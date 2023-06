Ausgewählter Artikel:

» (23.06.2023) Heute.at: Sensation oder normal? Storchdamen sind hier ein Paar

Im tschechischen Chýnov brüten zwei Storchenweibchen im selben Nest – auch ein Liebesspiel wurde beobachtet. Ornithologen sind begeistert!

23. Juni 2023

» medianet interviewt "Vanguardist"-Herausgeber: Die neuen Bedürfnisse einer fluiden Zielgruppe

Anlässlich des Pride Month bat medianet Julian Wiehl, Herausgeber Vangardist Progressive Queer Magazine und CEO/Founder der Vangardist Agency, zum Interview zur Frage, warum man gerade bei diesem Thema Flagge zeigen sollte und warum man diese Community nicht nur als sogenannte kaufkräftige Zielgruppe betrachten sollte.

» BR Podcast: Gott hat manche Menschen queer geschaffen, und das ist gut so!

Die fröhlich-bunte Gay-Pride im Juni weist auf die Würde aller Menschen hin... und auf die Orte, in denen Homosexuelle noch immer verfolgt werden.

» SRF: Die Pride sind sie ein bisschen leid

Die Pride ist der grösste LGBTQIA+ Anlass im Land. Seine Finanzierung stösst auf Kritik. Aber es gibt eine Alternative.

» kino.de: Queere Darstellungen in Filmen & Serien – realitätsnah oder realitätsfern?

In Serien und Filmen werden Darstellungen von queeren Beziehungen immer präsenter. Doch sind diese Darstellungen auch so abgebildet wie sie in der Realität sind?

» Abendzeitung: Queerer Aktionsplan – Was Münchner Aktivisten fordern

Als einziges Bundesland hat Bayern kein Programm für Gleichstellung der LGBTIQ*-Community. Psychologin Bettina Glöggler erklärt, worum es dabei geht.

» MADS: Diskriminierung von beiden Seiten – Eine Bisexuelle berichtet

Sie sei unentschlossen oder suche einfach einen Dreier: Chantal ist bisexuell und muss sich immer wieder diskriminierende Kommentare anhören.

» MADS: Queeres Klassenzimmer – Wenn LGBTQ+ an der Schule Thema wird

Rund 11 Prozent der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland identifizieren sich als Teil der LGBTQ+-Community. Wie groß ist das Thema an Schulen?

» Deutschlandfunk Nova: Dorfpride für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz

"Die Dorf-Pride ist der kleine CSD in ländlichen Regionen", sagt Patrick Alberti, einer der Organisatoren. Die Dorfpride findet in diesem Jahr am 29. Juli in Wiesloch statt. Die Demonstration will queeres Leben auf dem Dorf sichtbarer machen und mehr Akzeptanz schaffen.

» Radio Corax: Gloria Hole – Die bekannteste Dragqueen der Steiermark

Gloria Hole, die bekannteste Dragqueen der Steiermark, sprach mit Radio Corax in Graz über den Pride-Month, Anfeindungen gegenüber Queers und ihr eigenes öffentliches Engagement. Aktuell hat Gloria immer häufiger mit Anfeindungen von rechts, besonders auch von Parteimitgliedern der FPÖ zu kämpfen. Sie lässt sich allerdings davon nicht unterkriegen, und hielt, trotz Sicherheitsbedenken, zusammen mit Candy Licious eine Kinderbuchlesung in Graz.

» Tips: "Ruhepohl" – Bank im Volksgarten erinnert an verstorbenen Schauspieler Tom Pohl

Der Schauspieler Tom Pohl verstarb diesen Jänner im Alter von nur 55 Jahren. Der gebürtige Münchner war seit mehr als drei Jahrzehnten Wahl-Linzer, die Linzer Kulturszene nach

» NÖN.at: Fahnen gestohlen – Aufregung um Regenbogenfahnen in Eichgraben

Grüne wollen auf Thema aufmerksam machen. Bürgermeister betont: "Bei uns in Eichgraben werden alle Bürger gleich wertgeschätzt!"

» OM online: Travestie-Star Lilo Wanders eröffnet den 725. Stoppelmarkt in Vechta

Die Wahl des Ehrengasts blieb bis zuletzt ein Geheimnis von Bürgermeister Kristian Kater.

22. Juni 2023

» watson: Schwul im Alter – Darum braucht es queere Pflegeheime

Für viele Menschen ändern sich die Lebensrealitäten noch einmal stark, wenn sie in ein höheres Alter kommen.

» Tagesspiegel-Nachruf auf bisexuellen Berliner Joachim Artur Schmidt: Macht nichts, ist ja nichts passiert

Erst liebte er Irene und dann Thomas. Nach Thomas kam keiner mehr.

» Brigitte-Interview mit Enbie Ji: "Den Staat geht der Geschlechtseintrag nichts an"

Das Transsexuellengesetz ist demütigend und ausgrenzend. Im Interview mit Jj Link wird klar: Das Selbstbestimmungsgesetz kann nicht früh genug kommen.

» Express: Kölner hängt Fahnen an seine Wohnung – jetzt hat er mächtig Ärger

Ein Fahnen-Streit sorgt in Köln-Nippes derzeit für Diskussionen. Die Hausverwaltung Pandion setzte einem Mieter eine Frist – und rudert jetzt zurück.

» Eurosport: Flucht aufgrund von Homosexualität – Die Geschichte der Boxerin Cindy Ngamba

"Man sollte niemand dafür verurteilen, ob er ein Einwanderer oder ein Geflüchteter ist, man sollte ihn so sehen, wie er ist." Cindy Ngamba kommt ursprünglich Kamerun. Die Boxerin kann aufgrund ihrer Homosexualität nicht in ihre Heimat zurückkehren. Als dreifache nationale Meisterin in England träumt Ngamba von einem Start bei Olympia 2024 in Paris.

» MADS: Wie merkt man, dass man nicht binär ist, Neo?

Neo erzählt, wieso nicht binäre Menschen kaum sichtbar sind und warum das Gendern mit Sternchen in Neos Augen keinen Sinn ergibt.

» FR: Frankfurter Goethe-Uni beschließt Zehn-Punkte-Plan, um Gender und Diversität mehr zu beachten

Geplant ist zum Beispiel ein neues Frauen-Herzzentrum.