Ausgewählter Artikel:

» (11.07.2023) t-online-Kommentar zum ColognePride: Der CSD verkommt zum Karnevalsumzug

Am Wochenende besuchten über eine Million Menschen den Kölner CSD. Vielen werden aber nicht von den politischen Forderungen gelockt – meint Florian Eßer.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Juli 2023

» t-online-Kommentar zum ColognePride: Der CSD verkommt zum Karnevalsumzug

Am Wochenende besuchten über eine Million Menschen den Kölner CSD. Vielen werden aber nicht von den politischen Forderungen gelockt – meint Florian Eßer.

» Express-Kommentar zum Kölner CSD: Was für eine Parade! Und was für eine Aufgabe, die jetzt vor uns liegt

Der Christopher Street Day in Köln war ein großes Fest! Doch nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern an 365 sollten wir uns für die queere Community einsetzen, schreibt unser Autor in seinem Kommentar.

» Bild der Wissenschaft: Gleichgeschlechtlicher Sex bei Rhesusaffen

Homosexualität und gleichgeschlechtlicher Sex galten bisher im Tierreich als seltene Ausnahme – teilweise auch als Reaktion auf die Haltung in Gefangenschaft. Doch nun haben britische Forscher entdeckt, dass wildlebende Rhesusaffen in Puerto Rico sogar sehr häufig Sex mit gleichgeschlechtlichen Artgenossen haben.

» NZZ: "Ejaculate" – Konzert von Queer-Chor in Lausanne sorgt für Empörung

Die Organisatoren des "Festival de la Cité" beteuern, dass der sexuell konnotierte Auftritt keinesfalls eine bewusste Provokation gewesen sei. Sie überlegen sich nun aber einen "Warnhinweis" an Eltern.

» Euractiv: Ermordete Trans-Frau – Tausende demonstrieren in Belgrad

Der Mord an Noa Milivojev, einer 18-jährigen Trans-Frau, deren Leiche am Donnerstag in einer Wohnung in der Belgrader Innenstadt gefunden wurde, löste in Belgrad weitläufige Proteste aus. Protestiert wurde mit "Ihr Name war Noa" und der Zahl der Frauenmorde, 22.

» nd über russische trans Kandidatin Julia Aljoschina: Politikerin aus Protest

Julia Aljoschina wollte Politik für alle machen, egal welcher Nationalität und sexueller Orientierung. Doch Russland wird immer repressiver. Die erste Transgender-Politikerin des Landes hat deshalb ihren Rückzug erklärt.

» TAG24: Lili-Elbe-Straße – Dresdner Jusos hängen nach Diebstahl ihr eigenes Schild auf

Nachdem wenige Stunden nach der Einweihung das neue Schild der "Lili-Elbe-Straße" gestohlen wurde, blieb der Pfahl bis jetzt leer. Die Jusos änderten das. S.a.: Lili-Elbe-Straße in Dresden: Schild kurz nach Einweihung gestohlen (19.05.2023)

» katholisch.de kommentiert: Die Kirchen waren zu leise nach dem AfD-Sieg von Sonneberg

Im thüringischen Sonneberg wird ein AfD-Politiker Landrat – und die Kirchen waren zu leise, kommentiert Matthias Drobinski. Er wünscht sich mehr Klarheit von den Verantwortlichen und verweist auf das Parteiprogramm.

» 20 Minuten: Auf Schwulen-Plattform kennengelernt und um Vermögen gebracht – Landesverweis

Ein Albaner, der zwei Bauern insgesamt 1,2 Millionen Franken abgeluchst hat, ist zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 34 Monaten und einem Landesverweis verurteilt worden.

» HNA: Queerer Kasseler darf nicht spenden – Vorurteile beim Blutspenden halten an

Vorurteile beim Blutspenden halten noch an: Auch ein queerer Kasseler wurde nun von der Spende ausgeschlossen. Ein neues Gesetz verspricht Besserung.

» BuzzFeed: So machen sich transfeindliche Personen im Netz lächerlich

Manche Menschen behaupten, trans* und cis Personen sofort unterscheiden zu können. Das führt zu skurrilen Behauptungen, die das Netz unter #wecanalwaystell sammelt.

» t-online über Manuel Flickinger: Influencer beim CSD in Köln homophob beleidigt

Der CSD in Köln war ein voller Erfolg: Die Stimmung war ausgelassen, die große Party blieb weitestgehend friedlich. Fiese Attacken gab es aber dennoch.

» Nau: Schauspieler Erich Vock hat seinen Partner geheiratet

Seit 20 Jahren sind Erich Vock und Hubert Spiess ein Paar. Nun haben sich die beiden das Jawort gegeben.

» Euronews über Wahlkampf in Spanien: Vox-Partei nimmt Schwulen- und Frauenrechte ins Visier

Nach den Wahlen am 23. Juli in Spanien könnte die rechtspopulistische Partei Vox Teil der neuen Regierung sein. Einige Entscheidungen, die die Bewegung auf regionaler Ebene getroffen hat, sind bereits auf Kritik gestoßen.

» Kölner Stadt-Anzeiger: So denken die Royals über queere Menschen

Wie steht das Königshaus eigentlich zu queeren Menschen und deren Rechten? Ist es überhaupt möglich, einen schwulen Thronfolger oder König zu haben?

» Süddeutsche Zeitung aus Rio de Janeiro: Pride-Event in Favela

Mit dem Festival "Noite das Estrelas" oder "Nacht der Sterne" sollte das Erbe der LGBT+ Bewegungen der 80er und 90er Jahre im Stadtteil Mare im Norden von Rio de Janeiro gefeiert werden.

» Braunschweiger Zeitung: Trans* und Kirche – Schluss mit den alten Rollenbildern

Auf unseren Artikel über eine Transgender-Pfarrerin aus Salzgitter kamen viele Reaktionen. Manche waren menschenunwürdig, meint Katrin Schiebold.

» schwäbische: Rund 80 Teilnehmer bei erstem Christopher Street Day in Biberach

Jugendparlament organisiert auf dem Marktplatze rstmals einen Christopher Street Day.

» Radio Köln über Dyke*-March: Transfeindliche Störaktion

Am Wochenende war nicht nur die große CSD-Demo, einen Tag vorher zogen schon 3.000 Menschen beim Dyke*-March durch die Kölner City.

» NDR aus Kiel: Erstes LGBTQI+-freundliches Pflegeheim in SH

Queere ältere Menschen haben oft Anfeindungen für ihre Art zu lieben erlebt. Umso wichtiger ist ein Ort, wo sie sich sicher fühlen.