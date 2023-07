Ausgewählter Artikel:

» (18.07.2023) Business Punk: Ohne Pink-Washing – Die Rolle von HR-Abteilungen nach dem Pride-Month

Der Pride-Month ist vorbei, aber wie können Unternehmen darüber hinaus queere Personen in der Arbeitswelt unterstützen?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Juli 2023

» musikexpress interviewt Fever Ray: "Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Handlung"

Ein Gespräch über Liebe in den besten Jahren des Lebens, sexuelle Identitäten und sogar Sternzeichen.

» Frankfurter Rundschau: Die *-Revolution

Überlegungen zur Geschichte des Gendersternchens

» RND: "Zutiefst fehlgeleitet" – Obama kritisiert Bücherbann in US-Bibliotheken

In den USA wurden im Vorjahr Tausende Bücher aus Bibliotheken verbannt – viele befassten sich mit schwarzen Protagonisten oder LGBTQ-Themen. Nun kritisiert auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama die Bücherverbote. In einem offenen Brief an die Bibliothekare des Landes warnt er vor den Folgen für die Demokratie.

» hr-iNFO: Der Tag – Kämpfe unterm Regenbogen. Pride zwischen Party und Protest

Laute Musik, bunte Fahnen und feiernde Menschen: So sieht der Christopher Street Day bei uns aus. Dabei ist Pride mehr als nur Party – eigentlich ist es eine Protestdemo queerer Menschen gegen Gewalt und für gleiche Rechte. Rechte, um die immer noch gekämpft werden muss.

» inforadio interviewt Moskau-Korrespondentin: Einschränkungen für LGBTQ-Community in Russland

Einschränkungen für LGBTQ-Community in RusslandRussland macht das Leben Menschen schwer, die nicht ins traditionelle Geschlechter-Rollenbild passen. Wie durch Gesetze queere Menschen dort unsichtbar gemacht werden, erklärt Korrespondentin Lilia Becker, für das Studio Moskau berichtet sie aktuell aus Köln. S.a.: Duma verabschiedet Verbot von Geschlechtsangleichungen (14.07.2023)

» Rosa-Luxemburg-Stiftung interviewt ukrainisches Kollektiv "QueerLab": Nur den Regenbogen zeigen reicht nicht

Im Vorfeld des Pride Month hat "Commons" mit dem Grassroots-Kollektiv QueerLab aus Lwiw darüber gesprochen, was die ukrainische LGBTIQ+-Community abgesehen von eingetragenen Lebenspartnerschaften und Logos mit Regenbogenfahne im Juni braucht, wie die Arbeit des queeren Kollektivs und ihre Unterstützung der Streitkräfte aussieht und wie Homophobie sie gelegentlich von ihrer Arbeit und ihrem ehrenamtlichen Engagement abhält.

» derStandard.at: SPÖ – Karner rückt keine Zahlen zu LGBTIQ-Hassverbrechen raus

Der rote LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner sieht das im Zusammenhang mit einem starken Plus an Gewaltdelikten. Der "Hate-Crime-Report" wurde am Dienstag präsentiert

» Business Punk: Ohne Pink-Washing – Die Rolle von HR-Abteilungen nach dem Pride-Month

Der Pride-Month ist vorbei, aber wie können Unternehmen darüber hinaus queere Personen in der Arbeitswelt unterstützen?

» Süddeutsche Zeitung: Ein Kompass im Umgang mit sexueller Vielfalt

Der Kreisjugendring München-Land gibt Sozialarbeitern mit dem Buch "Bienchen* und Blümchen* 2.0" einen Ratgeber zur Hand.

» WDR: Pink Monday – Hochzeit auf der Düsseldorfer Rheinkirmes

Zum ersten Mal gab es auf der Rheinkirmes eine standesamtliche Trauung. Passend zum Pink Monday war es eine queere Hochzeit.

» Express: "Queer Games Cologne" – Kölner Traditionsverein setzt Zeichen und gründet neues Sport-Turnier

Der SC Janus e.V. ruft in diesem Jahr zum ersten Mal ein neues Kölner Sport-Event ins Leben, bei dem im Zeichen der LGBTQI+-Community Wettbewerbe in verschiedenen Sportarten stattfinden werden.

17. Juli 2023

» tagesschau.de über Queerfeindlichkeit: Verstärkte Mobilisierung gegen queere Menschen

Ob über Homosexuelle, Dragqueens oder trans Personen: Desinformation über queere Menschen ist in den sozialen Netzwerken allgegenwärtig. Aus Sicht von Experten kann das verheerende Folgen haben.

» Tagesspiegel: Mein CSD – Die alte Kämpferin und meine Tränen

"Wir haben für Euch gekämpft, Ihr kämpft für die nächsten Generationen": Autor Jayrôme Robinet über eine bewegende Begegnung auf der Rolli-Tribüne des Berliner Christopher Street Days.

» bonn.fm: Mina Richman über Coming-Outs, ihre Karriere als musizierende Lehramt-Studentin und den perfekten Lovesong

Mina Richman ist 25, Deutsch-Iranerin aus Berlinerin und, wie es in ihrer Vita heißt, Ehrlich, queer und selbstbestimmt.

» n-tv: Denunzieren in Uganda Bürgerpflicht – Drakonisches Gesetz zwingt Queere in den Untergrund

In Uganda tritt ein Gesetz in Kraft, das "schwere Homosexualität" unter Todesstrafe stellt. Überall im Land werden queere Menschen zunehmend angefeindet. Der Staat ruft zum Denunziantentum auf. Alleine ein Gespräch über ihre Situation kann drakonische Strafen nach sich ziehen.

» derStandard.at: Schnitzel, Dirndl, Homophobie – Was ist schon normal?

Die ÖVP hat mit der "normal denkenden Mitte der Gesellschaft" einen fragwürdigen Begriff eingebracht. Was bedeutet dieser Spin, wo kommt er her – und welche Erwartung knüpfen türkise Parteistrategen an ihn?

» Szene Hamburg: Pinkwashing, was ist sauber und was riecht nur gut?

Gegen Pinkwashing: Unternehmen die auf dem CSD 2023 mit einem Truck präsent sind müssen erstmals Maßnahmen zur Unterstützung der queeren Community nachweisen.ueeren Community nachweisen.

» Tagesspiegel: Troye Sivans "Rush" – Kritik aus der queeren Community

Troye Sivan ist der vielversprechendste australische Pop-Export der letzten Jahre. Das Musikvideo seiner neuen Single "Rush" drehte der 28-Jährige in Berlin. S.a.: Troye Sivan feiert queere Party in Berlin (14.07.2023)

» ZVW über Alfonso Pantisano: Waiblinger ist Queerbeauftragter von Berlin – so war sein Weg

Seit ein paar Tagen ist Alfonso Pantisano der erste Queerbeauftragte des Landes Berlin. Der gebürtige Waiblinger, 48 Jahre alt, hat einen weiten Weg hinter sich: Nachdem er sich mit 19 als homosexuell geoutet hatte, warfen seine Eltern ihn aus der Wohnung in Waiblingen und forderten ihn sogar auf, das Bundesland zu verlassen. Aus Scham und Angst davor, was andere denken könnten.

» Berliner Zeitung über Lesbisch-Schwules Stadtfest Berlin: "Transmenschen gibt es, Milliardäre sollte es nicht geben"

Zum 29. Mal feiert das Lesbisch-Schwule Stadtfest in Berlin die queere Community. Was bewegt die Menschen, was macht ihnen Sorgen? Wir waren dabei.