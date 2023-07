Ausgewählter Artikel:

» (04.07.2023) schwäbische: Wolfsperger-Doku – Bodnegger Schüler sprechen mit transsexuellen Menschen

Regisseur Douglas Wolfsperger besucht für seine neue Doku eine Bodnegger Schule. Zwischen Jugendlichen und Protagonisten entwickeln sich intensive Gespräche

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Juli 2023

» Grenzecho-Kommentar zu "Rainbow Washing": Am Ende des Regenbogens

Ob Instagram-Profilbilder, Verpackungen oder Kleiderkollektionen. Im Juni, anlässlich des sogenannten Pride Months, setzen viele Unternehmen auf das Symbol des Regenbogens. Man sagt, am Ende jedes Regenbogens findet sich ein Topf voll Gold – aber wie profitieren die Mitglieder der LGBTQIA+ Gemeinde vom sogenannten Regenbogenkapitalismus?

» junge Welt interviewt queeren Aktivisten aus der Türkei: "Gewalt wird mit Straflosigkeit belohnt"

Türkei: LGBTI+-Community befürchtet nach den Wahlen zunehmende Angriffe. Ein Gespräch mit Kerem Dikmen

» Berliner Zeitung: LGBT-Rechte – Litauen steht vor einer "Entscheidung zwischen Ost und West"

Menschen aus Russlands Nachbarländern haben unter der Regenbogenflagge in Vilnius demonstriert. Unser Autor war vor Ort und berichtet über einen Kampf auf mehreren Ebenen.

» derStandard.at: Die Formel 1 und die Sache mit der Meinungsfreiheit

Am Wochenende gastierte die Formel 1 zum mittlerweile 35. Mal in Österreich. Eine gute Gelegenheit, um mit der Juristenbrille draufzuschauen

» Netflixwoche: Das sind die 20 besten queeren Charaktere auf Netflix, von Heartstopper bis Sense8

Queere Charaktere galten früher als Karriere-Killer für Schauspieler*innen, sie waren traurige Gestalten, Bösewichte oder Witzfiguren. Das hat sich verändert: Heute lachen wir nicht mehr über sie, sondern mit ihnen. Queere Charaktere werden glücklich, sind schlau und stark, werden Held*innen.

» Cosmopolitan: #QueerBookTok – Die heißesten LGBTQIA+-Literaturtipps der TikTok-Community

Tauche ein in die Welt der LGBTQIA+-Literatur mit #QueerBookTok. Wir haben die begehrtesten Bücher, die auf TikTok Wellen schlagen, für dich zusammengestellt!

» musikexpress: Michael Imperioli verbietet Homophoben "The White Lotus" & "Sopranos" zu schauen

Der Schauspieler übt so Kritik an einem Gerichtsentscheid, das es Unternehmen erlaubt, sich gegen das Zusammenarbeiten mit queeren Personen zu entscheiden.

» Allgäuer Zeitung: Über 1000 Teilnehmende – Erste Pride-Parade in Memmingen war voller Erfolg. Und jetzt?

Bunte Flaggen und gute Stimmung: Der erste Christopher Street Day der Stadt färbte Memmingen bunt. Die schönsten Momente – und Tiefpunkte des Tages.

03. Juli 2023

» VICE: Queere Menschen erzählen, wann sie sich nicht queer genug fühlen

"Als ich anfing zu daten, habe ich mich wie eine Hochstaplerin gefühlt, weil ich noch keine sexuellen Erfahrungen mit Frauen hatte."

» NDR: Auch in Schleswig-Holstein nimmt die Transfeindlichkeit zu

Trans Personen erleben offene und brutale Gewalt. Sie sind das neue Feindbild für rechte und extreme religiöse Gruppen, die mit Hetze und Hatespeech das Leben der Menschen bedrohen.

» SZ-Kommentar zu den Spielführerinnenbinden bei der WM: Weich, weicher, Fifa

Die Fifa stellt die Kapitäninnenbinden für die kommende WM in Australien und Neuseeland vor und schafft es dabei, einen Regenbogen zu zeigen, ohne den Regenbogen zu zeigen. Das ist selbst für den Weltfußballverband erstaunlich.

» SZ-Kommentar zum Supreme Court der USA: Runter von der Kanzel

Das Oberste Gericht hat ein paar Urteile gefällt, die bei näherer Betrachtung die ideologisch aufgeladene Politik von links und rechts entschärfen könnten. Man müsste sich nur auf ein paar Argumente einlassen.

» n-tv: Billie Jean King und das Geld – Tennis-Legende überrascht mit Offenheit für Saudi-Arabien

Billie Jean King ist eine Vorreiterin des Frauen-Tennis. Vor 50 Jahren schiebt sie die Professionalisierung an. Nun strebt sie nach neuen Veränderungen – ausgerechnet in Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien. Wie die Männer streben die Frauen nach dem ganz großen Geld.

» Tagesspiegel: Queerer Footballer Byron Perkins – "Schwarze Athleten brauchen Unterstützung"

In einem Instagram-Post spricht der College-Footballer Byron Perkins über sein Coming-out. Er will das Stigma beenden.

» TAG24: 17-Jährige erzählt ihrer Freundin, dass sie trans ist – Jetzt sind sie verheiratet

Jamie Raines (29) war noch ein Teenager, als er feststellte, dass er transsexuell ist. Heute ist der Engländer ein gefragter Influencer auf Instagram.

» Spiegel: Zwei Männer und zwei Babys

In ihrer Ehe haben Tobias und Dennis Devooght den Wunsch entwickelt, leibliche Kinder großzuziehen. Doch Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Ihr Weg zur vierköpfigen Familie führte sie nach San Diego.

» derStandard.at: Wokeness im Job – Generationenclash oder gute neue Wachsamkeit?

Diskriminierungen beschäftigen Unternehmen längst auf rechtlicher Ebene. Doch nicht alle kommen mit, es kommt zu Fehlerangst und Trotzhaltungen in Teams. Hängt eine Generation die andere ab?

» Wochenblitz: Ausbruch von Affenpocken – Thailand verzeichnet einen Anstieg der Fälle in der Lgbtq+ Community

Ein sig­nifikan­ter Anstieg der Affen­pock­en­fälle in Thai­land wurde diese Woche von den Gesund­heits­be­hör­den gemeldet, die eine strenge War­nung an die schwulen Män­ner aussprachen, die einem erhöht­en Risiko aus­ge­set­zt zu sein schienen, um die notwendi­gen Vor­sichts­maß­nah­men inmit­ten des anhal­tenden Affen­pock­e­naus­bruchs zu treffen.

» katholisch.de: Kampf um ein heißes Eisen – Die US-Kirche und ihr Umgang mit Transgender

Eine neue Richtlinie zu geschlechtsangleichenden Behandlungen von Transgender zeigt diametrale Positionen in der katholischen US-Kirche: Die einen sehen eine gottgegebene natürliche Ordnung, die anderen Realitätsferne.