", dass die Ampel einen "Kulturkampf" gegen alle "normalen" Deutschen führen würde. Dabei führt er vor allem das "Selbstbestimmungsgesetz" an, welches zu etwas mehr Rechten für weit unter 1 % der Bevölkerung führen soll.

» SRG Deutschschweiz: Interview mit LGBTQ-Expertin kritisiert

Zwei Beanstander kritisieren ein Interview von SRF News mit einer Historikerin und LGBTQ-Expertin als einseitig. Sie stossen sie sich am Vergleich der neuen Anti-LGBTQ-Gesetze in den USA mit dem Faschismus. Zu Recht, wie die Ombudsleute festhalten.

» absatzwirtschaft: Bitte nicht noch mehr Dragqueens

LGBTQI+-Kommunikation fordert die Unternehmen heraus. Um Haltung und Glaubwürdigkeit zu zeigen, müssen sie vor allem intern ihre Hausaufgaben machen. So die einhellige Meinung von Kommunikationsprofis, die selbst Teil der Community sind.

» Brigitte: Eine Orientierungsstütze im queeren Sprachgebrauch

Immer öfter heißt es: "Aber was darf ich denn heutzutage noch sagen?". Einiges, finden wir! Ein Leitfaden durch den bunten Buchstabensalat der queeren Sprache.

» BuzzFeed: Sage uns im Quiz, auf welche Männer du stehst und wir sagen dir, ob du wirklich hetero bist

Vielleicht denkst du gerade darüber nach, wie es so mit deiner Sexualität aussieht. Dann hilft dir dabei bestimmt dieses Quiz.

» Spiegel: Elton John über Entwicklungen in den USA- "Es gibt eine wachsende Welle der Wut und Homophobie"

Popstar Elton John beklagt diskriminierende Gesetze in den USA: Er sieht massive Rückschritte für die LGBTIQ-Gemeinschaft – und fürchtet offenbar, dass das erst der Anfang ist.

» WDR 1LIVE: "Es gibt mehr als Frau und Mann!" – Lydia ist nicht binär

Der Juni ist Pride Month, die LGBTQ-Community feiert und protestiert. Im 1LIVE Intimbereich geht es den ganzen Monat um Themen rund um die Pride und die Community. Catrin spricht mit Lydia Meyer. Lydia ist nicht binär und sagt die klare Einteilung in Frau oder Mann müssen wir überdenken und aufbrechen. Mit Catrin spricht sie über ihre Zukunftsvorstellungen und dass es nicht darum geht, irgendjemand etwas abzusprechen oder gar wegzunehmen

» Berliner Zeitung: "Go woke, go broke" – Von den Versuchen, den Kulturkampf zu kommerzialisieren

Amerikanische Firmen setzen zunehmend auf Trans-Models, reizen damit am Markt ihre Chancen und Risiken aus. Auf wessen Kosten geht der Kulturkampf?

» L'essentiel: Sind die Schulbücher unserer Kinder überholt?

Bei einer Analyse von 52 Schulbüchern ist ein eklatanter Mangel an Vielfalt bei der Darstellung der Gesellschaft ans Licht gekommen.

» Aargauer Zeitung: Gender-Debatte und die Sprache – Mia Jenni und Andreas Glarner fanden sich in keinem Punkt

Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner will eine Hotline für "Gender-Geplagte" starten. Darüber kann Mia Jenni, Sekretärin SP queer Schweiz, nur lachen: "Wir alle sind doch von Gender betroffen". Überhaupt waren sich die beiden Talk-Gäste in keinem Punkt einig.

» Kronen Zeitung: FPÖ versus Grüne – Soll das Landhaus zur Pride bunt beflaggt werden?

Die Grünen möchten eine bunte Beleuchtung oder Beflaggung des Linzer Landhauses im "Pride Month" 2024, "als öffentliches Zeichen der Solidarität mit der Pride-Bewegung". Die Freiheitlichen sprechen sich massiv dagegen aus, was wiederum die Grünen scharf kritisieren.

» ORF: Bregenz-Fluh hat einen Regenbogen-Zebrastreifen

Die Ortschaft Bregenz-Fluh hat seit Dienstagnachmittag einen Regenbogen-Zebrastreifen. Ö3-Moderatorin Gabi Hiller und Ö3-Moderator Philipp Hansa tauschten Mikrofon gegen Pinsel, Topf und Farbe und malten den Zebrastreifen vor der Volksschule bunt. Es ist der vierte Regenbogen-Zebrastreifen in Bregenz.

» Tagesspiegel: Regenbogenflagge in Dallgow angezündet – Staatsschutz ermittelt

Die Fahne zum Zeichen der Verbundenheit der LGBTQI*-Community hing gerade erst eine Woche – dann wurde sie zerstört. Nach der Tat kam es zu einer Protestveranstaltung.

» Tagesspiegel: NS-Verbrechen in Berlin-Spandau – Als die Nazis vier schwule Polizisten ermordeten

Die Polizisten Otto Jordan, Reinhold Höpfner, Willi Jenoch und Erich Bautz wurden im April 1945 getötet und verscharrt. Ein Vortrag in der Altstadt-Bücherei erinnert an sie.

» FR: "Dafür muss man nicht schwul sein" – Bodo Ramelow berichtet von homophoben Anfeindungen

Trotz homophober Anfeindungen unterstützt Bodo Ramelow den "Pride Month". Auf Twitter setzt er ein Zeichen für Solidarität und Weltoffenheit

» Die Presse: 357.000 Euro Förderung für queeres Jugendzentrum fix

Die Eröffnung ist Anfang 2024 geplant. Eine 350-Quadratmeter-Immobilie in Ottakring soll dafür angemietet werden.

» NWZonline: Queerfeindlichkeit und Hasskriminalität in Niedersachsen – Wann ist eine Straftat politisch motiviert?

Immer wieder werden queere Menschen Opfer von politisch motivierter Hasskriminalität. Wann ein Angriff als Hasskriminalität gilt und wie oft es solche Taten im Nordwesten und Niedersachsen gibt.

20. Juni 2023

» report-k: Skandal im Rat? Grüne enthalten sich bei Kölner Straßennamen für non-binäre Persönlichkeiten

» Sächsische.de kommentiert: Wenn die CDU auf AfD macht, nutzt das vor allem dem Original

"Gendern", "Paschas", "Volkserziehung": Parteichef Merz setzt zunehmend auf Kulturkampf statt wirkliche Sachthemen. Das geht nach hinten los – ein Kommentar.