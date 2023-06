Ausgewählter Artikel:

» (24.06.2023) Berliner Zeitung: Cis-Mann – Das Wort, das Elon Musk eine Beleidigung nennt, hat ein Deutscher erfunden

Diesseits und jenseits der Genitalien: Wie der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch auf diese Begrifflichkeiten gekommen ist.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juni 2023

» Badische Neueste Nachrichten: Transfrau darf in Pforzheim nicht auf die Damentoilette gehen

Marie-Luisa Quolke wollte im Palm Beach aufs Frauenklo gehen. Sie ist eine Transfrau, es kam zu Streitigkeiten. Anwälte sind eingeschaltet.

» Deutschlandfunk: Ex-ZDF-Chefredakteur kritisiert "Gott ist queer" als Provokation

Ex-ZDF-Chefredakteur Peter Frey kritisiert die Abschlusspredigt des Kirchentags. Wer viele mitnehmen wolle, sollte auf den Satz "Gott ist queer" verzichten.

» watson: Nach Pride-Kontroverse – NHL will keine Aufwärmtrikots mit speziellen Themen mehr

Nach Kontroversen an Pride Nights in der vergangenen Saison will die NHL spezielle Aufwärmtrikots verbieten. Zum Schutz der Sache, wie Gary Bettman erklärt.

» derStandard.at: Wie es zum geplanten Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade kam – eine Rekonstruktion

Der Staatsschutz nutzte den angeblich geplanten Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien, um für mehr Befugnisse zu werben. Doch es bleiben Fragezeichen

» derStandard.at: Verdächtige rund um Anschlägspläne auf Wiener Pride aus Haft entlassen

Zwei mutmaßliche Jihadisten – 17 und 14 Jahre jung – wurden am Freitag aus der U-Haft entlassen. Der 20-Jährige kam schon zuvor frei

» Belltower.News über EM-Maskottchen: Anlassloses Abhassen der Vielfalt-Feind*innen

Alles nur in meinem Kopf: Wenn Hass-Kommentator*innen noch mehr aufdrehen, wenn die Realität gar kein Anlass bietet.

» PULS24: "Halbleichen am Sofa" – Warnung vor "Chem-Sex"-Partys

Sogenannte "Chem-Sex"-Partys sind auf dem Vormarsch und mit ihnen auch billige synthetische Drogen. Bei "Exakt" schildert ein Konsument seine Erfahrungen. Expert:innen warnen vor den Gefahren.

» SZ über CSD in Dachau: "Das soll keine Party werden"

Zum ersten Mal wird es in Dachau dieses Jahr eine Demonstration zum Christopher Street Day geben. Der Umzug mit Straßenfest am 1. Juli soll vor allem ein politisches Zeichen setzen.

» derStandard.at: Wo queere Personen bis heute verfolgt werden

Wo droht Lesben, Schwulen und Bisexuellen die Todesstrafe? Wo dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten, und wo trauen sie sich, Händchen zu halten? Ein interaktiver Guide mit Videoreportagen

» derStandard.at: Italien will Strafen für Leihmutterschaft verschärfen

Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass künftig auch Paare strafrechtlich verfolgt werden, die auf Leihmutterschaft in Ländern zurückgreifen, in denen diese legal ist

» derStandard.at-Liebesforum: Wie war Ihr erster queerer Kuss?

Aufregend, spannend und denkwürdig: Der erste queere Kuss ist für viele Menschen ein romantisches Highlight und eine wichtige Erinnerung. Wie war das bei Ihnen?

» Abendzeitung: Queere Münchner berichten – Was uns der CSD 2023 bedeutet

Am Samstag feiern queere Menschen aus München und der Welt den CSD. In der AZ erzählen sie, warum das wichtig ist und was die Community bewegt.

» Kronen Zeitung: Streit um Pride-Symbol – Schwarz-Blau will keine bunten Fahnen am Landhaus

ÖVP, FPÖ und MFG stimmten in Oberösterreich gegen ein Regenbogen-Symbol am Landhaus. Manche Gemeinden hingegen hissen die Pride-Flagge.

» Ungarn heute: Jüdische Gemeinde Budapest ordnet Entfernung der Pride-Flagge von ihrem Gebäude an

"Die mit der LGBTQ-Gemeinschaft verbundene Feier des Pride-Month hat sich in den letzten Jahren auch in Ungarn ausgebreitet."

» WAZ: Pünktlich zum CSD – Regenbogenbahn fährt auf Bochums Schienen

Als Zeichen der Wertschätzung von Vielfalt schickt die Bogestra ihre Diversity-Bahn auf die Schienen. Was die bunte Bahn so besonders macht.

» watson: Gendern – Linken-Politikerin zerlegt die AfD – und hält ihr den Spiegel vor

Die AfD ist konsequent gegen das Gendern. Dass sie allerdings selbst nahezu davon besessen ist, zeigt Linken-Politikerin Heidi Reichinnek.

» BuzzFeed: Welche Partei im Bundestag die meisten Gender-Anträge einreicht

Die AfD bekommt in Umfragen derzeit 19 Prozent der Wähler:innen-Stimmen. Eins ihrer Ziele ist laut Wahlprogramm, gegen den angeblichen "Genderzwang" vorzugehen.

» detektor.fm: Max Appenroth – Vielfalt in Unternehmen

Max Appenroth schreibt ein Buch über die erste trans Kommandeurin bei der Bundeswehr. Er sieht Diversität als positive Ressource für alle.

» Heute.at: Transgender-Kinder sollen in Schule Namen ändern dürfen

In Kärntens Schulen sollen Transgender-Kinder künftig Namen, Geschlecht und Pronomen wählen dürfen.