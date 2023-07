Ausgewählter Artikel:

» (13.07.2023) ÖAW-Interview: Queerness im Alten Ägypten

Wie gingen Menschen im Alten Ägypten mit Homosexualität um und was bedeutete Queerness in der Antike? ÖAW-Ägyptologe Uroš Matić erzählt, wie sich unsere heutigen Vorstellungen von Geschlecht von der Antike unterscheiden und warum Sexualität damals eng mit Macht verknüpft war.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Juli 2023

» Spiegel: Ungarns größter Buchhändler sperrt LGBTQ+-Bücher unter Plastikfolie weg

Gerade erst wurde die ungarische Buchhandelskette Libri von einer regierungsnahen Stiftung übernommen – nun geht sie gegen LGBTQ+-Inhalte vor. Entsprechende Bücher stehen eingeschweißt im Regal.

» come-on.de: Für die Liebe – Schwules Ehepaar aus Halver auf CSD

Schwules Ehepaar aus Halver steht auf CSD in Köln für Rechte und Freiheiten ein.

» Nordbayerischer Kurier: Queere Szene in Sorge wegen AfD-Hoch

Am Samstag feiern Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle in Bayreuth den Christopher-Street-Day. Eine Veranstaltung, die mehr denn je ihre Berechtigung hat, wie sich herausstellt.

» Belltower.News: Björn Höcke zu Gast im rechtsextremen Troll-Podcast

AfD-Faschist Björn Höcke war zu Gast im rechtsextremen Podcast "HonigWabe" des rechtsextremen Trolls "Shlomo Finkelstein". Höcke bedankt sich dort für die queerfeindliche Kampagne #Stolzmonat und vollzieht hier den offenen Schulterschluss mit dem rechtsextremen Vorfeld.

» Diffus über die Revolution im Iran: Iran ist queer – Queer Trans Azadi

Maryam.fyi schreibt in ihrer Kolumne über die Revolution im Iran. Und darüber, was gerade in Deutschland und der Welt passiert.

» MOZ.de über Vandalismus in Bernau: Neuer Fall von Diskriminierung – Regenbogen-Fahne am Bahnhof angezündet

Am Bahnhof in Bernau wurde eine Regenbogen-Fahne – das Symbol der LGBTQ+-Community – angezündet. Die ,,queer- und homofeindliche Tat" sei in der Stadt kein Einzelfall gewesen.

» Euractiv: Russische homophobe Hassrede – Bulgarische Zeitung schuldig gesprochen

Die bulgarische Zeitung, Trud (Arbeit), hat einen russischen homophoben Artikel aus 2019 erneut veröffentlicht. Dafür kam es zu einer Verurteilung durch den Obersten Gerichtshof.

» Abendzeitung: Transgender-Entertainerin Gloria Gray – Wird sie bald Landrätin in Regen?

Ihre politischen Pläne sind aktuell noch Zukunftsmusik, aber die Künstlerin Gloria Gray liebäugelt mit der Aufgabe als Landrätin im bayerischen Regen.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Studie des Völklinger Kreis: NRW-Unternehmen beschäftigen sich häufiger mit Diversitätsmanagement

Laut einer Studie des Völklinger Kreises liegen NRW-Betriebe beim Diversitätsmanagement vorn. Aber es gibt auch Nachholbedarf. So verlief die Diskussion.

12. Juli 2023

» taz über LGBTQI+ in Jordanien: Im Kreuzfeuer des Is­la­mis­mus

In Jordanien ist die queerfeministische Szene seit Wochen Angriffen im Netz ausgesetzt. Die Behörden heizen die Stimmung öffentlich mit an.

» Heute.at: Rapper Drake wehrt sich – "Ist die Welt homophob?"

Auf Instagram muss sich Musiker Drake mit einigen negativen Kommentaren zu seinem Styling herumplagen. Jetzt meldet er sich zu Wort.

» Jungle World: Repression gegen Transgender-Community im Iran

Im Rahmen seiner Homophobie zwingt der Iran Homosexuelle zu Geschlechtsumwandlungen, um der Strafverfolgung zu entgehen. Zugleich sind Transgender-Personen von Diskriminierung und Verfolgung betroffen.

» FR: Frankfurter Dragqueen erhält queerfeindliches Video – "Auf Regenbogenflagge uriniert"

Die Frankfurter Dragqueen Electra Pain teilt auf Social Media ein queerfeindliches Video, das ihr zugeschickt wurde. Darauf wird auf eine Regenbogenflagge "uriniert". Pain will mit der Veröffentlichung den alltäglichen Hass gegen queere Menschen zeigen. Sie selbst erhalte nicht nur Beleidigungen, sondern auch Morddrohungen.

» RTL: Seit sechs Jahren happy! Julian F.M. Stoeckel plaudert Liebesgeheimnis aus

Im RTL-Interview verraten Julian F.M. Stoeckel und sein Freund Marcell, wieso ihre Beziehung schon seit sechs Jahren so gut läuft.

» 20 Minuten: Christine Hug ist tot – erste trans Frau in Schweizer Armeekader stirbt bei Unfall

Im Panzerbataillon 12 kommandierte fast 1000 Soldaten. Jetzt ist die erste trans Frau in der Schweizer Militärführung bei einem Unfall gestorben.

» Tagblatt: Unbekannte klauen Regenbogenfahne – "Da musste sich jemand wirklich Mühe geben"

Während des Pride-Monats im Juni wehte am Sitz der Katholischen Landeskirche Thurgau in Weinfelden eine Regenbogenfahne. Zweimal wurde sie von Unbekannten geklaut.

» Sumikai: Keizai Doyukai kündigt Teilnahme am Tokyo Rainbow Pride im nächsten Jahr an

Der Wirtschaftsverband Keizai Doyukai (japanische Vereinigung von Unternehmensleitern) hat die Teilnahme am Tokyo Rainbow Pride im nächsten Jahr angekündigt.

» hessenschau: So blicken hessische Queers auf den CSD in Frankfurt

Beim Christopher Street Day versammeln sich Menschen der LGBTQ*+ Community, um Sichtbarkeit zu zeigen und gegen Diskriminierung zu demonstrieren. Während sich manche Teilnehmende auf den CSD in Frankfurt freuen, äußern andere Kritik. Ein Thema, vier Perspektiven.

» MOPO.de: "Magnus-Hirschfeld-Centrum" – Marcus kämpft für Toleranz

Marcus ist glücklich verheiratet. Schon mit 16 Jahren lernte er seine große Liebe kennen. Doch er konnte sein Glück nicht teilen. Erst in der Jugendgruppe des "Magnus-Hirschfeld-Centrums" (MHC) am Borgweg (Winterhude) lernte er, zu seinen Gefühlen zu stehen. Zwanzig Jahre ist es her, dass er seinen Axel kennenlernte. Und trotzdem müssen sich die Männer auch heute noch für ihre Liebe rechtfertigen. Als Geschäftsführer des MHC macht sich Marcus France (36) stark für Toleranz und Akzeptanz.