Ausgewählter Artikel:

» (26.06.2023) Berliner Zeitung: Würden Sie bei einer Firma kaufen, wenn sie mit LGBT und Wokeness wirbt?

LGBT-freundliche Werbekampagnen spalten die Gesellschaft. Auch Adidas zittert vor einem Boykott. Doch läuft in Deutschland besser, was in den USA versagt?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Juni 2023

» Hamburger Abendblatt über Christian Henkel: Ein Hamburger Fußball-Schiedsrichter outet sich

Der Geesthachter hat seit 1976 rund 3000 Fußballspiele geleitet. Jetzt hat er seinen Freund geheiratet und wirbt für Normalität.

» Express interviewt Jendrick Siegwart: ESC-Teilnehmer nimmt Deutschland in die Mangel – "Trashmusik"

Jendrick Siegwart trat 2021 mit dem Lied "I Don't Feel Hate" beim Eurovision Song Contest auf. Ab dem 28. Juni steht er bei der Show ,,Berlin Berlin" in der Kölner Philharmonie auf der Bühne.

» Mit Vergnügen: Nicht so auffällig, bitte – queeres Leben auf dem Land

Unsere Autorin erzählt in ihrer Kolumne davon, wie es ist, auf dem Land als queere Jugendliche aufzuwachsen und gibt ehrliche Einblicke in ihr Leben.

» nd über TERF-Demo in Berlin: Realer Gegenwind für einen transfeindlichen Marsch

Radikale Feminist*innen, die keine trans Personen unter sich haben wollen, ziehen ein ganzes Stück durch Berlin. Doch ihr Treiben bleibt am Freitag nicht unwidersprochen.

» derStandard.at: Wie die antike Dichterin Sappho von Lesbos zur queeren Ikone wurde

Sappho gilt als erste schreibende Frau und gehörte schon im antiken Griechenland zum Kanon. Gerüchte über Homoerotik und ihren lasziven Lebensstil riefen Sittenwächter auf den Plan

» watson: "Es sieht einfacher aus, als es ist" – Dragqueen Bambi Mercury über Queer Joy

Wenn jemand für Queer Joy steht, dann Bambi Mercury. Ihre Gedanken dazu hat sie für watson aufgeschrieben.

» taz über Pride-Parade in Sarajevo: Zwischen Schutz und Einschüchterung

In Bosnien hat die LGBTQ-Gemeinde für ihre Rechte demonstriert. Doch religiös-konservative Kreise setzten die Pride-Parade unter Druck.

» Brigitte: Queer zu sein heißt oft auch, Selbsthass zu überwinden

Es geht bei Queerness nicht darum, laut, präsent und bunt zu sein. Manchmal geht es auch darum, den angelernten Selbsthass zu überwinden.

» ORF: Slogans gegen Meloni bei Gay-Pride-Parade in Mailand

300.000 Menschen haben sich gestern Nachmittag an einer Gay-Pride-Parade im Zentrum von Mailand beteiligt. Mit dem Marsch durch die Innenstadt der norditalienischen Wirtschaftsmetropole forderten die Teilnehmer gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). Dabei wurden Slogans gegen die Rechtsregierung um Premierministerin Giorgia Meloni skandiert.

» Der Farang: Niederländerin gewinnt Miss-Tiffany-Wahl

Solange Dekker holte sich am Samstag (24. Juni 2023) den Titel der "Miss International Queen 2023" bei einem renommierten Transgender-Schönheitswettbewerb in Pattaya an der Ostküste des Landes, der als der weltweit größte und angesehenste gilt.

» WAZ über CSD Bochum: Teilnehmerzahl bricht einen neuen Rekord

Zum fünften Mal demonstrierten queere Menschen beim Christopher-Street-Day in Bochum. Die Zahl der Teilnehmer hat sich erneut verdoppelt.

» NWZonline über CSD Cloppenburg: 600 Menschen demonstrieren für Vielfalt und Toleranz

600 Menschen demonstrierten beim Christopher Street Day in der Cloppenburger City für Vielfalt und Toleranz. Der CSD erinnert an die ersten Aufstände Homo- und Transsexueller 1969 in New York.

» MeinBezirk.at aus Ottakring: Tuntathlon 2023

Das queere Sportevent fand am 24. Juni am Yppenplatz statt. Erneut lud Katrinka Kitschovsky vom Kulturverein Tuntenstraße diesen Samstag zum alljährlichen Tuntathlon ein, wo klassischer Weise Geschlechterrollen zur Nebensache erklärt werden.

» Hamburger Abendblatt: Dragqueens und Einhörner – So lief der 6. Hamburg Queer Cup

Zum Schwimmcup im Wilhelmsburger Inselpark kamen Gäste aus aller Welt – und feierten ihre Community. Doch es ging auch um den Sport.

25. Juni 2023

» taz über Gewalt in Uganda: Zwei unterschiedliche Gegner

Seit 2007 bekämpfen Dschihadisten Uganda. Ein queerenfeindliches Gesetz beschert Präsident Museveni einen weiteren Gegner: die USA.

» Express: Kölner CSD-Chef stolz – "Wir sind keine Montagsdemo"

Die größte Pride-Demonstration in Europa bedeutet nicht nur Spaß, sondern auch viel Arbeit. CSD-Chef Uwe Weiler im Gespräch mit EXPRESS.de.

» Beobachter News zum CSD Freiburg: Stonewall was a Riot und kein buntes Familienfest

Der CSD Stuttgart und der LSVD Baden-Württemberg entsolidarisieren sich mit dem CSD Freiburg

» t-online zum CSD: Weltoffenes Köln? Ja – aber es geht noch besser!

Am Samstag startet der Cologne Pride, am 9. Juli ist die CSD-Parade. Kölschrocker Peter Brings meint: Jeder einzelne kann mithelfen, die Stadt noch offener zu machen.

» t-online: Freddie Mercury soll ein Denkmal in München erhalten

Sechs Jahre lang hat Freddie Mercury in München gelebt, geliebt und gefeiert. Nun soll dem Queen-Sänger in seiner Wahlheimat ein Denkmal gesetzt werden.