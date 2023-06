Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2023) ze.tt über Pride in Istanbul: "Vier Stunden lang wartete ich mit blutendem Kopf"

Die Pride in Istanbul endete erneut mit Festnahmen. Vier Menschen erzählen, wie die Behörden gegen queere Menschen vorgehen. Und welche Folgen das für ihr Leben hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2023

» taz interviewt Regisseurin von "20.000 Arten von Bienen": "Kinder wissen genau, wer sie sind"

Die baskische Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren spricht über Gender Transition bei Kindern. "20.000 Arten von Bienen" ist ihr Regiedebüt.

» Hamburger Abendblatt: "Queer durchs Kaff" – Pfarrer plant Christopher Street Day -

Erst seit vier Monaten ist Steffen Paar Propst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf. Warum die Kirche nun beim CSD präsent ist – und was der neue Propst sonst noch alles vorhat.

» LokalKlick über TERF aus Mönchengladbach: Grüne verwehren Eva Engelken Beitritte in Rats- und Bezirksvertretungsfraktion

In der Bezirksvertretung Nord wird es einen personellen Wechsel geben, der den Grünen nicht gefallen wird.

» derStandard.at: Nicht einmal Muttermilch darf man noch sagen

Rechte und allen voran die FPÖ schaffen es bis heute, die Bedeutungen von Freiheit und Zwang ad absurdum zu führen. Das "Genderverbot" in Niederösterreich wäre ein Anlass, darauf endlich nicht mehr hereinzufallen

» NZZ-Kommentar: Japan braucht keinen "Regenbogen-Imperialismus"

In Japan wird die Homo-Ehe rechtlich nicht anerkannt. Amerika und weitere westliche Länder fühlen sich dazu berufen, den konservativen Asiaten auf die Sprünge zu helfen. Der Aktivismus ist anmassend und kontraproduktiv.

» Belltower.News zum Jahrestag der "Stonewall Riots": Trauma, Trümmer & Träume

Zum 54. Jahrestag der "Stonewall Riots" schreibt Michaela Dudley in ihrer Kolumne über Stonewall als intersektionalen Aufstand.

» ZDFheute interviewt CSD-Veranstalter*innen: Wofür die LGBTQ-Community heute kämpft

Wie ist es heute, queer zu sein? Und wie war es früher? Im Interview erzählen drei queere Menschen von ihren Erfahrungen.

» Tagesspiegel über Queerfeinlichkeit in Uganda: Anti-Homo-Gesetz ist eine Gefahr für HIV-Infizierte

In Uganda könnte das neue Gesetz die Erfolge im Kampf gegen HIV/Aids zunichtemachen. Weil die Regierung sexuelle Minderheiten kriminalisiert, hat sich deren Zugang zu lebenswichtigen Gesundheitsleistungen verschlechtert.

» taz über Pride in Georgien: Hundert Meter Freiheit

In Tbilissi wird ab 1. Juli eine Woche Pride gefeiert. Ein Besuch bei den Protagonist*innen, zwischen alter Feindschaft und neuen Allianzen.

» rbb-Abendschau: Hass gegen LGBTQ – Queer-Feindlichkeit in Berlin

Im weltoffenen Berlin werden Schwule, Lesben und Transsexuelle toleriert – so scheint es zumindest. Dass die Realität aber auch oft ganz anders ist als angenommen, zeigt sich mit Anfeindungen gegen queere Menschen immer wieder. Unser Gast im Studio: Laura Kasper vom Hilfsverein L-Support.

» rbb24 über Transsexuellengesetz: "Dieses Gesetz hat unglaublich viel Leid gebracht"

Die Bundesregierung will im Juli den Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz beschließen. Im Herbst könnte es dann im Bundestag verabschiedet werden. Für trans Menschen würden damit jahrzehntelang übliche Fremdbegutachtungen enden.

» derStandard.at: "Mikrovalidierungen" als Rüstzeug gegen Ausgrenzung im Job

Diskriminierung kann schwere gesundheitliche Folgen haben und die Karriere behindern. Kleine positive Gesten sollen das Narrativ stark umdrehen

» TAG24: Pride-Parade sorgt für Empörung – "Wir holen uns eure Kinder"

Bei einer Pride-Veranstaltung in New York sorgten einige Teilnehmer mit provokanten Sprüchen für Empörung.

» Börsenblatt: Diese fünf queeren Bücher feiert die TikTok Community

Bei der #BookTok Community gibt es gerade einen viralen Hype um #QueerBookTok. Aus diesem Anlass hat TikTok fünf queere Bücher zusammengestellt, die aktuell auf der Plattform heiß diskutiert werden.

» ZDF: Sind wir alle bisexuell?

Ob wir auf Männer oder auf Frauen stehen – das scheint bei vielen von uns schon ziemlich früh festzustehen. Für den Rest unseres Lebens. Aber ist das wirklich so? Was, wenn unser Begehren doch nicht so festgelegt ist, wie wir denken?

» Mallorca Zeitung: Nach Rechtsruck – So streitet Mallorca am Pride Day über die Regenbogenflagge

Am Parlamentsgebäude wird das Symbol zum Pride Day am Mittwoch (28.6.) nicht gehisst

» n-tv: Shanghais "Voguing"-Community tanzt im Verborgenen

Voguing ist ein sehr ausdrucksstarker Tanzstil, der in den 1970er-Jahren in der queeren Szene in Harlem entstand. Seit einigen Jahren feiert auch die LGBTQ-Gemeinschaft in Shanghai sogenannte "Bälle". Doch die Zukunft der Events ist ungewiss, denn Chinas Behörden verschärfen ihre Zensur.

» Szene Hamburg interviewt CSD-Veranstalter*innen: "Wer sich mit der Regenbogenfahne schmückt, geht eine Verpflichtung ein"

Beim CSD wird für die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und inter* Menschen demonstriert, ein Gespräch mit dem Hamburg Pride e.V..

» lokalo24.de: "Hartz und herzlich" zeigt Regenbogenflagge – und erntet homophobe Kommentare

Kurz vor der anstehenden CSD-Parade in Köln bekennt sich "Hartz und herzlich" auf Instagram zur queeren Community - mit einem Regenbogen. Leider ruft das homophobe Kommentare hervor!