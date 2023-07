Ausgewählter Artikel:

» (10.07.2023) mdr: Rund 350 Teilnehmende beim ersten CSD in Bautzen

Zum ersten Mal in der Bautzner Stadtgeschichte ist die queere Community gemeinsam mit Unterstützern bei einer CSD-Party durch die Straßen gezogen. Pöbeleien aus der rechtsextremen Ecke blieben nicht aus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juli 2023

» taz über vermeintliche Verschwörung der LGBITQ-Gemeinschaft: Ugandas Männer zweifeln Vaterschaften an – Ist das wirklich mein Kind?

Viele Männer in Uganda zweifeln die Vaterschaft ihrer Kinder an. Politiker wittern eine Verschwörung der LGBITQ-Gemeinschaft.

» ANF News: Gewalt und Festnahmen bei Pride-Veranstaltung in Adana

Die türkische Polizei ist massiv gegen eine Abschlussveranstaltung der Pride-Woche in der südlichen Provinz Adana vorgegangen. Mindestens 18 Menschen wurden gewaltsam festgenommen, darunter drei Rechtsanwält:innen. Eine YSP-Abgeordnete wurde geschlagen.

» Frankfurter Rundschau: Wer hat Angst vor queeren Leuten?

Claudia Bubenheim und Sebastian Reggentin geben dem Frankfurter Christopher Street Day-Verein ein erfahrenes und ein jugendliches Gesicht.

» SRF interviewt Kim de l'Horizon: Befreit eure Körper!

Kim de l'Horizon hat für den Roman «Blutbuch» den Deutschen sowie den Schweizer Buchpreis erhalten. Yves Bossart spricht mit der non-binären Autorperson über die Kategorien Mann und Frau, über Körper- und Sprachbilder – und über die Heilung kollektiver Traumata durch Schamanismus und Hexerei.

» NWZonline: Erotikmodel Shirin Christians, wie schafft man es vom Mobbing-Opfer zum transsexuellen Social-Media-Star?

Früher wurde Shirin Christians geschlagen oder mit dem Kopf in die Toilette gesteckt. Heute ist die Ostfriesin Transgender-Influencerin und Erotikmodel. Im Podcast spricht sie über ihre Erfahrungen und das Business mit OnlyFans.

» Blick: Wer stahl der Kirche die Regenbogen-Fahne?

Die katholische Kirche ist nicht gerade LGBTQ-freundlich. Murielle Egloff will das in Weinfelden TG ändern. Und wird zum zweiten Mal beklaut.

» Südkurier: See Pride Festival setzt ein Zeichen für die Liebe und "Akzeptanz anstatt nur Toleranz"

Hunderte gutgelaunte Menschen laufen von der Konstanzer Innenstadt zu einer gemeinsamen Feier nach Kreuzlingen. Sie sind dabei, um beim See Pride Festival zu zeigen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist.

09. Juli 2023

» RP Online: Kölner Beratungsstelle sorgt sich um CSD-Teilnehmer – "macht uns Angst"

Am Sonntag wird in Köln für die Vielfalt beim CSD demonstriert. Die Beratungsstelle Rubicon sorgt sich um die Teilnehmer. Viele Menschen seien verunsichert

» pressenza über jungen Schwulen in Namibia: "Niemand hat die Homosexualität in mein Dorf gebracht"

Schwulsein im ländlichen Namibia – Die Geschichte von Owen Sinengela

» MDR-Kommentar: Transfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit

Frauenräume wären nicht ausreichend geschützt, wenn Männer sich beliebig zu Frauen erklären könnten – mit solchen Argumenten wird Stimmung gegen das Selbstbestimmungsrecht gemacht. Ihnen muss widersprochen werden.

» TAG24 kommentiert: Warum wir das ganze Jahr Gay Pride weiter feiern sollten

Wer im vergangenen Monat nicht hinterm Mond gelebt hat, hat sicherlich etwas vom Pride Monat mitbekommen. Im Sommer wird auf der ganzen Welt besondere Aufmerksamkeit auf Themen gelenkt, die die LGBTQ-Community bewegen. Die großen Partys und Demonstrationen werden bald vorbei sein, aber TAG24 Redakteurin Savannah Pleil ist der Meinung, wir sollten trotzdem weiterfeiern.

» Kölnische Rundschau über Polittalk beim CSD: Welche politischen Forderungen Lauterbach unterstützt

Es ist mehr als Party angesagt an diesem CSD-Wochenende in Köln. Welche politischen Forderungen der LGBTIQ+-Community unter den Nägeln brennen, wurde beim Polittalk thematisiert.

» Express: FC-Stars beim CSD – Zwei Baumgart-Profis bei LGBTQI+-Parade in Köln dabei

Der Christopher-Street-Day steht für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Genau wie der 1. FC Köln. Entsprechend beteiligt sich der FC am Sonntag bei der CSD-Parade in der Kölner Innenstadt.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Rumänisches Paar heiratet in Köln, weil das in ihrer Heimat nicht möglich ist

In Rumänien werden homosexuelle Ehen nicht anerkannt. Adina Lupu und Valeria Gavril? haben deshalb zum CSD in Köln geheiratet.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Künstler "Optik" bemalt Ford Mustang für CSD-Demo

Im Rahmen der CSD-Demo 2023 durfte sich der Kölner Künstler jetzt auf einer ganz besonderen Oberfläche austoben.

» Braunschweiger Zeitung: Gifhorn liebt es bunt am Christopher Street Day

Zur Premiere am Samstag kamen mit rund 500 Teilnehmern viel mehr als erwartet. Und sie reisten aus der ganzen Region an.

» rbb24: Hunderte Teilnehmer bei CSD in Cottbus

Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstag in Cottbus am 15. Christopher Street Day beteiligt. Sie forderten unter anderem eine Beratungsstelle für queere Menschen in der Lausitz. Diese müsse vom Land und den Kommunen finanziert werden.

» buten un binnen: 1.000 Menschen ziehen beim Christopher Street Day durch Bremerhaven

In Bremerhaven läuft der CSD, bei dem die queere Szene für ihre Rechte und Akzeptanz demonstriert. Ab 14 Uhr gibt es Reden und Live-Musik – und das ist auch noch geplant.

» NDR: Christopher Street Day in Kiel – Mehr als 4.000 Teilnehmer

Unter dem Motto "STOP – Keinen Schritt zurück!" findet aktuell in Kiel der Christopher Street Day (CSD) statt. Die Organisatorinnen und Organisatoren wollen vor allem auf einen Rückgang der Toleranz aufmerksam machen.