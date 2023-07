Ausgewählter Artikel:

» (16.07.2023) Tagesspiegel über Lesbisch-schwules Stadtfest in Schöneberg: Tausende Besucher, brütende Hitze – und Berlins Bürgermeister auf dem "wilden Sofa"

Im Kiez um die Motzstraße läuft dieses Wochenende das lesbisch-schwule Stadtfest. Auf der Bühne stellt sich auch Senatschef Kai Wegner den Fragen aus der Community.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juli 2023

» Tagesspiegel über lesbisches Leben in Schöneberg: Keine Bar, nirgends

In den zwanziger Jahren war Berlin-Schöneberg das Zentrum des lesbischen Nachtlebens. Heute sucht man lesbische Bars, Kneipen und Clubs vergebens. Woran liegt das?

» Deutsche Welle über LGBTQ in Nahost: Vergangene Toleranz für Homosexualität

Homosexualität habe in der muslimischen Kultur keinen Platz, argumentieren Konservative im Nahen Osten. Eine Behauptung, der LGBTQ-Aktivisten aber auch mehrere Forscher entgegentreten – mit historischen Argumenten.

» rbb24 über trans Frau: "Wenn es um eine Sexparty geht, sind die Grenzen das Wichtigste"

Elizabeth ist eine trans Frau. Lange fühlte sie sich von ihrer Sexualität abgeschnitten. In diesem Sommer geht sie auf queere sexpositive Partys. Hier findet sie einen sicheren Raum, in dem sie sich entfalten kann. Ein Gesprächsprotokoll

» Berliner Zeitung interviewt Gerhard Hoffmann: "Die AfD? Wir holen doch nicht unsere Feinde aufs Stadtfest"

Der Mitbegründer des Lesbisch-schwulen Stadtfestes über den Nollendorfkiez, rechte Parteien, alte Weggefährten, den CSD und seine Talkshow "Das wilde Sofa".

» NZZ Magazin: "Als Dragqueen kann man unmöglich nicht politisch sein" – darum kandidiert Tobias Urech für den Nationalrat

Tobias Urech gehört zu den bekanntesten Dragqueens der Schweiz. Wer ist dieser junge Mann? Und was passiert mit ihm, wenn er sich in Mona verwandelt? Ein Porträt.

» Main-Post: Sag mal, Oma Christa, wie stehst du eigentlich zum Thema Gendern?

Arzt, Ärztin oder doch das Sternchen als Platzhalter dazwischen? Kaum ein Thema wird so diskutiert wie das Gendern. Was denkt Oma Christa aus Würzburg darüber?

» RND: Non-Binary People's-Day – Darum geht es am Aktionstag

Die Vorstellung, dass Menschen sich zwingend einem von zwei Geschlechtern zuordnen müssen, ist längst überholt. Auf die Existenz von nicht binären Personen macht jedes Jahr am 14. Juli der International Non-Binary People's Day aufmerksam. Doch was genau wird an dem Tag eigentlich gefeiert?

» RP Online über schwule Liebesheirat auf Düsseldorfs Kirmes: Hochzeit mit Überraschungseffekt

Bei der ersten Kirmes-Trauung wollen sich zwei Männer das Jawort geben.

» MDR: Rund 18.000 Menschen feiern den CSD in Leipzig

In Leipzig haben trotz heißer Temperaturen rund 18.000 Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Dabei geht es neben dem Spaß vor allem um Respekt für verschiedenste Lebensentwürfe.

» NDR: CSD in Rostock setzt Zeichen gegen Queerfeindlichkeit

» Ostfriesen-Zeitung: Leer im Zeichen des Regenbogens – Christopher-Street-Day

Nach dem Achtungserfolg im vergangenen Jahr gab es wieder einen Christopher-Street-Day in Leer. Bunt, laut, glücklich, tolerant. Sehen Sie selbst.

15. Juli 2023

» taz über Hass gegen Queere: Es sind die Verhältnisse, Chérie

Zerrüttete Gesellschaften erzeugen Gewalt, queere Menschen werden besonders oft zur Zielscheibe. Law-and-Order-Politik bietet dagegen keinen Schutz.

» taz: Wenn Rechte das Gendern kritisieren – Den Ballon vorbeiziehen lassen

"Gender" ist für Rechte ein besonders billiges Thema. Doch so oft unser Autor die Argumente kaputtpikst: Irgendwer pustet immer wieder Luft in den Ballon.

» Tageblatt Letzebuerg: "Ekelhaft" – Wütende Pöbeleien gegen Lesung von "Tatta Tom" in Escher Bibliothek

Dass der knallbunte Travestie-Charakter "Tatta Tom" in der Escher Bibliothek vorliest, ist eigentlich nichts Neues. Doch über den aktuellen Termin ergießt sich im Internet wütender Hass. Mit wohl politischem Hintergrund.

» TAG24: Schwuler Handballer Lucas Krzikalla vom SC DHfK Leipzig – "Wünsche mir, dass sich ein Fußballspieler outet!"

Mit Lucas Krzikalla, dem ersten deutschen geouteten homosexuellen Profisportler, fand eine Diskussion im Rahmen des Christopher Street Days (CSD) statt.

» Deutschlandfunk Nova: Partys, Regenbogenflaggen, Gewalt – Eure Storys vom Christopher Street Day

Köln hat dieses Jahr seinen bisher größten Christopher Street Day gefeiert. Eine-Stunde-Liebe-Host Till Opitz war für euch auf dem CSD unterwegs.

» derStandard.at: Bisexualität – Eine sexuelle Orientierung im Abseits?

"Bisexuelle werden schnell in eine Schublade gesteckt", sagt Sexualtherapeut Umut C. Özdemir. Vier junge Menschen erzählen, mit wem sie über ihre Bisexualität reden und mit wem nicht

» Allgäuer Zeitung interviewt Augsburger trans*Mann: "Gendern ist die einfachste Form, um Offenheit zu zeigen"

Gendern – und wenn ja, wie? Damit beschäftigt sich am Freitag der Rechtschreibrat. Der Augsburger trans*Mann Robin erklärt, warum er Gendern wichtig findet.

» ORF: Langes Warten auf Geschlechtsangleichung

Jeder Mensch hat eine Vorstellung von Identität. Zum quälenden Kampf kann die körperliche Entwicklung für Transgender-Menschen werden, die sich nicht mit dem Geschlecht, mit dem sie geboren wurden, identifizieren. Die Warteliste im Klinikum Klagenfurt für eine Geschlechtsangleichung ist lang.