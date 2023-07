Ausgewählter Artikel:

» (07.07.2023) TV DIGITAL über "Charming Boys": RTL hat queeres Dating nicht verstanden

Seit Kurzem gibt es bei RTL+ das neue queere Datingformat "Charming Boys". Doch offenbar hat der Sender nach der Kritik an "Prince Charming" und "Princess Charming" noch immer nicht dazugelernt…

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juli 2023

» taz-Nachruf auf Autorin Minnie Bruce Pratt: Vom Donner gerührt

US-Autorin Minnie Bruce Pratt ging mit ihrer Leserschaft und Community einen Bund ein, zu dem auch Gedichtbände gehörten – und die Beziehung zu Leslie Feinberg.

» taz: Nicht-binäre Wi­kin­ge­r:in­nen

Ausgrabungen zeigen, dass es vor Tausenden Jahren Menschen gab, bei denen das biologische und das soziale Geschlecht nicht übereinstimmten. S.a.: Studie: Nichtbinäres Geschlecht existierte im prähistorischen Europa (31.05.2023)

» nd über Stadtführung in Berlin-Schöneberg: Auf der Spur von Christopher Isherwood

Mitte Juli feiert Schöneberg einmal mehr das Lesbisch-schwule Stadtfest. Der Kiez rund um die Motzstraße war dabei schon in den 20er Jahren das Zentrum der queeren Subkultur. Ein Spaziergang mit dem Tourguide Brendan Nash.

» TV DIGITAL über "Charming Boys": RTL hat queeres Dating nicht verstanden

Seit Kurzem gibt es bei RTL+ das neue queere Datingformat "Charming Boys". Doch offenbar hat der Sender nach der Kritik an "Prince Charming" und "Princess Charming" noch immer nicht dazugelernt…

» Vogue über "Glamorous" mit Kim Cattrall: 25 Gedanken, die ich beim Schauen der ersten Folge hatte

Eine neue Lust auf Lidschatten, ein zwiegespaltenes Gefühl am Schluss – VOGUE-Autorin Emma Specter teilt ihre Gefühle zur 1. Folge "Glamorous" mit Kim Cattrall.

» Vogue interviewt Berlinale-Gewinnerin Thea Ehre: "Ich bin Schauspielerin, und dass ich trans bin, das ist halt einfach so"

Am 6.7. startet "Bis ans Ende der Nacht" im Kino. Wir haben mit Schauspielerin Thea Ehre über ihr Kinodebüt und Genderidentifikationsfragen gesprochen.

» Berliner Morgenpost: Politiker rät von Zoo-Besuch ab – wegen schwuler Pinguine

Der konservative Politiker Shelton wirft dem Zoo in Sydney vor, schwule Pinguine geschaffen zu haben. Was steckt hinter dem Vorwurf?

» Bunte über Jackie Chan: Keinen Kontakt zur Tochter – Er wird im Netz heftig kritisiert

Ein Clip mit Jackie Chan und seiner Filmtochter geht gerade viral. Doch die anfangs rührselige Stimmung kippte, als klar wurde, dass der Star seine echte Tochter verstoßen hat.

» BRF: LGBTQ-Community verklagt Dries Van Langenhove

Mehrere LGBTQ-Organisationen wollen den Gründer der extrem rechten Jugendbewegung "Schild en Vrienden", Dries Van Langenhove, verklagen, weil er die Regenbogenflagge als Pädophilenflagge bezeichnet hat.

06. Juli 2023

» Süddeutsche Zeitung: Eklat bei Frauenrechtsverein Terre des Femmes – Wer ist eine Frau?

Der renommierte Frauenrechtsverein Terres des Femmes überwirft sich wegen Transgender-Rechten und Identitätspolitik.

» SWR 3: Erste sexuelle Erfahrung mit einem Jungen

Romans erste sexuelle Erfahrung läuft anders als erwartet. Bis jetzt hat er darüber – außer mit seiner Frau – mit niemandem gesprochen. Die eigentliche "Leiche im Keller" für ihn ist, wie er danach mit diesem Erlebnis und dem Thema Homosexualität umgegangen ist.

» derStandard.at: Jan Windisch und die "Charming Boys" – Trash für alle!

Jetzt anhören: Warum die schwule Datingshow ein Zeichen der Gleichberechtigung ist

» taz: Anschlag auf Toleranzdenkmal in Bramsche – Hass in der Kleinstadt-Idylle

In Bramsche ist ein Kunstwerk zum wiederholten Male angegriffen und zerstört worden. Es warb in Regenbogenfarben für Vielfalt, Toleranz und Offenheit.

» 20 Minuten: Auf Schwulen-Plattform zwei Bauern um ihr Vermögen gebracht

Ein 25-Jähriger hat auf einer Dating-Plattform zwei Männer kennengelernt und ihnen mit Lügengeschichten über Jahre hinweg 1,2 Millionen Franken abgeknüpft.

» Süddeutsche Zeitung: LGBTQI+ – Eine Welt, so bunt und laut

Mit Straßenparaden fordern Menschen mehr Akzeptanz für Diversität und Geschlechteridentität – auch dort, wo Queers noch unterdrückt werden.

» Rosa-Luxemburg-Stiftung interviewt Jules Joanne Gleeson und Elle O'Rourke: Was ist Transgender Marxism?

Jules Joanne Gleeson und Elle O'Rourke über Strategien zur Überwindung der Klassengesellschaft

» Rosa-Luxemburg-Stiftung interviewt Atlanta Beyer: "Queer ist eine Form des Schauens aus der marginalisierten Position"

Atlanta Beyer arbeitet bei der Antidiskriminierungsstelle der Schwulenberatung Berlin in einem Projekt, das die Anti-Diskriminierungs-Beratungsstrukturen bundesweit stärken möchte, sodass LGBTQI Personen oder queere Menschen in bislang unterversorgten Regionen stärkeren Zugang zu solchen Angeboten haben

» absatzwirtschaft: Nach Badeanzug-Shitstorm – Adidas bleibt unversehrt

Nachdem Adidas mit einem Badeanzug geworben hatte, schäumten manche Bubbles. Der Reputation der Marke hat das nicht geschadet.

» absatzwirtschaft: So leben Digitalunternehmen die Vielfalt

Der Pride Month ist vorbei, viele Diversitätskampagnen ebenfalls. Wer sich immer für Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzt, ist glaubwürdiger nach innen und außen. So machen es verschiedene Digitaldienstleister.

» VICE: Menschen sagen, wie es ist, mit 20, 30, 40 oder 50 noch Jungfrau zu sein

Wir haben fünf Menschen gefragt, warum sie noch nie Sex hatten und wie es ihnen damit geht.