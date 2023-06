Ausgewählter Artikel:

KONTEXT:Wochenzeitung über CSD Freiburg: Antifa als Publikumsmagnet?

Der Freiburger CSD war der bisher größte dort, obwohl er sich zur Antifa bekannte und die Schwulen- und Lesbenverbände aus der Mitte ihn boykottierten.

28. Juni 2023

» tz: "Damals war das noch Satire" – Fans zerreißen Oliver Pocher nach Transgender-Gag

Auf Instagram postete Comedian Oliver Pocher einen über 40 Jahre alten Clip der britischen Komikergruppe Monty Python aus dem Kult-Film ,,Das Leben des Brian" und löste mit dem "Transgender-Gag" eine hitzige Debatte aus.

» derStandard.de: DSGVO und Inklusion – Ignorant statt woke?

Die DSGVO verbietet weitgehend die Verarbeitung von Daten über die sexuelle Orientierung. Dies ist in der Praxis bei Bemühungen um Inklusion teils hinderlich

» Frankfurter Rundschau zum CSD: Lasst Euch nicht kaufen!

Queere Prides müssen antikapitalistisch sein. Die Kolumne "Gastwirtschaft".

» watson zum Pride Month: Warum Terfs die alten weißen Männer des Feminismus sind

Dass Feminismus nicht nur die Gleichberechtigung von cis-Frauen – sondern von allen Menschen – herbeiführen will, darüber sind sich die meisten einig. Terfs sehen das anders.

» desired interviewt Arya Shirazi: "Ich musste mich erst mal vor mir selbst outen"

Im Podcast erzählt Arya Shirazi uns seine Geschichte: Als Kind wurde er oft gemobbt, seine Homosexualität wollte er sich selbst lang nicht eingestehen.

» WDR 1LIVE: Diskriminierung innerhalb der LGBTQ-Community

Der Juni ist Pride Month, die LGBTQ-Community feiert und protestiert. Im 1LIVE Intimbereich geht es den ganzen Monat um Themen rund um die Pride und die Community. In der letzten Folge unseres Pride Month Specials hat Catrin Victoria zu Gast. Sie ist schwarz, pan und sagt, sie verliebt sich in Menschen und nicht in Geschlechter. Warum sie manchmal mit der Community struggelt erzählt sie im 1LIVE Intimbereich

» Berliner Zeitung: Wozu braucht Putin ein LGBT-Psychiatriezentrum in Russland?

Der Kampf des Kremls gegen den ,,Einfluss des Westens" erinnert an die Praxis der sowjetischen Strafmedizin, meint unser Autor.

» kino.de: Die 5 besten Kinderserien, die selbstverständlich LGBTQ*-Charaktere zeigen (mehr gibt es nicht)

Eigentlich wollte ich hier eine Bestenliste zusammenstellen, mit Kinderserien, die auch schon für Kita- und Grundschulkinder solche Basics abdecken wie "es gibt auch Familien, in denen es zwei Mamas gibt", die auch das LGBTQ*-Spektrum von Familien- und Beziehungs-Konstellationen zeigen. Nur schade, dass es so gut wie keine gibt

» Deutsche Welle interviewt schwulen Schauspieler Lindy Larsson: Diskriminierung der Roma in Europa

In seinem Stück "Tschandala" spricht der Schauspielstar Lindy Larsson über die jahrzehntelange Diskriminierung der Roma in Schweden – und über seine eigene bedrückende und berührende Familiengeschichte.

» L'essentiel: Der Stolz auf den muslimischen Stadtrat ist vielen vergangen

Als Hamtramck 2015 als erste US-Stadt einen mehrheitlich muslimischen Stadtrat wählte, jubelten viele Liberale. Jetzt fühlen sie sich angesichts eines neuen Gesetzes hintergangen.

» #NDRfragt: Warum Menschen in Hamburg aus der Kirche austreten

In den letzten Jahren sind viele Menschen in Hamburg aus der Kirche ausgetreten. Eine #NDRfragt-Umfrage hat die Gründe für Kirchenaustritte und die Wünsche der Kirchenmitglieder erhoben.

» katholisch.de zum "Fall Lintner": Der Vatikan verliert sich weiter in Kleingeisterei

Der Theologe Martin Lintner darf nicht Dekan seiner Hochschule werden. Offenbar verfangen im Vatikan die Öffnungsversuche von Papst Franziskus nicht, schreibt Matthias Altmann. Selbst der Pontifex scheint seinen eigenen Forderungen nicht zu folgen.

» t-online: Schwuler Pfarrer erhält Morddrohungen – "Leider leben wir nicht sicher"

In Köln gibt Pfarrer Tim Lahr queere Gottesdienste. Er ist selber schwul und will die Kirche mit der LGBTQ-Community verbinden. Das gefällt nicht jedem.

» SRF: Operationsverbot bei Säuglingen ohne eindeutiges Geschlecht?

Sollen Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern verboten werden? Das diskutiert die Rechtskommission des Ständerats.

» Henkel interviewt trans Mann aus Personalabteilung: "Das erste und schwierigste Coming-out ist das sich selbst gegenüber"

Bennett Wright teilt seine persönliche Geschichte über seine Transition, sein Coming-out in seinem Privat- und Berufsleben und wie er zu seinem wahren Ich gefunden hat.

» RP Online aus: Erkrath: Ein bisschen CSD am Hochdahler Markt

Erstmals gibt es in Erkrath eine Art Christopher Street Day (CSD). Es geht in erster Linie um Informationen, die für Toleranz in Bezug auf jegliche geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung sorgen sollen.

» markenartikel interviewt Almdudler-Geschäftsführer: "Diversität sollte gefeiert werden – überall"

Eine klare Mehrheit der Deutschen befürwortet die rechtliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das zeigt eine internationale Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos anlässlich des Pride Month. Auch viele Unternehmen scheinen dieser Meinung zu sein – immerhin starten sie während des jährlich im Juni stattfindenden Aktionsmonats zahlreiche Marketingaktivitäten und engagieren sich für mehr Diversität und die Rechte der LGBTQIA+-Community. Doch auch wenn viele Verbraucher:innen solche Markenbotschaften gut finden, so sagen doch zwei Drittel der Deutschen in dem von der Agenturgruppe Pilot beauftragten Pilot Radar, dass ein Regenbogen im Logo noch lange keinen nachhaltigen Einfluss auf die Sympathiewerte der Marke hat. Dabei sollten Arbeitgeber vor allem in den Zeiten des Fachkräftemangels einen möglichst guten Eindruck machen – auch für das Employer Branding spielen Rechte für alle und gelebte Diversität eine immer größere Rolle.

» Cellesche Zeitung: Verein "Queere Celle" gegründet

Ein weiterer großer Schritt in Richtung Celler Christopher Street Day ist getan. Am vergangenen Wochenende gründete sich der Verein "Queere Celle".

» Frankfurter Rundschau: Geld sammeln für CSD

Bunte Vögel, Dragqueens und ein Fernsehkoch auf dem Grüne-Soße-Festival