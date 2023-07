Ausgewählter Artikel:

» (09.07.2023) Kölner Stadt-Anzeiger: Rumänisches Paar heiratet in Köln, weil das in ihrer Heimat nicht möglich ist

In Rumänien werden homosexuelle Ehen nicht anerkannt. Adina Lupu und Valeria Gavril? haben deshalb zum CSD in Köln geheiratet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Juli 2023

» pressenza über jungen Schwulen in Namibia: "Niemand hat die Homosexualität in mein Dorf gebracht"

Schwulsein im ländlichen Namibia – Die Geschichte von Owen Sinengela

» MDR-Kommentar: Transfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit

Frauenräume wären nicht ausreichend geschützt, wenn Männer sich beliebig zu Frauen erklären könnten – mit solchen Argumenten wird Stimmung gegen das Selbstbestimmungsrecht gemacht. Ihnen muss widersprochen werden.

» TAG24 kommentiert: Warum wir das ganze Jahr Gay Pride weiter feiern sollten

Wer im vergangenen Monat nicht hinterm Mond gelebt hat, hat sicherlich etwas vom Pride Monat mitbekommen. Im Sommer wird auf der ganzen Welt besondere Aufmerksamkeit auf Themen gelenkt, die die LGBTQ-Community bewegen. Die großen Partys und Demonstrationen werden bald vorbei sein, aber TAG24 Redakteurin Savannah Pleil ist der Meinung, wir sollten trotzdem weiterfeiern.

» Kölnische Rundschau über Polittalk beim CSD: Welche politischen Forderungen Lauterbach unterstützt

Es ist mehr als Party angesagt an diesem CSD-Wochenende in Köln. Welche politischen Forderungen der LGBTIQ+-Community unter den Nägeln brennen, wurde beim Polittalk thematisiert.

» Express: FC-Stars beim CSD – Zwei Baumgart-Profis bei LGBTQI+-Parade in Köln dabei

Der Christopher-Street-Day steht für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Genau wie der 1. FC Köln. Entsprechend beteiligt sich der FC am Sonntag bei der CSD-Parade in der Kölner Innenstadt.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Künstler "Optik" bemalt Ford Mustang für CSD-Demo

Im Rahmen der CSD-Demo 2023 durfte sich der Kölner Künstler jetzt auf einer ganz besonderen Oberfläche austoben.

» Braunschweiger Zeitung: Gifhorn liebt es bunt am Christopher Street Day

Zur Premiere am Samstag kamen mit rund 500 Teilnehmern viel mehr als erwartet. Und sie reisten aus der ganzen Region an.

» rbb24: Hunderte Teilnehmer bei CSD in Cottbus

Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstag in Cottbus am 15. Christopher Street Day beteiligt. Sie forderten unter anderem eine Beratungsstelle für queere Menschen in der Lausitz. Diese müsse vom Land und den Kommunen finanziert werden.

» buten un binnen: 1.000 Menschen ziehen beim Christopher Street Day durch Bremerhaven

In Bremerhaven läuft der CSD, bei dem die queere Szene für ihre Rechte und Akzeptanz demonstriert. Ab 14 Uhr gibt es Reden und Live-Musik – und das ist auch noch geplant.

» NDR: Christopher Street Day in Kiel – Mehr als 4.000 Teilnehmer

Unter dem Motto "STOP – Keinen Schritt zurück!" findet aktuell in Kiel der Christopher Street Day (CSD) statt. Die Organisatorinnen und Organisatoren wollen vor allem auf einen Rückgang der Toleranz aufmerksam machen.

» Luxemburger Wort: Luxembourg Pride verwandelt Esch in ein Farbenmeer

Im Rahmen des Luxembourg-Pride-Street-Fests fand am Samstag in Esch/Alzette der Equality-March für mehr Diversität und Akzeptanz statt.

08. Juli 2023

» Bunte über Candace Cameron Bure: Wollte der "Fuller House"-Star Trans-Darstellerin aus der Show werfen?

"Fuller House"-Star Candace Cameron Bure steht wegen ihrer homophoben Einstellung abermals in der Kritik. Dieses Mal soll sie einen schwulen Charakter aus der Serie geworfen haben.

» Kosmo: Tragödie in Serbien – Transgender-TikTokerin ermordet

Der grausame Mord an Noa: ein Weckruf, um abscheuliche Verbrechen gegen junge Frauen und LGBT-Mitglieder zu verhindern.

» Netzwelt über "Star Trek – Strange New Worlds": Captain Macho und seine Hetero-Crew – warum ist SNW plötzlich so rückschrittlich?

"Star Trek" stand schon immer für Toleranz und Diversität, doch "Strange New Worlds" scheint gerade ein paar Schritte zurück zu machen. Ist das noch Gene Roddenberrys "Star Trek"?

» FAZ-Podcast: Von Transfrauen und Cis-Männern – "Schluss mit der Angstdebatte"

Das neue Selbstbestimmungsgesetz sollte eigentlich noch vor der Sommerpause beschlossen werden, aber es gibt noch Bedenken, nicht nur vom Innenministerium. Darüber und über den Prozess der Transition sprechen wir mit Nyke Slawik von den Grünen und Kinder- und Jugendpsychiater Georg Romer.

» t-online interviewt Rainbow Borussen: "Nmecha-Transfer ist ein fatales Zeichen"

Der BVB-Fanclub Rainbow Borussen fürchtet nach dem Transfer von Felix Nmecha eine größere Spaltung der Fanszene. Für den Verein finden die queeren BVB-Fans klare Worte.

» nd-Kommentar: Eine Markenware namens CSD

Die durch tausend Kompromisse und Abertausende Fördereuro butterweich gewordenen deutschen CSD-Organisator*innen fürchten, auf ihre Markenparade könnten eventuell noch politische Botschaften gezeigt werden.

» Berliner Zeitung: Eva Tepest über Top und Bottom – "Viele Lesben haben Fantasien, die nicht passen"

Eva Tepest interessiert der Gegensatz von Oben und Unten beim Sex. Sie fragt, was das für die eigenen feministischen Grundsätze bedeutet. S.a.: Über Sexualkapital, queere Heilige und die Macht der Tops (04.03.2023)

» Express: Plädoyer für eine offene Gesellschaft – Warum Oskar und Anna mutige Menschen an ihrer Seite brauchen

In der Menschheitsgeschichte wimmelt es nur so von queeren Berühmtheiten – und doch lehnen noch heute etliche Personen den Lebensstil der LGBTQI+-Community ab.