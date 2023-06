Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2023) Express: Weil er schwul ist – Kölner Mo (27) bricht Kontakt zur Familie ab

Der 27-jährige Mo Hartkopf ist glücklich verheiratet, lebt mit seinem Mann im Kölner Umland. Das war nicht immer so – seine Familie bedrohte ihn, seine Mutter wurde wegen seiner Sexualität geschlagen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juni 2023

» taz: Wenn Prominente enttäuschen – Queerfeindlich und rechts

Normalerweise ist unsere Autorin nie enttäuscht von Prominenten. Doch jetzt haben sie queerfeindliche und rechte Promi-Fehltritte doppelt erwischt.

» NWZonline über schwulen Flüchtling aus Kolumbien: Exorzismus und Morddrohungen gegen Homosexuelle

Adrian lebte als schwuler Journalist in Kolumbien, das hätte er beinahe mit seinem Leben bezahlt. Als er einen Anschlag überlebte und ihm weder Polizei noch Notarzt halfen, floh er nach Wilhelmshaven.

» zeitgeschichte online: Queere Zeitgeschichte

Das Dossier zur Queeren Zeitgeschichte entstand auf Initiative und unter redaktioneller Leitung von Alina Müller.

» tagesschau.de über LGBTQ-Community in China: Hoffen auf die Utopie

Der chinesische Staat geht verstärkt gegen die LGBTQ-Community vor. Veranstaltungen wurden teils eingestellt, auch im Pride-Monat gab es kurzfristige Absagen. Trotzdem gibt es die Hoffnung auf Wandel.

» rbb24: Was einen Safe(r) Space ausmacht

Immer wieder ist von "Safe Spaces" die Rede. Doch was ist das eigentlich? Wer braucht sie, was können sie leisten und welche gibt es in Berlin? Außerdem: Warum die Bezeichnung schon gar nicht mehr ganz richtig ist.

» kino.de: Zum Pride Month – 11 bisexuelle Ikonen in Filmen und Serien

Bisexuelle sehen sich immer noch oft Vorurteilen und klischeehaften Darstellungen ausgesetzt, auch in Film und Fernsehen. Positivbeispiele findet..

» desired: Wie woke bist du? Finde es heraus!

Der Begriff "woke" ist gerade in aller Munde. Doch wie woke bist du wirklich? Finde es mit unserem Test heraus!

» Gala interviewt Jochen Schropp: "Ich wünschte, dass ich mich früher jemandem geöffnet hätte"

Moderator Jochen Schropp hat mit seinem Coming-Out gewartet, auch heutzutage gibt es noch jede Menge Nachholbedarf bei Akzeptanz, Sichtbarkeit und Unterstützung. Darüber sprach er nun auch in seiner Rolle als Botschafter für SOS-Kinderdörfer.

» zeitzeichen: GOTT "queer"?

Ist GOTT "queer"? Wie ist GOTT "queer"? Wie "queer" ist GOTT? – Variationen über einen (hoffentlich nachhaltigen) theologischen Aufreger

» derStandard.at: Mehrheit der Studierenden unterstützt die LGBTIQ-Community

Zwei Drittel der queeren Studierenden haben im Alltag bereits einen Übergriff erlebt oder berichten von Bekannten, die betroffen waren

» Tagesspiegel: Provokation zum Pride-Monat in Potsdam – Mit Deutschlandfahne nahe dem Neuen Palais posiert

Auch ein Hasssymbol wurde an den Communs gezeigt. Die Aktion vor dem historischen Verwaltungsgebäude, in dem der Präsidialbereich der Universität seinen Sitz hat, rief Empörung hervor.

» Süddeutsche Zeitung: Nicht nur im "Pride Month" – "Viele Vorfälle geschehen aus Unwissenheit"

Der AK Diversity bietet einen geschützten Ort und betreibt Aufklärung, etwa mit queerer Literatur für Jugendliche in einem Buchladen.

» Meine Woche: WDR-Fernsehen "Heimatflimmern" mit dem Mönchengladbacher Ex-Prinzen-Paar – Liebe mit allen Mucken und Macken

Das WDR-Fernsehen widmet sich am Freitag, 30. Juni, um 20.15 Uhr der großen Liebe. Der Film "Heimatflimmern" begibt sich auf die Suche nach Romanzen, er spürt auf, wie und wo plötzlich der Blitz eingeschlagen hat. Mit dabei ist auch unser Ex-Prinzen-Paar Thorsten Neumann und Axel Ladleif.

» Express: Queer-Verein hat mit Bonner CSD viel vor – was jetzt alles geplant ist

Anfang 2023 stand r(h)einqueer vor dem Aus – ein halbes Jahr später plant der queere Verein den Bonner CSD.

26. Juni 2023

» Hamburger Abendblatt über Christian Henkel: Ein Hamburger Fußball-Schiedsrichter outet sich

Der Geesthachter hat seit 1976 rund 3000 Fußballspiele geleitet. Jetzt hat er seinen Freund geheiratet und wirbt für Normalität.

» Express interviewt Jendrick Siegwart: ESC-Teilnehmer nimmt Deutschland in die Mangel – "Trashmusik"

Jendrick Siegwart trat 2021 mit dem Lied "I Don't Feel Hate" beim Eurovision Song Contest auf. Ab dem 28. Juni steht er bei der Show ,,Berlin Berlin" in der Kölner Philharmonie auf der Bühne.

» Mit Vergnügen: Nicht so auffällig, bitte – queeres Leben auf dem Land

Unsere Autorin erzählt in ihrer Kolumne davon, wie es ist, auf dem Land als queere Jugendliche aufzuwachsen und gibt ehrliche Einblicke in ihr Leben.

» nd über TERF-Demo in Berlin: Realer Gegenwind für einen transfeindlichen Marsch

Radikale Feminist*innen, die keine trans Personen unter sich haben wollen, ziehen ein ganzes Stück durch Berlin. Doch ihr Treiben bleibt am Freitag nicht unwidersprochen.

» derStandard.at: Wie die antike Dichterin Sappho von Lesbos zur queeren Ikone wurde

Sappho gilt als erste schreibende Frau und gehörte schon im antiken Griechenland zum Kanon. Gerüchte über Homoerotik und ihren lasziven Lebensstil riefen Sittenwächter auf den Plan