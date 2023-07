Ausgewählter Artikel:

» (01.07.2023) derStandard.at: Der Hype um queeres Feiern

Die queere Clubbing-Reihe Fagtory Club in Graz erfreut sich großer Beliebtheit, auch bei Personen außerhalb der LGBTIQ-Community. Das führt allerdings auch zu neuen Problemen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Juli 2023

» TAG24: Cathy Hummels legt nach homophoben Hasskommentaren gegen ihren Bruder nochmals nach!

Cathy Hummels hat nochmals nachgelegt und auf homophobe Hasskommentare in Bezug auf ihren Bruder Sebastian Fischer und dessen Partner Jakob Stellung bezogen.

» BuzzFeed: 5 echt gute und 5 furchtbare Beispiele dafür, wie Serien und Filme queere Storys erzählen

Der Pride Month Juni neigt sich langsam dem Ende zu, weshalb ich mir überlegt habe, worüber wir am letzten Tag noch reden können – was natürlich nicht heißen soll, dass wir nicht das ganze Jahr über queere Geschichte(n) sprechen sollten. Trotzdem fand ich eine Art Recap mal interessant. Deshalb habe ich über die queeren Storylines in Serien und Filmen nachgedacht, die mir echt gut gefallen haben und auch über diejenigen, die eher daneben gegangen sind.

» yahoo-Kommentar: Gender, Trans & Co – Wer bedroht hier wen?

Ein Messerangriff in Kanada, Übergriffe bei Pride-Paraden – wer sich fürs Gendern oder für die LGBTQ+-Gemeinschaft engagiert, muss mit Gefahren leben. Komischerweise wird zuweilen ein gegenteiliges Bild gezeichnet.

» Spiegel über Budweiser-Werbung: Transgender-Influencerin beklagt fehlende Unterstützung durch Unternehmen

Werbung einer trans Frau für Bud Light hat eine Welle der Wut ausgelöst. Gegen die Marke, vor allem aber gegen Dylan Mulaney. Die Influencerin berichtet nun von Angriffen – und beklagt fehlende Unterstützung durch das Unternehmen.

» Frankfurter Rundschau: Kritik an Veranstaltung zu angeblichem "Trans-Hype" – Antifa ruft zum Protest auf

Ein ultrakonservatives Bündnis, das queerfeindliche Ansichten verbreitet, steht hinter einer Tagung im städtischem Congress-Park Hanau. Der Veranstalter weist Vorwürfe zurück.

» Frankfurter Rundschau: Queer in Asien – Warum sich schwule und lesbische Chines:innen in Fake-Ehen flüchten

In Taiwan können gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren – im restlichen Asien nicht einmal heiraten. In China flüchten sich viele deswegen in Fake-Ehen.

» derStandard.at: Sexuelle Vorlieben von Pornhub-Nutzern weiterverkauft

Es gibt schwere Vorwürfe gegen den Betreiber. Er soll gegen DSGVO-Gesetze verstoßen haben

» derStandard.at: Der Hype um queeres Feiern

Die queere Clubbing-Reihe Fagtory Club in Graz erfreut sich großer Beliebtheit, auch bei Personen außerhalb der LGBTIQ-Community. Das führt allerdings auch zu neuen Problemen

» Express: Flucht nach Köln – so erlebte Francis sein Coming-out

Für mehr Selbstbestimmung und Akzeptanz: Francis aus Burundi kam nach Köln, um endlich so leben zu können, wie er es möchte.

» NDR: "queer" ist mehr als ein Modewort – Benno Gammerl im Gespräch

Der Historiker Benno Gammerl spricht über queeres Leben in Deutschland damals und heute – zwischen Glanz und Verfolgung.

» Süddeutsche Zeitung über russische Dragqueen: Ihr werdet mich nicht los

Die russische Dragqueen Gena Marvin erzählt mit ihren Horror-Kunstfiguren von einem Land, das Monster hervorbringt, von Hass und seiner Überwindung. Ein Treffen.

» Deutschlandfunk Nova: Queere Identität – Alex bricht mit seinem Vater, um er selbst zu sein

Alex wünscht sich von seinem Vater Anerkennung, doch der lehnt seinen Sohn ab und verbietet den Kontakt zu seinen Freunden.

» Kölnische Rundschau: Kölner Seniorenheim feiert Auftritt von Drag Queen

Wie reagieren Kölner Seniorinnen und Senioren auf einen schwulen Mann, der als Frau verkleidet auftritt? Bei den SBK in Köln-Riehl war es zu erleben.

» Wiener Zeitung: Die Politik formiert sich für LGBTIQ

Jahrelang kämpfte Alex Jürgen für ein "X" im Pass. Erst jetzt bildete sich eine parlamentarische Gruppe, in der Politiker:innen über LGBTIQ-Rechte diskutieren – zu tun gibt es genug.

» watson-Interview: Saskia Michalski führt zwei Beziehungen gleichzeitig – trotz Eifersucht

Saskia Michalski ist Influencer:in und Dozent:in für Queerness. Mit watson spricht Saskia unter anderem über Eifersucht in polyamoren Beziehungen.

» Abendzeitung: RTL-Moderatorin hat ihr Coming-out – Bella Lesnik ist pansexuell

Aus ihrer Sexualität macht Bella Lesnik kein Geheimnis: Die RTL-Moderatorin ist offiziell pansexuell. Eine kleine Präferenz habe die 41-Jährige, die seit ein paar Jahren mit einem Transgendermodel zusammen ist, allerdings doch...

» Euronews: Aufstieg der Rechtsextremen untergräbt Rechte von LGBT in Europa

Hass auf LGBT-Menschen wieder auf dem Vormarsch

» B4B Schwaben: Nein zum Pink-Washing in deutschen Unternehmen!

Der Juni ist ,,Pride Month". Viele Unternehmen engagieren sich – andere nutzen die Regenbogen-Flagge für billiges Marketing. Kunden dürfen sich nicht veräppeln lassen.

» Märkische Allgemeine: Nach Aktion der Jungen Alternativen – Pride-Flagge weht an Uni Potsdam

Nach dem extremistischen Eklat der Jungen Alternativen am Campus am Neuen Palais, setzte die Uni ein klares Zeichen. Doch die polizeilich geschützte Gegen-Aktion traf nicht nur auf Zustimmung.

» NWZonline zum ersten CSD in Emden: Putin und die Regenbogenflaggen am Delft

An diesem Sonnabend findet erstmals auch in Emden der Christopher Street Day statt. Unser Kolumnist Klaus Fackert versucht eine Einordnung dieser globalen Bewegung ins aktuelle Weltgeschehen.