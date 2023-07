Ausgewählter Artikel:

» (15.07.2023) Allgäuer Zeitung interviewt Augsburger trans*Mann: "Gendern ist die einfachste Form, um Offenheit zu zeigen"

Gendern – und wenn ja, wie? Damit beschäftigt sich am Freitag der Rechtschreibrat. Der Augsburger trans*Mann Robin erklärt, warum er Gendern wichtig findet.

15. Juli 2023

» taz über Hass gegen Queere: Es sind die Verhältnisse, Chérie

Zerrüttete Gesellschaften erzeugen Gewalt, queere Menschen werden besonders oft zur Zielscheibe. Law-and-Order-Politik bietet dagegen keinen Schutz.

» taz: Wenn Rechte das Gendern kritisieren – Den Ballon vorbeiziehen lassen

"Gender" ist für Rechte ein besonders billiges Thema. Doch so oft unser Autor die Argumente kaputtpikst: Irgendwer pustet immer wieder Luft in den Ballon.

» Tageblatt Letzebuerg: "Ekelhaft" – Wütende Pöbeleien gegen Lesung von "Tatta Tom" in Escher Bibliothek

Dass der knallbunte Travestie-Charakter "Tatta Tom" in der Escher Bibliothek vorliest, ist eigentlich nichts Neues. Doch über den aktuellen Termin ergießt sich im Internet wütender Hass. Mit wohl politischem Hintergrund.

» TAG24: Schwuler Handballer Lucas Krzikalla vom SC DHfK Leipzig – "Wünsche mir, dass sich ein Fußballspieler outet!"

Mit Lucas Krzikalla, dem ersten deutschen geouteten homosexuellen Profisportler, fand eine Diskussion im Rahmen des Christopher Street Days (CSD) statt.

» Deutschlandfunk Nova: Partys, Regenbogenflaggen, Gewalt – Eure Storys vom Christopher Street Day

Köln hat dieses Jahr seinen bisher größten Christopher Street Day gefeiert. Eine-Stunde-Liebe-Host Till Opitz war für euch auf dem CSD unterwegs.

» derStandard.at: Bisexualität – Eine sexuelle Orientierung im Abseits?

"Bisexuelle werden schnell in eine Schublade gesteckt", sagt Sexualtherapeut Umut C. Özdemir. Vier junge Menschen erzählen, mit wem sie über ihre Bisexualität reden und mit wem nicht

» ORF: Langes Warten auf Geschlechtsangleichung

Jeder Mensch hat eine Vorstellung von Identität. Zum quälenden Kampf kann die körperliche Entwicklung für Transgender-Menschen werden, die sich nicht mit dem Geschlecht, mit dem sie geboren wurden, identifizieren. Die Warteliste im Klinikum Klagenfurt für eine Geschlechtsangleichung ist lang.

» Neue Südtiroler Tageszeitung interviewt Shaun Parker: Der König der Spermien

Der australische Choreograph Shaun Parker eröffnet heute mit seinem Stück "King" das Festival Bolzano Danza – Tanz Bozen. Ein Gespräch über toxische Männlichkeit zwischen Cocktailbar und Dschungel, Homophobie, das erschöpfte Patriarchat und den unglaublichen Sänger und Bühnendämon Ivo Dimchev.

» Westfälische Nachrichten: Grüne Jugend Münster fordert Schutzräume für Queere Szene

Am Donnerstagabend traf sich die Grüne Jugend Münster zu einer Podiumsdiskussion über "Queere Schutzräume in Münster". Die Forderungen an Stadt und Verwaltung sind klar und konkret.

» Falter über queere Buchhandlung: Am liebsten männerlos

Feministisch, divers, queer: Die Buchhandlung o*books will dem Zeitgeist entsprechen. Und soll trotzdem Gewinn bringen

» Kreuzer interviewt Leipziger CSD-Organisatorin: "Wir hoffen, dass daraus ein längerfristiges Interesse wird"

CSD-Organisatorin Jasmin Gräwel über die Aktionswoche

» Fussball.de: FAQ LGBTIQ+ im Fußball

Dieses Wochenende findet der CSD in Frankfurt statt. Die LGBTIQ+ Community ist ein Teil des Fußballs. FUSSBALL.DE hat häufige Fragen rund um LGBTIQ+ im Fußball beantwortet.

14. Juli 2023

» Deutschlandfunk: Schon wieder trans und queer – Zu viele LGBT-Themen im Programm?

Viel zu oft gehe es im Deutschlandradio um sexuelle Minderheiten, findet unserer Hörer Gerd Landshut. Stimmt das? Und warum ärgert ihn das so?

» Berliner Zeitung interviewt neuen Queer-Beauftragten Alfonso Pantisano: Es war falsch, Mitarbeiterinnen der Emma "Hündinnen" zu nennen

Alfonso Pantisano ist Berlins erster Queer-Beauftragter. Seine Ernennung war umstritten. Was sagt er dazu, dass er so aneckt?

» Universität Stuttgart zum Tag der Nichtbinarität: Geschlechtsidentität anerkennen

Zum Internationalen Tag der Nichtbinarität: Wie die Änderung von Namens- und Geschlechtseintrag an der Universität Stuttgart funktioniert. Eine Beschäftigte erzählt von ihren Erfahrungen.

» dpa factchecking: Verzerrte Diskussion über "Bonusloch" statt "Vagina"

Es ist ein kleines Wort, doch die Empörung ist groß. Um Transmänner oder nicht-binäre Personen nicht vor den Kopf zu stoßen, solle das weibliche Geschlechtsorgan künftig "Bonusloch" (Englisch: "bonus hole") genannt werden, zitieren Medien eine britische Wohltätigkeitsorganisation. Es wird die Behauptung verbreitet, auch biologische Frauen, die weder trans noch nicht-binär sind, sollten als "Menschen mit Bonusloch" bezeichnet werden.

» Missy Magazine: Missy braucht deine Hilfe

Im 15. Jubiläumsjahr braucht das Missy Magazine deine Unterstützung so dringend wie nie zuvor. Das Missy Magazine steht kurz vor dem Aus. Damit das nicht passiert, brauchen wir deine Hilfe.

» WOZ: Den Hass abgreifen – Clickbaiting auf Twitter

"Miss Nederland ist erstmals eine Transfrau", vermeldete der "Blick" diese Woche, der Tweet zur Geschichte setzte noch "Von Rik zu Rikkie" hinzu. In den Antworten zum Tweet war dann zu lesen, was zu erwarten war: "ekelhaft", "krank", Clown-Emoji, Kotz-Emoji, Deadnaming. Mit anderen Worten: all das, was Twitter gewöhnlich hochwürgt, wenn Transpersonen ihr Leben leben und das Internet aus unerfindlichen Gründen den Zwang verspürt, seinen Senf dazuzugeben.

» Leipziger Zeitung zum Genderverbot in Sachsen: Christian Piwarz' (CDU) tiefer Bückling vor der AfD

Man traut seinen Augen und Ohren nicht. Zum Schuljahresende wartet das sächsische Kultusministerium mit einem Erlass auf, mit dem das Gendern untersagt