Ausgewählter Artikel:

» (03.07.2023) TAG24: 17-Jährige erzählt ihrer Freundin, dass sie trans ist – Jetzt sind sie verheiratet

Jamie Raines (29) war noch ein Teenager, als er feststellte, dass er transsexuell ist. Heute ist der Engländer ein gefragter Influencer auf Instagram.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Juli 2023

» VICE: Queere Menschen erzählen, wann sie sich nicht queer genug fühlen

"Als ich anfing zu daten, habe ich mich wie eine Hochstaplerin gefühlt, weil ich noch keine sexuellen Erfahrungen mit Frauen hatte."

» NDR: Auch in Schleswig-Holstein nimmt die Transfeindlichkeit zu

Trans Personen erleben offene und brutale Gewalt. Sie sind das neue Feindbild für rechte und extreme religiöse Gruppen, die mit Hetze und Hatespeech das Leben der Menschen bedrohen.

» SZ-Kommentar zu den Spielführerinnenbinden bei der WM: Weich, weicher, Fifa

Die Fifa stellt die Kapitäninnenbinden für die kommende WM in Australien und Neuseeland vor und schafft es dabei, einen Regenbogen zu zeigen, ohne den Regenbogen zu zeigen. Das ist selbst für den Weltfußballverband erstaunlich.

» SZ-Kommentar zum Supreme Court der USA: Runter von der Kanzel

Das Oberste Gericht hat ein paar Urteile gefällt, die bei näherer Betrachtung die ideologisch aufgeladene Politik von links und rechts entschärfen könnten. Man müsste sich nur auf ein paar Argumente einlassen.

» n-tv: Billie Jean King und das Geld – Tennis-Legende überrascht mit Offenheit für Saudi-Arabien

Billie Jean King ist eine Vorreiterin des Frauen-Tennis. Vor 50 Jahren schiebt sie die Professionalisierung an. Nun strebt sie nach neuen Veränderungen – ausgerechnet in Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien. Wie die Männer streben die Frauen nach dem ganz großen Geld.

» Tagesspiegel: Queerer Footballer Byron Perkins – "Schwarze Athleten brauchen Unterstützung"

In einem Instagram-Post spricht der College-Footballer Byron Perkins über sein Coming-out. Er will das Stigma beenden.

» Spiegel: Zwei Männer und zwei Babys

In ihrer Ehe haben Tobias und Dennis Devooght den Wunsch entwickelt, leibliche Kinder großzuziehen. Doch Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Ihr Weg zur vierköpfigen Familie führte sie nach San Diego.

» derStandard.at: Wokeness im Job – Generationenclash oder gute neue Wachsamkeit?

Diskriminierungen beschäftigen Unternehmen längst auf rechtlicher Ebene. Doch nicht alle kommen mit, es kommt zu Fehlerangst und Trotzhaltungen in Teams. Hängt eine Generation die andere ab?

» Wochenblitz: Ausbruch von Affenpocken – Thailand verzeichnet einen Anstieg der Fälle in der Lgbtq+ Community

Ein sig­nifikan­ter Anstieg der Affen­pock­en­fälle in Thai­land wurde diese Woche von den Gesund­heits­be­hör­den gemeldet, die eine strenge War­nung an die schwulen Män­ner aussprachen, die einem erhöht­en Risiko aus­ge­set­zt zu sein schienen, um die notwendi­gen Vor­sichts­maß­nah­men inmit­ten des anhal­tenden Affen­pock­e­naus­bruchs zu treffen.

» katholisch.de: Kampf um ein heißes Eisen – Die US-Kirche und ihr Umgang mit Transgender

Eine neue Richtlinie zu geschlechtsangleichenden Behandlungen von Transgender zeigt diametrale Positionen in der katholischen US-Kirche: Die einen sehen eine gottgegebene natürliche Ordnung, die anderen Realitätsferne.

» NDR aus Nordhorn: Ein Priester nach dem Coming-out

Christoph Konjer ist katholischer Priester – und schwul. Als Jugendlicher hat er subtilen Missbrauch in der Kirche erlebt.

» SZ über CSD Dachau: Zwischen Regenbogenfahnen und ernsten politischen Reden

Rund 250 Teilnehmende begehen am Samstag den ersten Christopher Street Day in Dachau. Nach der Premiere steht fest: Auch im nächsten Jahr wollen sie wieder für die Rechte und gegen die Ausgrenzung von queeren Menschen auf die Straße gehen.

» Beobachter News über CSD Freiburg: Vornedran das vermummte "Schwarzwaldmädel"

Zum CSD (Christopher Street Day) in Freiburg am 24. Juni kamen viel mehr Menschen als im vergangenen Jahr. Die Veranstalter*innen sprachen von 23 000 Teilnehmer*innen. Die Pride angeführt hat "das vermummte Schwarzwaldmädel". An dieser Figur entbrannte im Vorfeld ein Streit zwischen konservativen Parteien und Organisationen und der Orga des CSD Freiburgs. Sie bleib ihrer Haltung und machte deutlich, dass Antifaschismus und queere Rechte untrennbar sind.

» NWZonline über CSD in Nordenham: Auf dem Land soll die Vielfalt blühen

Rund 200 Menschen nahmen am Christopher Street Day in Nordenham teil. Die Stadt stand ganz im Zeichen der Regenbogenflagge.

» Merkur: Bunte Vielfalt – friedliche Premiere für den CSD Landsberg

Am Samstag nahmen rund 300 Personen am ersten Christopher Street Day in Landsberg teil. Umzug und Kundgebung liefen problemlos.

02. Juli 2023

» BuzzFeed: 14 queere Menschen teilen ihre Erfahrungen an diesen deutschen Orten

"Queering The Map" heißt ein Internetprojekt, das Queerness auf aller Welt mehr Sichtbarkeit verschafft. Wir haben uns die Deutschlandkarte angesehen.

» Volksverpetzer: Die Maus zerlegt Rechtsextreme auf Twitter mit Toleranz

Kurz vor Ende des Pride-Months, in welchem wir die Vielfalt der Menschen zelebrieren und deren Freiheit, zu leben und zu lieben, wie sie wollen, schaffte es eine genderneutrale Zeichentrick-Maus, noch einmal ordentlich, die queerfeindlichen Rechtsextremen mit Witz und Verstand auf Twitter ordentlich bloßzustellen. Und ihnen am Ende noch einen schönen "Scham-Monat" zu bescheren. Am Mittwoch twitterte die Maus, die beliebte Figur aus der WDR-Sendung, eine Regenbogenflagge mit der Aussage: "Wie schön, dass es dich gibt!"

» tz spricht mit Karin Hanczewski u.a. über Machtmissbrauch in der Filmbranche: "Das darf nicht toleriert werden"

In "Bulldog", zu sehen am Sonntag um 23.35 Uhr im Ersten, spielt ARD-"Tatort"-Star Karin Hanczewski eine Frau, die sich in eine Frau verliebt und damit in deren erwachsenem Sohn Eifersuchtsgefühle weckt.

» MOPO.de über Hamburger SPD-Politiker: "Schwul sein durfte man als Offizier nicht"

Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte Falko Droßmann (SPD) hat anlässlich des Pride Month darüber gesprochen, wie schwierig der Alltag als queerer Mensch heute teilweise immer noch ist. Auch seine Bundeswehrzeit, in der er seine sexuelle Orientierung verstecken musste, hat er dabei thematisiert.