» (06.07.2023) Rosa-Luxemburg-Stiftung interviewt Jules Joanne Gleeson und Elle O'Rourke: Was ist Transgender Marxism?

Jules Joanne Gleeson und Elle O'Rourke über Strategien zur Überwindung der Klassengesellschaft

06. Juli 2023

» Süddeutsche Zeitung: Eklat bei Frauenrechtsverein Terre des Femmes – Wer ist eine Frau?

Der renommierte Frauenrechtsverein Terres des Femmes überwirft sich wegen Transgender-Rechten und Identitätspolitik.

» SWR 3: Erste sexuelle Erfahrung mit einem Jungen

Romans erste sexuelle Erfahrung läuft anders als erwartet. Bis jetzt hat er darüber – außer mit seiner Frau – mit niemandem gesprochen. Die eigentliche "Leiche im Keller" für ihn ist, wie er danach mit diesem Erlebnis und dem Thema Homosexualität umgegangen ist.

» derStandard.at: Jan Windisch und die "Charming Boys" – Trash für alle!

Jetzt anhören: Warum die schwule Datingshow ein Zeichen der Gleichberechtigung ist

» taz: Anschlag auf Toleranzdenkmal in Bramsche – Hass in der Kleinstadt-Idylle

In Bramsche ist ein Kunstwerk zum wiederholten Male angegriffen und zerstört worden. Es warb in Regenbogenfarben für Vielfalt, Toleranz und Offenheit.

» 20 Minuten: Auf Schwulen-Plattform zwei Bauern um ihr Vermögen gebracht

Ein 25-Jähriger hat auf einer Dating-Plattform zwei Männer kennengelernt und ihnen mit Lügengeschichten über Jahre hinweg 1,2 Millionen Franken abgeknüpft.

» Süddeutsche Zeitung: LGBTQI+ – Eine Welt, so bunt und laut

Mit Straßenparaden fordern Menschen mehr Akzeptanz für Diversität und Geschlechteridentität – auch dort, wo Queers noch unterdrückt werden.

» Rosa-Luxemburg-Stiftung interviewt Atlanta Beyer: "Queer ist eine Form des Schauens aus der marginalisierten Position"

Atlanta Beyer arbeitet bei der Antidiskriminierungsstelle der Schwulenberatung Berlin in einem Projekt, das die Anti-Diskriminierungs-Beratungsstrukturen bundesweit stärken möchte, sodass LGBTQI Personen oder queere Menschen in bislang unterversorgten Regionen stärkeren Zugang zu solchen Angeboten haben

» absatzwirtschaft: Nach Badeanzug-Shitstorm – Adidas bleibt unversehrt

Nachdem Adidas mit einem Badeanzug geworben hatte, schäumten manche Bubbles. Der Reputation der Marke hat das nicht geschadet.

» absatzwirtschaft: So leben Digitalunternehmen die Vielfalt

Der Pride Month ist vorbei, viele Diversitätskampagnen ebenfalls. Wer sich immer für Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzt, ist glaubwürdiger nach innen und außen. So machen es verschiedene Digitaldienstleister.

» VICE: Menschen sagen, wie es ist, mit 20, 30, 40 oder 50 noch Jungfrau zu sein

Wir haben fünf Menschen gefragt, warum sie noch nie Sex hatten und wie es ihnen damit geht.

» Luxemburger Wort: Warum Nagellack dann doch nichts für mich ist

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse "Gazettchen" erzählen "Wort"-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Der heutige Text dreht sich um das Thema Beauty.

» Tagesspiegel: Queere Institution in Prenzlauer Berg – Der Sonntags-Club wird 50

Als Wohnzimmer im Kiez ist der Sonntags-Club bei queeren Menschen beliebt. Hier wird gefeiert, beraten und geflirtet. Ein Besuch zum runden Geburtstag.

» Tagesspiegel: Dragqueens bieten queere Touren in Berlin an

Seit fast 140 Jahren ist queeres Leben rund um den Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg präsent. Jetzt kann man den Kiez auf Touren mit ausgewiesenen Expertinnen kennenlernen.

» SRF: Queerbaiting

Queeres Leben ist immer sichtbarer. Homosexuelle oder non binäre Menschen bringen Vielfalt in die Gesellschaft. Queer ist angesagt. Das haben auch Unternehmen bemerkt. Immer mehr Firmen wollen davon profitieren. Das Phänomen dahinter heisst Queerbaiting.

» L'essentiel über Luxembourg Pride Run: "Der Pride Week fehlte noch ein sportliches Event"

Der erste Pride Run in Luxemburg hat 1500 Läufer auf die Straßen der Hauptstadt gebracht. Die Organisatoren denken schon über die nächste Ausgabe nach.

» katholisch.de: Fernández über Synodalen Weg – Wird Gutes hinterlassen

Erzbischof Víctor Manuel Fernández wird künftig als Glaubenspräfekt einer der wichtigsten Männer im Vatikan sein. Doch wie bewertet er den Synodalen Weg oder die Segnungen für homosexuelle Paare? Dazu hat sich der Argentinier nun geäußert.

» HNA: Queeres Symbol – Stadt Kassel plant keinen Regenbogen-Zebrastreifen

In einigen deutschen Städten werden Regenbogen-Zebrastreifen als queeres Symbol angebracht. Die Stadt Kassel plant keinen bunten Fußgängerüberweg.

» evangelisch.de: Evangelische Pfarrer:innen auf der Wiener Pride

In Wien waren dieses Jahr so viele geistliche Amtsträger:innen wie nie zuvor auf einer der größten Regenbogenparaden. Gleichzeitig wurden wieder Fahnen abgerissen und sogar Kirchen beschädigt aufgrund von Hass gegen queere Menschen.

05. Juli 2023

» watson zu Nmecha beim BVB: Ein Transfer, an Heucheleien nicht zu überbieten

Der BVB hat Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der Bundesliga-Vizemeister verrät damit seine Werte, Homophopie und Rassismus zu bekämpfen.