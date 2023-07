Ausgewählter Artikel:

» (02.07.2023) n-tv: "Werfen mich Löwen zum Fraß vor" – Queere in Uganda sind völlig verängstigt und isoliert

Vor einem Monat tritt in Uganda ein Gesetz in Kraft, das die "Beteiligung an homosexuellen Handlungen" als Verbrechen einordnet, welches mit lebenslanger Haft und sogar Todesstrafe geahndet werden kann. Seitdem kämpfen Queere in dem Land buchstäblich ums Überleben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Juli 2023

» BuzzFeed: 14 queere Menschen teilen ihre Erfahrungen an diesen deutschen Orten

"Queering The Map" heißt ein Internetprojekt, das Queerness auf aller Welt mehr Sichtbarkeit verschafft. Wir haben uns die Deutschlandkarte angesehen.

» Volksverpetzer: Die Maus zerlegt Rechtsextreme auf Twitter mit Toleranz

Kurz vor Ende des Pride-Months, in welchem wir die Vielfalt der Menschen zelebrieren und deren Freiheit, zu leben und zu lieben, wie sie wollen, schaffte es eine genderneutrale Zeichentrick-Maus, noch einmal ordentlich, die queerfeindlichen Rechtsextremen mit Witz und Verstand auf Twitter ordentlich bloßzustellen. Und ihnen am Ende noch einen schönen "Scham-Monat" zu bescheren. Am Mittwoch twitterte die Maus, die beliebte Figur aus der WDR-Sendung, eine Regenbogenflagge mit der Aussage: "Wie schön, dass es dich gibt!"

» tz spricht mit Karin Hanczewski u.a. über Machtmissbrauch in der Filmbranche: "Das darf nicht toleriert werden"

In "Bulldog", zu sehen am Sonntag um 23.35 Uhr im Ersten, spielt ARD-"Tatort"-Star Karin Hanczewski eine Frau, die sich in eine Frau verliebt und damit in deren erwachsenem Sohn Eifersuchtsgefühle weckt.

» MOPO.de über Hamburger SPD-Politiker: "Schwul sein durfte man als Offizier nicht"

Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte Falko Droßmann (SPD) hat anlässlich des Pride Month darüber gesprochen, wie schwierig der Alltag als queerer Mensch heute teilweise immer noch ist. Auch seine Bundeswehrzeit, in der er seine sexuelle Orientierung verstecken musste, hat er dabei thematisiert.

» DJ Mag über Felix Jaehn: "Ich bin sehr oft verbal angegriffen worden, weil ich queer bin"

Seit sich Felix Jaehn vor einigen Jahren als Teil der LGBTQ+ Community geoutet hat, hat sich sein Leben grundlegend verändert. In einem intimen Interview spricht der DJ jetzt über seine Reise der Selbstfindung, seinen musikalischen Wandel und die Bedeutung seiner queeren Identität.

» BuzzFeed: Gläubig und queer? So geht es der LGBTQIA+-Community in der katholischen Kirche

Die gläubige, queere Community spaltet die katholische Kirche, die beim Versuch, einen einheitlichen Weg zu finden, kläglich scheitert.

» Express Queer Awards: Jetzt hier abstimmen in 5 Kategorien

In diesem Sommer vergeben wir zum ersten Mal die EXPRESS QUEER AWARDS! Hier können alle in unseren fünf Kategorien abstimmen, wer aus der LGBTQI+-Community einen Preis verdient hat.

» Express: "Nur kann ich nicht so schön singen" – Kölner Drag Queen sieht aus wie Conchita Wurst

Ein Kölner Friseur aus dem Belgischen Viertel verwandelt sich am Wochenende zur Drag Queen "Trashy Gorgeous" – und sieht Conchita Wurst zum Verwechseln ähnlich.

» TAG24: Marie Luise geschockt – Trans-Frau darf nicht aufs Frauenklo!

Die Transgender-Frau Marie-Luise musste eine schreckliche Erfahrung machen.

» Kirche+Leben: Ein junger Mann verlässt die Kirche – Habe mich nie mit Glauben befasst-

Hinter jedem Kirchenaustritt stehen Menschen mit persönlichen Gründen. Ein junger Mann vom Niederrhein verrät seine.

» Hildesheimer Allgemeine: Drei genderneutrale Toiletten für über 8000 Studierende – trans*-Gruppe der Uni Hildesheim will mehr

Der Gang zur Toilette ist etwas Selbstverständliches – für die meisten Menschen. Für transgender und nicht-binäre Menschen kann die Sache komplizierter sein. Wie halten es Hildesheimer Hochschulen mit genderneutralen Toiletten?

» Thüringer Allgemeine über Christopher Street Day in Weimar: Bunte Demonstration für mehr Selbstbestimmung

Mehrere Hundert überwiegend junge Menschen haben am Samstag in der Weimarer Innenstadt zum 12. Mal den Christopher Street Day CSD gefeiert.

» Basler Zeitung: Mehrere Hundert am "Pride Walk" – Kleine Pride Parade in Basel

Am Samstag fand in Basel ein queeres Festival statt. Am sichtbarsten war davon der "Pride Walk" am Nachmittag.

» ORF über CSD: Rund 10.000 Teilnehmende in Graz

In Graz hat am Samstag die Christopher-Street-Day-Parade für Toleranz und Vielfalt stattgefunden. Laut Angaben der Polizei sind rund 10.000 Teilnehmende in der Innenstadt unterwegs gewesen. Im Vorfeld wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.

» Ostfriesen-Zeitung: 1. CSD in der Hafenstadt – Emden ist bunt, laut, queer und trotzt dem Regen

Erstmals findet an diesem Samstag in Emden der Christopher-Street-Day (CSD) statt. Der Demo-Zug bewegt sich einmal durch die Stadt.Erstmals findet an diesem Samstag in Emden der Christopher-Street-Day (CSD) statt. Der Demo-Zug bewegt sich einmal durch die Stadt.

» NDR: Queere Community zieht zum CSD durch Schwerin

Zum Abschluss der queeren Kulturtage in Westmecklenburg haben sich mehr als tausend Menschen zum Christopher Street Day in Schwerin versammelt.

01. Juli 2023

» WDR-Kommentar: Queere Bücher an Schulen zu verbieten, ist absurd!

In den USA hat die Bibel für Streit gesorgt. Ein Schulbezirk in Utah wollte sie aus den Regalen seiner Büchereien schmeißen, weil sie zu gewalttätig und vulgär sei. Die Bibel durfte zwar letztlich bleiben – hunderte andere Bücher werden aber gerade dauerhaft aus Schulbibliotheken entfernt. Absurd, findet Katrin Brand.

» TAG24: Cathy Hummels legt nach homophoben Hasskommentaren gegen ihren Bruder nochmals nach!

Cathy Hummels hat nochmals nachgelegt und auf homophobe Hasskommentare in Bezug auf ihren Bruder Sebastian Fischer und dessen Partner Jakob Stellung bezogen.

» BuzzFeed: 5 echt gute und 5 furchtbare Beispiele dafür, wie Serien und Filme queere Storys erzählen

Der Pride Month Juni neigt sich langsam dem Ende zu, weshalb ich mir überlegt habe, worüber wir am letzten Tag noch reden können – was natürlich nicht heißen soll, dass wir nicht das ganze Jahr über queere Geschichte(n) sprechen sollten. Trotzdem fand ich eine Art Recap mal interessant. Deshalb habe ich über die queeren Storylines in Serien und Filmen nachgedacht, die mir echt gut gefallen haben und auch über diejenigen, die eher daneben gegangen sind.