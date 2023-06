Ausgewählter Artikel:

» (30.06.2023) Tagesspiegel: Queeres Filmfestival in Kiew – Mut machen, mitten im Krieg

Das Sunny Bunny Festival in Kiew brachte mehr als 60 queere Filme nach Kiew. Seine Premiere setzte ein Zeichen gegen die russische Aggression.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Juni 2023

» ANF News: LGBTIQ-Aktivist droht Abschiebung in den Iran

Einem aus Iran stammenden LGBTIQ-Aktivisten droht die Ausweisung in sein Heimatland. Nach Angaben des IHD wurde Elyas Torabiba-Eskandari am Sonntag bei einer Pride-Parade in Istanbul festgenommen. Seitdem befindet er sich in Abschiebehaft.

» Crime Time Podcast: In die Todesfalle gelockt? Das Verschwinden von Tehuel de la Torre

CW: Transfeindlichkeit

» derStandard.at: Die Lust an der Gender-Panik

Genderstern und Binnen-I haben sich vielerorts durchgesetzt. Doch Rechte halten den Kulturkampf ums Gendern am Köcheln

» derStandard.at: LGBTIQ-Familienzwist im Hause Mussolini

Zwei Enkelinnen des früheren italienischen Diktators Mussolini, Alessandra und Rachele, streiten über LGBTIQ-Paare und die Rechte von deren Kindern

» Belltower.News: Die Union und die Gefahr ihres Normalitätsbegriffs

Die Zustimmung der Union zu Claudia Pechsteins Rede in Uniform ist ein Anlass zu großer Sorge. Die Forderungen der Union werden immer populistischer und richten sich zunehmend offen gegen marginalisierte Gruppen. Gefährdet sind potenziell alle, die nicht der sogenannten christlichen Kernfamilie entsprechen, wie der Journalist Julian Daum kommentiert, der selbst Teil der LGBTQ-Community ist.

» SZ über trans Pfarrerin: "Ich habe mir das nicht ausgesucht"

Pfarrerin Dorothea Zwölfer berichtet über die Trauer in ihrer Kindheit und das Ende des Leidensdrucks nach dem Outing als trans Frau.

» ZDFheute: Grindr gibt HIV-Status seiner Nutzer an Dritte weiter

Viele User der schwulen Dating-App Grindr geben dort ihren HIV-Status an. Die sensiblen Daten teilt Grindr mit Externen wie einer Amazon-Tochter.

» derStandard.at: Ein schwangerer Transmann und ein Putzbesessener beim Bachmannpreis

Am Donnerstag ging es in Klagenfurt zudem um einen alternden Mann, der sich um Gegenwärtigkeit bemüht, und Tagebucheinträge, die nicht begeisterten

» Die Eule: Burn fascism, burn!

Der Brandanschlag auf die Michaelskirche in Spremberg zeigt: Es braucht die Kirchen als "Orte radikaler Liebe". Ein Gastbeitrag aus dem Befreiungstheologischen Netzwerk [btn]

» radio FM4: "I Will Break Your Face" – Tabuthema Partnergewalt in queeren Beziehungen

Gewalt in Beziehungen ist eine traurige gesellschaftliche Realität. Gleichgeschlechtliche Beziehungen bilden da keine Ausnahme. Das Thema wird aber in der öffentlichen Wahrnehmung bisher kaum besprochen – und auch politische Entscheidungsträger*innen scheinen es wenig bis gar nicht auf dem Schirm zu haben.

» kino.de: Zum Pride Month – Die 9 besten queeren Horrorfilme

Queerness hat im Horrorfilm eine lange Tradition – früher eher implizit, heute meist explizit. Die besten queeren Horrorfilme stellen wir..

» rbbKultur: Der "Queer Garden" auf Staten Island

In Berlin hat der Pride Month begonnen. Aber nicht nur hier, weltweit feiert sich die LGBTIQ+ Community und demonstriert für ihre Rechte. In New York empowert ein ungewöhnliches Garten-Projekt Jugendliche: Eine LGBTQ+ Gedenkstätte lässt queere Jugendliche die Genderfluidität von Pflanzen und Natur erleben und bietet ihnen einen Zufluchtsort – auch über den "Pride-Monat" Juni hinaus. Martin Günther berichtet.

» watson-Interview: LGBTQ-Beauftragter des DFB mit harter Kritik an Fifa – "Vertrauen nicht gewachsen"

Christian Rudolph vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland ist auch Ansprechpartner bei der Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beim .@DFB. Er berichtet, was gut und schlecht läuft und kritisiert die #Fifa.

» watson: Promis, Politiker und Influencer erzählen von ihrem Coming-out – und der schönsten Reaktion

Ein Coming-out kann witzig, berührend, überraschend sein. Promis, Politiker und Influencer erzählen zum Pride Month von Reaktionen.

» Vogue: Wie die Pride-Flagge in die Mode kam – Politisches Statement oder Marketing-Strategie?

Die Regenbogenflagge, seit 45 Jahren Symbol der LGBTQ+-Community, ist in "Pride"-Kollektionen allgegenwärtig – doch steckt auch echtes Engagement dahinter?

» SRF: Ein Jahr "Ehe für alle" – Kein Ansturm auf Standesämter

Am 1. Juli 2022 heirateten in der Schweiz die ersten homosexuellen Paare. Der erwartete Ansturm blieb aber aus.

» ProSieben: Pride Month 2023 – So selbstbewusst geht Lil Nas X mit Klischees, Beauty-Standards und Co. um

Der amerikanische Rapper Lil Nas X durchbricht Schönheitsstandards – Fakten zur LGBTQ-Ikone und wie der Superstar mit Klischees spielt!

» SWR: Warum Homosexuelle im Bistum Trier wieder Religion unterrichten

Fünf Lehrerinnen und Lehrer dürfen im Bistum Trier wieder das Fach katholische Religion unterrichten.

» markenartikel interviewt Obi-Managerin: "Wir knnen nur erfolgreich sein, wenn wir Vielfalt als Strke begreifen"

Interview mit Stefanie Möller, Senior Vice President People & Transformation bei Obi, zum Pride Month