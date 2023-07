Ausgewählter Artikel:

» (17.07.2023) rbb über katholisches Krankenhaus: Zu Besuch auf schwul-lesbischem Straßenfest

Die Katholische Kirche steckt wegen sexueller Misshandlungen in ihren Einrichtungen in der Krise. Auch der Umgang mit LGBTQ-Themen steht immer wieder in der Kritik. Jetzt hat sich ein katholisches Krankenhaus auf einem schwul-lesbischen Straßenfest präsentiert. Marie Steffens hat herausgefunden, was die Idee dahinter ist.

17. Juli 2023

» n-tv: Denunzieren in Uganda Bürgerpflicht – Drakonisches Gesetz zwingt Queere in den Untergrund

In Uganda tritt ein Gesetz in Kraft, das "schwere Homosexualität" unter Todesstrafe stellt. Überall im Land werden queere Menschen zunehmend angefeindet. Der Staat ruft zum Denunziantentum auf. Alleine ein Gespräch über ihre Situation kann drakonische Strafen nach sich ziehen.

» derStandard.at: Schnitzel, Dirndl, Homophobie – Was ist schon normal?

Die ÖVP hat mit der "normal denkenden Mitte der Gesellschaft" einen fragwürdigen Begriff eingebracht. Was bedeutet dieser Spin, wo kommt er her – und welche Erwartung knüpfen türkise Parteistrategen an ihn?

» Szene Hamburg: Pinkwashing, was ist sauber und was riecht nur gut?

Gegen Pinkwashing: Unternehmen die auf dem CSD 2023 mit einem Truck präsent sind müssen erstmals Maßnahmen zur Unterstützung der queeren Community nachweisen.ueeren Community nachweisen.

» Tagesspiegel: Troye Sivans "Rush" – Kritik aus der queeren Community

Troye Sivan ist der vielversprechendste australische Pop-Export der letzten Jahre. Das Musikvideo seiner neuen Single "Rush" drehte der 28-Jährige in Berlin. S.a.: Troye Sivan feiert queere Party in Berlin (14.07.2023)

» ZVW über Alfonso Pantisano: Waiblinger ist Queerbeauftragter von Berlin – so war sein Weg

Seit ein paar Tagen ist Alfonso Pantisano der erste Queerbeauftragte des Landes Berlin. Der gebürtige Waiblinger, 48 Jahre alt, hat einen weiten Weg hinter sich: Nachdem er sich mit 19 als homosexuell geoutet hatte, warfen seine Eltern ihn aus der Wohnung in Waiblingen und forderten ihn sogar auf, das Bundesland zu verlassen. Aus Scham und Angst davor, was andere denken könnten.

» Berliner Zeitung: Regenbogenfahne der Berliner Polizei – Queerbeauftragter zeigt Julian Reichelt an

Der Berliner Queerbeauftragte hat Strafanzeige gegen Julian Reichelt und andere erstattet. Reichelt hatte zuvor das Hissen der Regenbogenfahne vor dem Berliner Polizeipräsidium kritisiert.

» Berliner Zeitung über Lesbisch-Schwules Stadtfest Berlin: "Transmenschen gibt es, Milliardäre sollte es nicht geben"

Zum 29. Mal feiert das Lesbisch-Schwule Stadtfest in Berlin die queere Community. Was bewegt die Menschen, was macht ihnen Sorgen? Wir waren dabei.

» Frankfurter Rundschau: Hier und Queer beim CSD

Der Frankfurter Christopher-Street-Day feiert die Vielfalt und fordert mehr Gerechtigkeit. Doch der Protest könnte noch größer sein.

» NRZ über CSD Moers: So lief der Umzug für Toleranz und Vielfalt

Christopher Street Day in Moers: Der Umzug zieht viele Menschen an, die sich solidarisch zeigen. An einer Stelle in der City gibt es Applaus.

» Rhein-Neckar-Zeitung über ersten CSD in Mosbach: Ein unübersehbares Zeichen für Offenheit, Vielfalt und Respekt

Grüne Jugend, Junge Liberalen und Jusos veranstalten ersten "Christopher Street Day" in Mosbach.

16. Juli 2023

» taz-Kolumne von Maurice Conrad: CSD in Sonneberg

Nach dem rechten Lokalwahlerfolg in Thüringen dreht unser Autor auf dem Stadtplatz ein queeres Video. Es folgten keine Äxte, aber Beschimpfungen. S.a.: Auf zum Pride nach Sonneberg! (09.07.2023)

» taz spricht mit queerer Sängerin Lili Sommerfeld über den Nahost-Konflikt: "Lass mir nicht den Mund verbieten"

Lili Sommerfeld ist Sängerin, Chorleiterin, queerpolitisch unterwegs. Und aktiv beim Verein "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost".

» taz über CSD im Wendland: Das bewegte Land

Seit zehn Jahren gehen auch im Wendland Menschen zum CSD auf die Straße. Die Stimmung ist gut, doch im Hintergrund gärt ein Generationskonflikt.

» RND über Harry Styles: Queere Ikone oder cleveres Marketing?

Harry Styles ist einer der größten Popstars unserer Zeit. Seine Fanbase ist hochgradig divers, sein Modestil bricht Geschlechterrollen auf. Und dennoch mehrt sich gerade deshalb auch Kritik an dem Sänger. Was Sie über das Phänomen Harry Styles wissen müssen.

» Tagesspiegel über lesbisches Leben in Schöneberg: Keine Bar, nirgends

In den zwanziger Jahren war Berlin-Schöneberg das Zentrum des lesbischen Nachtlebens. Heute sucht man lesbische Bars, Kneipen und Clubs vergebens. Woran liegt das?

» Deutsche Welle über LGBTQ in Nahost: Vergangene Toleranz für Homosexualität

Homosexualität habe in der muslimischen Kultur keinen Platz, argumentieren Konservative im Nahen Osten. Eine Behauptung, der LGBTQ-Aktivisten aber auch mehrere Forscher entgegentreten – mit historischen Argumenten.

» rbb24 über trans Frau: "Wenn es um eine Sexparty geht, sind die Grenzen das Wichtigste"

Elizabeth ist eine trans Frau. Lange fühlte sie sich von ihrer Sexualität abgeschnitten. In diesem Sommer geht sie auf queere sexpositive Partys. Hier findet sie einen sicheren Raum, in dem sie sich entfalten kann. Ein Gesprächsprotokoll

» Berliner Zeitung interviewt Gerhard Hoffmann: "Die AfD? Wir holen doch nicht unsere Feinde aufs Stadtfest"

Der Mitbegründer des Lesbisch-schwulen Stadtfestes über den Nollendorfkiez, rechte Parteien, alte Weggefährten, den CSD und seine Talkshow "Das wilde Sofa".

» Tagesspiegel über Lesbisch-schwules Stadtfest in Schöneberg: Tausende Besucher, brütende Hitze – und Berlins Bürgermeister auf dem "wilden Sofa"

Im Kiez um die Motzstraße läuft dieses Wochenende das lesbisch-schwule Stadtfest. Auf der Bühne stellt sich auch Senatschef Kai Wegner den Fragen aus der Community.