» (08.07.2023) Express: Plädoyer für eine offene Gesellschaft – Warum Oskar und Anna mutige Menschen an ihrer Seite brauchen

In der Menschheitsgeschichte wimmelt es nur so von queeren Berühmtheiten – und doch lehnen noch heute etliche Personen den Lebensstil der LGBTQI+-Community ab.

08. Juli 2023

» Bunte über Candace Cameron Bure: Wollte der "Fuller House"-Star Trans-Darstellerin aus der Show werfen?

"Fuller House"-Star Candace Cameron Bure steht wegen ihrer homophoben Einstellung abermals in der Kritik. Dieses Mal soll sie einen schwulen Charakter aus der Serie geworfen haben.

» Kosmo: Tragödie in Serbien – Transgender-TikTokerin ermordet

Der grausame Mord an Noa: ein Weckruf, um abscheuliche Verbrechen gegen junge Frauen und LGBT-Mitglieder zu verhindern.

» Netzwelt über "Star Trek – Strange New Worlds": Captain Macho und seine Hetero-Crew – warum ist SNW plötzlich so rückschrittlich?

"Star Trek" stand schon immer für Toleranz und Diversität, doch "Strange New Worlds" scheint gerade ein paar Schritte zurück zu machen. Ist das noch Gene Roddenberrys "Star Trek"?

» FAZ-Podcast: Von Transfrauen und Cis-Männern – "Schluss mit der Angstdebatte"

Das neue Selbstbestimmungsgesetz sollte eigentlich noch vor der Sommerpause beschlossen werden, aber es gibt noch Bedenken, nicht nur vom Innenministerium. Darüber und über den Prozess der Transition sprechen wir mit Nyke Slawik von den Grünen und Kinder- und Jugendpsychiater Georg Romer.

» t-online interviewt Rainbow Borussen: "Nmecha-Transfer ist ein fatales Zeichen"

Der BVB-Fanclub Rainbow Borussen fürchtet nach dem Transfer von Felix Nmecha eine größere Spaltung der Fanszene. Für den Verein finden die queeren BVB-Fans klare Worte.

» nd-Kommentar: Eine Markenware namens CSD

Die durch tausend Kompromisse und Abertausende Fördereuro butterweich gewordenen deutschen CSD-Organisator*innen fürchten, auf ihre Markenparade könnten eventuell noch politische Botschaften gezeigt werden.

» Berliner Zeitung: Eva Tepest über Top und Bottom – "Viele Lesben haben Fantasien, die nicht passen"

Eva Tepest interessiert der Gegensatz von Oben und Unten beim Sex. Sie fragt, was das für die eigenen feministischen Grundsätze bedeutet. S.a.: Über Sexualkapital, queere Heilige und die Macht der Tops (04.03.2023)

» annabelle über nicht-binäre Person Ély (30): "Oft fühlt sich meine pure Existenz nach Aktivismus an"

In unserer Rubrik "Bodybuilding" zeigt sich eine Person nackt und spricht über ihr Verhältnis zu ihrem Körper. Diesmal erzählt Ély (30) über die Wahrnehmung nicht-binärer Menschen in der Öffentlichkeit.

» Tagesspiegel über Tafeleinweihung in der Gethsemanekirche: Erinnerung an "Terrorlesben"

In den 1980er-Jahren trafen sich die "Lesben in der Kirche" in der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg. Dort wird nun mit einer Tafel an die Oppositionsgruppe erinnert. Ein Videobericht.

» watson: US-Mamis, die Hitler zitieren

Die Frauen von Moms for Liberty sind zur bedeutendsten Lobby-Gruppe der amerikanischen Rechten geworden.

» Kölnische Rundschau zum CSD: Die USA – ein Land der begrenzten Möglichkeiten

Unter dem Motto "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark!" demonstrieren beim Kölner CSD Tausende Menschen. Ihre Kritik richtet sich ausdrücklich auch auf die Situation in den USA.

» Kölner Stadt-Anzeiger über queeres Jugendzentrum anyway: "Es gibt immer mehr Ressentiments"

Rabea Maas spricht im Podcast "Talk mit K" über die Situation queerer Jugendlicher in Köln und ihre Sorge über die immer stärkere AfD.

» Berliner Woche über schwules NS-Opfer: Eigentümer der früheren Villa geehrt

Auf dem Grundstück an der Hermann-Hesse-Straße 19 befindet sich seit Kurzem eine Gedenktafel für Wolfgang Joseph Kostecky (1888-1949).

» Kleine Zeitung: Für Frauen und LGBT – Polizisten aus Friaul und Veneto kämpfen um Gleichberechtigung

Beim ersten runden Tisch von Polizei, Carabinieri und Regierungsvertretern im Jachthafen Marina di Lepanto in Monfalcone ging es um die Situation von Frauen und um das Thema LGBT bei der italienischen Exekutive und Armee.

» TAG24: Gay Pride und Christopher Street Day in Leipzig – Ein Rückblick

In Leipzig wird seit 1992 Christopher Street Day und damit Gay Pride gefeiert. Wo das herkommt und wie es sich in Leipzig entwickelt hat, findet ihr hier.

» Domradio-Interview: Pfadfinderschaft St. Georg beteiligt sich beim Kölner CSD

Am Sonntag ist Christopher Street Day in Köln, die größte Demo in Europa für queere Menschen. Die Kirchen gehen teilweise mit. Auch die Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg macht mit und begründet warum das Engagement wichtig ist.

07. Juli 2023

» taz-Nachruf auf Autorin Minnie Bruce Pratt: Vom Donner gerührt

US-Autorin Minnie Bruce Pratt ging mit ihrer Leserschaft und Community einen Bund ein, zu dem auch Gedichtbände gehörten – und die Beziehung zu Leslie Feinberg.

» taz: Nicht-binäre Wi­kin­ge­r:in­nen

Ausgrabungen zeigen, dass es vor Tausenden Jahren Menschen gab, bei denen das biologische und das soziale Geschlecht nicht übereinstimmten. S.a.: Studie: Nichtbinäres Geschlecht existierte im prähistorischen Europa (31.05.2023)

» nd über Stadtführung in Berlin-Schöneberg: Auf der Spur von Christopher Isherwood

Mitte Juli feiert Schöneberg einmal mehr das Lesbisch-schwule Stadtfest. Der Kiez rund um die Motzstraße war dabei schon in den 20er Jahren das Zentrum der queeren Subkultur. Ein Spaziergang mit dem Tourguide Brendan Nash.