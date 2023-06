Ausgewählter Artikel:

» (22.06.2023) FR: Frankfurter Goethe-Uni beschließt Zehn-Punkte-Plan, um Gender und Diversität mehr zu beachten

Geplant ist zum Beispiel ein neues Frauen-Herzzentrum.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Juni 2023

» Brigitte-Interview mit Enbie Ji: "Den Staat geht der Geschlechtseintrag nichts an"

Das Transsexuellengesetz ist demütigend und ausgrenzend. Im Interview mit Jj Link wird klar: Das Selbstbestimmungsgesetz kann nicht früh genug kommen.

» Express: Kölner hängt Fahnen an seine Wohnung – jetzt hat er mächtig Ärger

Ein Fahnen-Streit sorgt in Köln-Nippes derzeit für Diskussionen. Die Hausverwaltung Pandion setzte einem Mieter eine Frist – und rudert jetzt zurück.

» Eurosport: Flucht aufgrund von Homosexualität – Die Geschichte der Boxerin Cindy Ngamba

"Man sollte niemand dafür verurteilen, ob er ein Einwanderer oder ein Geflüchteter ist, man sollte ihn so sehen, wie er ist." Cindy Ngamba kommt ursprünglich Kamerun. Die Boxerin kann aufgrund ihrer Homosexualität nicht in ihre Heimat zurückkehren. Als dreifache nationale Meisterin in England träumt Ngamba von einem Start bei Olympia 2024 in Paris.

» MADS: Wie merkt man, dass man nicht binär ist, Neo?

Neo erzählt, wieso nicht binäre Menschen kaum sichtbar sind und warum das Gendern mit Sternchen in Neos Augen keinen Sinn ergibt.

» BR Podcast: Thomas Hitzlsperger, Ex-Nationalspieler und Fußball-Experte, über Toleranz

Der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger war der erste prominente Fußballprofi, der sich als schwul outete. Wie sich Toleranz im Profifußball seither verändert hat, darüber spricht er auf der Blauen Couch.

» Evangelische Zeitung interviewt Organisator*innen des East Pride in Berlin: Queere Kirche geht auf die Straße

Evangelische Theologie muss die Frage nach Homosexualität zum Kernthema der Verkündigung machen, finden Anette Detering und Wolfgang Beyer. Sie organisieren die dritte East Pride in Berlin.

» bonn.fm: "Wenn man so viel von seinem Herzchen mit einfließen lässt, ist man besonders verletzlich"- Autor Florian Gottschick über seinen queeren Roman "Damals im Sommer"

Im bonnFM-Interview spricht Regisseur, Drehbuch- und Romanautor Florian Gottschick mit Reporter Joshua Buchen über seinen neuen Roman "Damals im Sommer" und die Repräsentation queerer Charaktere in seinen Werken.

» derStandard.at: Das queere Performance-Festival "Spit" startet

Dabei sind unter anderem Flávia Mudesto und Jules Fischer. Ein queeres Kunstzentrum für Wien wäre notwendig

21. Juni 2023

» evangelisch.de: LGBT in Uganda – "Wir werden nicht verschwinden"

Im Mai ist in Uganda eines der schärfsten Anti-Homosexualitäts-Gesetze weltweit verabschiedet worden – mit ersten spürbaren Auswirkungen. Aktivistin Ssenfuka Joanita Warry zeigt sich besonders erschüttert über Hetze von kirchlicher Seite.

» Volksverpetzer: Stell dir vor, es ist Kulturkampf – und keiner geht hin

Jens Spahn behauptete ernsthaft im Interview mit dem für Desinformation bekannten Blatt "WELT", dass die Ampel einen "Kulturkampf" gegen alle "normalen" Deutschen führen würde. Dabei führt er vor allem das "Selbstbestimmungsgesetz" an, welches zu etwas mehr Rechten für weit unter 1 % der Bevölkerung führen soll.

» SRG Deutschschweiz: Interview mit LGBTQ-Expertin kritisiert

Zwei Beanstander kritisieren ein Interview von SRF News mit einer Historikerin und LGBTQ-Expertin als einseitig. Sie stossen sie sich am Vergleich der neuen Anti-LGBTQ-Gesetze in den USA mit dem Faschismus. Zu Recht, wie die Ombudsleute festhalten.

» absatzwirtschaft: Bitte nicht noch mehr Dragqueens

LGBTQI+-Kommunikation fordert die Unternehmen heraus. Um Haltung und Glaubwürdigkeit zu zeigen, müssen sie vor allem intern ihre Hausaufgaben machen. So die einhellige Meinung von Kommunikationsprofis, die selbst Teil der Community sind.

» Brigitte: Eine Orientierungsstütze im queeren Sprachgebrauch

Immer öfter heißt es: "Aber was darf ich denn heutzutage noch sagen?". Einiges, finden wir! Ein Leitfaden durch den bunten Buchstabensalat der queeren Sprache.

» BuzzFeed: Sage uns im Quiz, auf welche Männer du stehst und wir sagen dir, ob du wirklich hetero bist

Vielleicht denkst du gerade darüber nach, wie es so mit deiner Sexualität aussieht. Dann hilft dir dabei bestimmt dieses Quiz.

» Spiegel: Elton John über Entwicklungen in den USA- "Es gibt eine wachsende Welle der Wut und Homophobie"

Popstar Elton John beklagt diskriminierende Gesetze in den USA: Er sieht massive Rückschritte für die LGBTIQ-Gemeinschaft – und fürchtet offenbar, dass das erst der Anfang ist.

» WDR 1LIVE: "Es gibt mehr als Frau und Mann!" – Lydia ist nicht binär

Der Juni ist Pride Month, die LGBTQ-Community feiert und protestiert. Im 1LIVE Intimbereich geht es den ganzen Monat um Themen rund um die Pride und die Community. Catrin spricht mit Lydia Meyer. Lydia ist nicht binär und sagt die klare Einteilung in Frau oder Mann müssen wir überdenken und aufbrechen. Mit Catrin spricht sie über ihre Zukunftsvorstellungen und dass es nicht darum geht, irgendjemand etwas abzusprechen oder gar wegzunehmen

» op-online.de: HSB-Geschäftsführerin Schulte nach Transgender-Outing erhält viel Zuspruch

Anfang Juni outete sich Thomas Schulte als trans, seit vergangener Woche geht er beruflich als Frau durchs Leben. Corinna-Maria Schulte erfuhr seit der lebensverändernden Entscheidung viel Zuspruch von Kollegen und Fahrgästen.

» Berliner Zeitung: "Go woke, go broke" – Von den Versuchen, den Kulturkampf zu kommerzialisieren

Amerikanische Firmen setzen zunehmend auf Trans-Models, reizen damit am Markt ihre Chancen und Risiken aus. Auf wessen Kosten geht der Kulturkampf?

» L'essentiel: Sind die Schulbücher unserer Kinder überholt?

Bei einer Analyse von 52 Schulbüchern ist ein eklatanter Mangel an Vielfalt bei der Darstellung der Gesellschaft ans Licht gekommen.