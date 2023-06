Ausgewählter Artikel:

» (25.06.2023) taz über Gewalt in Uganda: Zwei unterschiedliche Gegner

Seit 2007 bekämpfen Dschihadisten Uganda. Ein queerenfeindliches Gesetz beschert Präsident Museveni einen weiteren Gegner: die USA.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juni 2023

» taz über Gewalt in Uganda: Zwei unterschiedliche Gegner

Seit 2007 bekämpfen Dschihadisten Uganda. Ein queerenfeindliches Gesetz beschert Präsident Museveni einen weiteren Gegner: die USA.

» Express: Kölner CSD-Chef stolz – "Wir sind keine Montagsdemo"

Die größte Pride-Demonstration in Europa bedeutet nicht nur Spaß, sondern auch viel Arbeit. CSD-Chef Uwe Weiler im Gespräch mit EXPRESS.de.

» Beobachter News zum CSD Freiburg: Stonewall was a Riot und kein buntes Familienfest

Der CSD Stuttgart und der LSVD Baden-Württemberg entsolidarisieren sich mit dem CSD Freiburg

» t-online zum CSD: Weltoffenes Köln? Ja – aber es geht noch besser!

Am Samstag startet der Cologne Pride, am 9. Juli ist die CSD-Parade. Kölschrocker Peter Brings meint: Jeder einzelne kann mithelfen, die Stadt noch offener zu machen.

» t-online: Freddie Mercury soll ein Denkmal in München erhalten

Sechs Jahre lang hat Freddie Mercury in München gelebt, geliebt und gefeiert. Nun soll dem Queen-Sänger in seiner Wahlheimat ein Denkmal gesetzt werden.

» 20 Minuten: Trans Frau tötete Lesbenpaar – jetzt soll sie ins Männergefängnis kommen

Dana Rivers tötete 2016 zwei Lesben und deren Sohn. Nun wurde die trans Frau wegen Mordes verurteilt. Die Strafe soll sie in einem Männergefängnis verbüssen.

» ran-Kommentar: Lieber BVB, lasst die Finger von Felix Nmecha!

Felix Nmecha soll kurz vor einem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund stehen. Die BVB-Fans protestieren in den sozialen Netzwerken und sogar vor dem Stadion lautstark, weil der Nationalspieler mehrfach trans- und homophobe Ansichten geteilt hat. Ein Kommentar.

» Glamour: Lesbische Frauen in der LGBTQIA+-Community – Wieso es wichtig ist, dass das "L" an erster Stelle steht

Wieso lesbische Frauen integraler Bestandteil der LGBTQIA+ -Community sind – und wieso beim Aktivismus niemand vergessen werden sollte, erfährst du hier

» Abendzeitung-Interview: Ross Antony erlebte Mobbing wegen sexueller Orientierung – "Ich verstecke es nicht"

Vor wenigen Tagen hat Ross Antony sein neues Album veröffentlicht. Mit der AZ spricht er über seinen Alltag mit Ehemann Paul und die Bedeutung des CSD.

» RP Online über schwule Nachtreiher: Nachtschwärmer im Zeitlupentempo

Die beiden männlichen Nachtreiher bauen die wohl schönsten Nester im Klever Tiergarten. Zu sehen sind sie am besten in der Dämmerung. Wir verlosen Familienkarten.

» Heute.at: 10 Prozent der Wiener Teens lieben gleichgeschlechtlich

In Ottakring wird das 1. queere Jugendzentrum Wiens entstehen. "Heute" hat mit Marko Knöbl, dem LGBTQ-Sprecher der NEOS, über Queerness gesprochen.

» Volksstimme: Elisabeth Mewes-Kuhn setzt sich für queere Menschen in Gardelegen ein

Im Juni findet jedes Jahr der sogenannte Pride Month statt. Er soll die Rechte der Queeren-Szene fördern. Im Altmarkkreis ist das Angebot noch sehr gering – vor allem Jugendliche haben keine Anlaufstelle. Das soll sich am Montag, 26. Juni, ändern. Dann öffnet der erste LGBTQ+-Jugendtreff in Gardelegen.

» TAG24: "Queer-Pride" – 1500 bunte Demonstranten ziehen durch Dresden!

Am Samstagnachmittag zogen rund 1500 Teilnehmende im Rahmen der "Queer-Pride"-Demonstration durch Dresden. Laut Polizei verlief die Parade ohne Zwischenfälle.

» Kronen Zeitung: Alles ging glatt – Friedlicher Zug der bunten Vielfalt durch Linz

Die Nervosität wich der Erleichterung und der Freude: Bei der pridelinz ging alles glatt, was nach den Anschlagsplänen auf die Pride-Parade in Wien nicht ganz sicher war. Am Ende feierten rund 10.000 Teilnehmer bunt und friedlich.

» rbb24: Mehr als 350 Menschen bei erstem CSD in Bernau

Regenbogenflaggen im Kreis Barnim: Erstmals ist in Bernau der Christopher Street Day (CSD) gefeiert worden. Nach rbb-Informationen haben mehr als 350 Menschen dabei für Akzeptanz und Rechte queerer Menschen demonstriert. Angemeldet waren 80 Teilnehmer.

» Die Hellersdorfer: Das war die Marzahn Pride 2023

Hunderte Menschen sind am Samstagnachmittag bei der vierten Marzahn Pride durch die Straßen gezogen. Mit Regenbogenfahnen und Transparenten demonstrierten sie für die Akzeptanz verschiedener Lebensweisen und die Rechte queerer Menschen. Organisiert wurde die bunte Parade erneut von Quarteera, einem Verein für LGBTIQ*-Personen aus den postsowjetischen Staaten. "Wir haben die Vision von einer Welt, die frei ist von Homo- und Transphobie. Wir träumen von einer freien Welt für alle", sagte Aktivist Wanja Kilber zu Beginn der Demo.

24. Juni 2023

» Badische Neueste Nachrichten: Transfrau darf in Pforzheim nicht auf die Damentoilette gehen

Marie-Luisa Quolke wollte im Palm Beach aufs Frauenklo gehen. Sie ist eine Transfrau, es kam zu Streitigkeiten. Anwälte sind eingeschaltet.

Registrierung erforderlich

» Deutschlandfunk: Ex-ZDF-Chefredakteur kritisiert "Gott ist queer" als Provokation

Ex-ZDF-Chefredakteur Peter Frey kritisiert die Abschlusspredigt des Kirchentags. Wer viele mitnehmen wolle, sollte auf den Satz "Gott ist queer" verzichten.

» watson: Nach Pride-Kontroverse – NHL will keine Aufwärmtrikots mit speziellen Themen mehr

Nach Kontroversen an Pride Nights in der vergangenen Saison will die NHL spezielle Aufwärmtrikots verbieten. Zum Schutz der Sache, wie Gary Bettman erklärt.

» derStandard.at: Wie es zum geplanten Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade kam – eine Rekonstruktion

Der Staatsschutz nutzte den angeblich geplanten Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien, um für mehr Befugnisse zu werben. Doch es bleiben Fragezeichen