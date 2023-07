Ausgewählter Artikel:

» (14.07.2023) Vatican News: Indische Schwester an der Seite entrechteter Trans-Frauen

Sie leben von Betteln und Prostitution, und sie werden von allen verachtet, sogar von ihren Eltern, weil sie "anders" sind: Transgender-Personen im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Die Salvatorianer-Schwester Amitha Polimetla begleitet Menschen dieser krass marginalisierten Gemeinschaft und kämpft dafür, dass sie in Würde leben können.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juli 2023

» Universität Stuttgart zum Tag der Nichtbinarität: Geschlechtsidentität anerkennen

Zum Internationalen Tag der Nichtbinarität: Wie die Änderung von Namens- und Geschlechtseintrag an der Universität Stuttgart funktioniert. Eine Beschäftigte erzählt von ihren Erfahrungen.

» dpa factchecking: Verzerrte Diskussion über "Bonusloch" statt "Vagina"

Es ist ein kleines Wort, doch die Empörung ist groß. Um Transmänner oder nicht-binäre Personen nicht vor den Kopf zu stoßen, solle das weibliche Geschlechtsorgan künftig "Bonusloch" (Englisch: "bonus hole") genannt werden, zitieren Medien eine britische Wohltätigkeitsorganisation. Es wird die Behauptung verbreitet, auch biologische Frauen, die weder trans noch nicht-binär sind, sollten als "Menschen mit Bonusloch" bezeichnet werden.

» Missy Magazine: Missy braucht deine Hilfe

Im 15. Jubiläumsjahr braucht das Missy Magazine deine Unterstützung so dringend wie nie zuvor. Das Missy Magazine steht kurz vor dem Aus. Damit das nicht passiert, brauchen wir deine Hilfe.

» WOZ: Den Hass abgreifen – Clickbaiting auf Twitter

"Miss Nederland ist erstmals eine Transfrau", vermeldete der "Blick" diese Woche, der Tweet zur Geschichte setzte noch "Von Rik zu Rikkie" hinzu. In den Antworten zum Tweet war dann zu lesen, was zu erwarten war: "ekelhaft", "krank", Clown-Emoji, Kotz-Emoji, Deadnaming. Mit anderen Worten: all das, was Twitter gewöhnlich hochwürgt, wenn Transpersonen ihr Leben leben und das Internet aus unerfindlichen Gründen den Zwang verspürt, seinen Senf dazuzugeben.

» Leipziger Zeitung zum Genderverbot in Sachsen: Christian Piwarz' (CDU) tiefer Bückling vor der AfD

Man traut seinen Augen und Ohren nicht. Zum Schuljahresende wartet das sächsische Kultusministerium mit einem Erlass auf, mit dem das Gendern untersagt

» RND: Wie Gloria von Thurn und Taxis zum Star der Rechtspopulisten wurde

Als Punkprinzessin eroberte Gloria von Thurn und Taxis in den 1980er-Jahren die Boulevardmedien. Seit 2001 dominiert sie vor allem aufgrund rechtspopulistischer Aussagen die Schlagzeilen. Nun lädt sie auf ihrem Schloss St. Emmeram ab Freitag als Schirmherrin zu einem Sommerfestival ein.

» FR: Eine Karrieremesse für queere Menschen an der Frankfurter Goethe-Uni

Zum ersten Mal gab es an der Goethe-Uni eine Jobmesse für queere Menschen. Viele finden das gut, es gibt aber auch kritische Stimmen: Sind die Unternehmen wirklich so offen oder geht ist Diversität einfach nur en vogue?

» Jungle World über Antifa-CSD in der Provinz: Friede, Freude, Freiburg?

Kolumne übers Spazierengehen. Rückblick auf den Pride Month 2023 in der Provinz.

13. Juli 2023

» Spiegel: Ungarns größter Buchhändler sperrt LGBTQ+-Bücher unter Plastikfolie weg

Gerade erst wurde die ungarische Buchhandelskette Libri von einer regierungsnahen Stiftung übernommen – nun geht sie gegen LGBTQ+-Inhalte vor. Entsprechende Bücher stehen eingeschweißt im Regal.

» come-on.de: Für die Liebe – Schwules Ehepaar aus Halver auf CSD

Schwules Ehepaar aus Halver steht auf CSD in Köln für Rechte und Freiheiten ein.

» Nordbayerischer Kurier: Queere Szene in Sorge wegen AfD-Hoch

Am Samstag feiern Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle in Bayreuth den Christopher-Street-Day. Eine Veranstaltung, die mehr denn je ihre Berechtigung hat, wie sich herausstellt.

» Belltower.News: Björn Höcke zu Gast im rechtsextremen Troll-Podcast

AfD-Faschist Björn Höcke war zu Gast im rechtsextremen Podcast "HonigWabe" des rechtsextremen Trolls "Shlomo Finkelstein". Höcke bedankt sich dort für die queerfeindliche Kampagne #Stolzmonat und vollzieht hier den offenen Schulterschluss mit dem rechtsextremen Vorfeld.

» ÖAW-Interview: Queerness im Alten Ägypten

Wie gingen Menschen im Alten Ägypten mit Homosexualität um und was bedeutete Queerness in der Antike? ÖAW-Ägyptologe Uroš Matić erzählt, wie sich unsere heutigen Vorstellungen von Geschlecht von der Antike unterscheiden und warum Sexualität damals eng mit Macht verknüpft war.

» Diffus über die Revolution im Iran: Iran ist queer – Queer Trans Azadi

Maryam.fyi schreibt in ihrer Kolumne über die Revolution im Iran. Und darüber, was gerade in Deutschland und der Welt passiert.

» MOZ.de über Vandalismus in Bernau: Neuer Fall von Diskriminierung – Regenbogen-Fahne am Bahnhof angezündet

Am Bahnhof in Bernau wurde eine Regenbogen-Fahne – das Symbol der LGBTQ+-Community – angezündet. Die ,,queer- und homofeindliche Tat" sei in der Stadt kein Einzelfall gewesen.

» Euractiv: Russische homophobe Hassrede – Bulgarische Zeitung schuldig gesprochen

Die bulgarische Zeitung, Trud (Arbeit), hat einen russischen homophoben Artikel aus 2019 erneut veröffentlicht. Dafür kam es zu einer Verurteilung durch den Obersten Gerichtshof.

» Abendzeitung: Transgender-Entertainerin Gloria Gray – Wird sie bald Landrätin in Regen?

Ihre politischen Pläne sind aktuell noch Zukunftsmusik, aber die Künstlerin Gloria Gray liebäugelt mit der Aufgabe als Landrätin im bayerischen Regen.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Studie des Völklinger Kreis: NRW-Unternehmen beschäftigen sich häufiger mit Diversitätsmanagement

Laut einer Studie des Völklinger Kreises liegen NRW-Betriebe beim Diversitätsmanagement vorn. Aber es gibt auch Nachholbedarf. So verlief die Diskussion.

12. Juli 2023

» taz über LGBTQI+ in Jordanien: Im Kreuzfeuer des Is­la­mis­mus

In Jordanien ist die queerfeministische Szene seit Wochen Angriffen im Netz ausgesetzt. Die Behörden heizen die Stimmung öffentlich mit an.