Ausgewählter Artikel:

» (05.07.2023) t-online: Vom Diakon zur Dragqueen – "Mit 12 Jahren habe ich mich in den Sohn des Pastors verliebt"

Vor zwei Wochen trat Matthias Dörmann als Dragqueen Liberty LeStrange im Stadtgarten in Köln auf, doch noch vor ein paar Jahren war das nicht denkbar – denn er war Diakon.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juli 2023

» watson zu Nmecha beim BVB: Ein Transfer, an Heucheleien nicht zu überbieten

Der BVB hat Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der Bundesliga-Vizemeister verrät damit seine Werte, Homophopie und Rassismus zu bekämpfen.

» Sportbuzzer kommentiert: Naiv und scheinheilig – der BVB sitzt dank Nmecha auf einem Pulverfass

Mit der Verpflichtung von Felix Nmecha hat Borussia Dortmund immerhin den ersten Titel der neuen Saison geholt – der BVB ist Meister der Scheinheiligkeit, findet RND-Sportchef Heiko Ostendorp und erklärt, warum der Klub auf einem Pulverfass sitzt.

» Belltower.News: Jung und reaktionär – Die Nachwuchs-Rechts-Fluencer

Eine neue Welle politischer Influencer*innen zeigen ihre Abwertungen auf TikTok, Instagram und Youtube. Sie sind jung, meinungsstark und rechtsoffen, aber geschickt. Die Gen Z- Internet-Propagandist*innen versuchen aus dem digitalen Erbe der Identitären Bewegung zu schöpfen, um den vorpolitischen Raum mit reaktionären Ideen zu erobern.

» Bunte über Caroline Farberger: Erste Transgender-CEO – "Ich verdiene es, glücklich zu sein"

Sie verließ ihre Arbeit als Carl und kam als Caroline am nächsten Tag wieder: Mit BUNTE.de spricht die erste Transgender-CEO über die Besonderheit ihrer Situation.

» Dartsnews.de: Noa-Lynn van Leuven wird erste Transfrau bei einem im Fernsehen übertragenden PDC-Turnier – "Es ist schwer, in einer solchen Position Spitzensport zu betreiben"

In letzter Minute qualifizierte sich Noa-Lynn van Leuven für das Women's World Matchplay, das größte Damenturnier der PDC. Zum ersten Mal nehmen zwei Niederländerinnen an diesem Turnier teil, aber das ist nicht der einzige Meilenstein, der erreicht wurde.

» watson: Queerbeauftragter Sven Lehmann mahnt CSU im Umgang mit LGBTQ-Rechten an

"Deutschland darf sich nicht auf dem Erreichten ausruhen", betont der Queerbeauftragter der Bundesregierung, Sven Lehmann. Er sieht noch viel Handlungsbedarf.

» Kronen Zeitung interviewt Theaterregisseur Moritz Franz Beichl: "Shakespeare ist queer, feministisch, genderfuck!"

Deftige, schräge, lustbetonte Theaterpranke: Moritz Franz Beichl, einer der interessantesten Regisseure im Land, inszeniert "Der Sturm" für die Festwochen Gmunden. Beim Probenbesuch der "Krone" gab er sich auskunftsfreudig und plauderte ungezwungen über Shakespeare und mehr.

» RP Online über Drag Queen Pam Pengco aus Keyenberg: "Es ist keine Rolle, sondern mein gepimptes Ich"

Pam Pengco, mit bürgerlichem Namen David Kirfel, macht Stand-up-Comedy als Drag Queen und ist im TV bekannt. So wurde aus dem Keyenberger eine der bekanntesten Drag Queens der Region.

» GMX: Jugendliche und die Angst vor dem Coming-out – So können Eltern helfen

Sicherheit und Unterstüzung von Zuhause kann entscheiden sein, um Jugendlichen die Angst vor einem Coming-out zu nehmen. So können Eltern helfen.

» derStandard.at: Zehn politisch korrekte Reiseziele

Ethical Traveler stellt Destinationen vor, die sich in Sachen Umweltschutz, Menschenrechte und ökologischer Tourismus hervorgetan haben

» Iceland Review über Wortwettbewerb: Isländer wütend über "Grosseltern"

Die nationale Queer Organisation Samtökin '78 bittet die Öffentlichkeit darum, neue isländische Begriffe für das Wort "Grosseltern" zu finden, welches im Deutschen und Englischen so existiert, nicht aber in der isländischen Sprache.

» Tagesspiegel-Nachruf auf Wilfried Böhm: "So hat es Jean Cocteau bei mir gemacht"

Er war Schauspieler und ließ sich adoptieren. Als sein Adoptivvater starb, geriet er in eine tiefe Krise. Und adoptierte einen jungen Mann

» katholisch.de: Sechs Arbeitsgruppen sollen am Synodalen Weg weiterarbeitenSechs Arbeitsgruppen sollen am Synodalen Weg weiterarbeiten

DBK und ZdK verständigen sich über Arbeitsaufträge der Synodalversammlung

» FR: Magistrat in Frankfurt – Stefan Majer verabschiedet sich in den Ruhestand

Stefan Majer, Dezernent für Mobilität und Gesundheit, wird im Römer verabschiedet. Den Stadtkämmerer will er weiter in Sachen Klinikum Höchst beraten.

» SWR: VfB beim Christopher Street Day in Stuttgart dabei

Wenn am 29. Juli die bunte CSD-Parade durch Stuttgart zieht, ist der VfB erstmals mit einem eigenen Wagen dabei.

» MeinBezirk.at: Regenbogenfahne gestohlen – Das Gymnasium Geblergasse steht für Akzeptanz

Am Gymnasium Geblergasse wurde kurz vor Ende des Schuljahres die Regenbogenfahne gestohlen. Direktorin Verena Fellner-Deringer ist weiterhin fest entschlossen, die Schule als sicheren und diskriminierungskritischen Ort zu gestalten.

» Böblinger Zeitung: Böblingen hisst die Regenbogenflagge

Eine Brücke der Solidarität zu den Kulturwochen anlässlich des Christopher Street Day in Stuttgart.

» NRZ: Queer in Duisburg – Hier gibt es Anlaufstellen und Beratung

Wo gibt es in Duisburg Anlaufstellen und Beratung für queere Menschen? Wo können Jugendliche Ansprechpartner finden? Ein Überblick.

04. Juli 2023

» Grenzecho-Kommentar zu "Rainbow Washing": Am Ende des Regenbogens

Ob Instagram-Profilbilder, Verpackungen oder Kleiderkollektionen. Im Juni, anlässlich des sogenannten Pride Months, setzen viele Unternehmen auf das Symbol des Regenbogens. Man sagt, am Ende jedes Regenbogens findet sich ein Topf voll Gold – aber wie profitieren die Mitglieder der LGBTQIA+ Gemeinde vom sogenannten Regenbogenkapitalismus?