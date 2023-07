Ausgewählter Artikel:

» (19.07.2023) radioeins interviewt Dirk Ludigs: Queere Nothilfe Uganda

Ende Mai ist in Uganda eines der queer-feindlichsten Gesetze weltweit in Kraft getreten: Schwule, Lesben, Trans- und Intersexuelle Menschen müssen um ihr Leben fürchten. Selbst wer an Homosexuelle vermietet, muss mit bis zu einem Jahr Gefängnis rechnen. Um verfolgten Menschen in dem afrikanischen Land zu helfen, hat sich das Bündnis "Queere Nothilfe Uganda" gegründet. Dirk Ludigs ist Journalist und Sprecher des Bündnisses. Über die Lage für queere Menschen in Uganda haben wir mit ihm gesprochen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Juli 2023

» Welt interviewt Alfonso Pantisano: "Wenn ich draußen die Hand meines Partners berühre, ist das erste Gefühl Angst"

Der erste Queer-Beauftragte des Landes Berlin, Alfonso Pantisano (SPD), widerspricht der These, dass es unter türkisch- und arabischstämmigen jungen Männern ein besonderes Problem mit Schwulenfeindlichkeit gebe. Er selbst machte eine traumatische Erfahrung in seiner Familie.

» Tagesspiegel: Streit beim lesbisch-schwulen-Stadtfest in Berlin – SPD-Innenstaatssekretär Hochgrebe und Queer-Genosse geraten aneinander

Der neue Queerbeauftragte Alfonso Pantisano hat sich schriftlich an den SPD-Landesvorstand gewandt. Beim Lesbisch-schwulen Stadtfest in Schöneberg soll es zu einem Streit gekommen sein.

» Bettina Böttinger im Tagesspiegel: Mein CSD – Glücksgefühle auf dem hohen Wagen

Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger findet es wichtig, beim CSD starke politische Zeichen zu setzen – mit Lust und Lebensfreude.

» Rosa-Luxemburg-Stiftung über Rechte von trans Menschen: "Hört ihnen zu, seht ihren Mut, ihre Kraft, ihre Schmerzen"

Lia Becker, Autorin und Referentin für Zeitdiagnose und Sozialismus bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, erzählt sehr persönlich, was trans* sein für sie bedeutet, warum linke Solidarität für trans* Personen besonders wichtig ist und was sie vom Entwurf der Ampelkoalition zum neuen Selbstbestimmungsgesetz hält.

» der Freitag über die USA: Das Oberste Gericht ist die Machtreserve für das rechte Amerika

Abtreibungsverbote, Diskriminierung von LGBT: Politisch lassen sich diese Forderungen nicht durchsetzen. Deshalb verlässt sich die Rechte in den USA für ihre Agenda immer häufiger auf den Supreme Court

» yahoo interviewt Regisseur der ARD-Doku "Hass gegen Queer": "Die sichtbare Gewalt ist nur die Spitze des Eisbergs"

Die Hasskriminalität gegen Angehörige der LGBTQIA+-Bewegung nimmt in ganz Europa zu. In der ARD-Doku "Hass gegen Queer" erzählen Betroffene ihre Geschichte. Regisseur Tristan Ferland Milewski im Gespräch zu Empowerment, Privilegien und der gesellschaftlichen Abwertung von Weiblichkeit. S.a.: "Hass gegen Queer" am kommenden Mittwoch im Ersten (13.07.2023)

» evangelisch.de: Wie Rassismus und Queerfeindlichkeit verbunden sind

Amadeo Udampoh kommt aus Jakarta. Dort ist er Koordinator des Zentrums für Gender-, Sexualitäts- und Traumastudien am Jakarta Theological Seminary. Er berichtet von der Wechselwirkung von Rassismus und Queerfeindlichkeit in Indonesien.

» BuzzFeed: Die Karriere einer Drag Queen während Corona – "Ich wusste nicht, wann ich wieder Ryta Tale bin"

Ryta Tale ist eine Wiener Drag Queen, die ihre Karriere ausgerechnet in Zeiten von Lockdowns und Corona-Maßnahmen startete.

» Focus: Schwule von Ultras in Israel beschimpft – "Ihr werdet zur Hölle fahren!"

Frauen und Männer im öffentlichen Raum getrennt, Homosexuelle zutiefst verachtet: Die sehenswerte ARD-Reportage ,,Israel. Auf dem Weg in den Gottesstaat" zeigt eine schwerwiegende Entwicklung. Der religiöse und rechte Fanatismus scheint erst der Anfang zu sein.

» Blick interviewt Schweizer Nationalspielerin Ramona Bachmann: "Homosexualität ist noch immer ein heikles Thema"

Ramona Bachmann ist eine der erfolgreichsten Schweizer Fussballerinnen der Geschichte. Im Blick-Interview spricht sie neben der WM auch über Ihre Frau, ihren offenen Umgang mit der Homosexualität, Beziehungen am Arbeitsplatz und ihre sportliche und private Zukunft.

» inforadio: Ungarn erhöht Druck auf Menschen aus der LGBTQ-Community

Die LGBTQ-Community in Ungarn hat einen schweren Stand – nicht erst, seit 2019 per Verfassungsänderung festgeschrieben wurde, dass die Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich ist. Welche Einschränkungen queere Menschen in Ungarn im Alltag erleben, erklärt Korrespondentin Silke Hahne.

» Express: Kölner Demo-Leiter nach CSD mit emotionalen Worten

Die CSD-Demonstration in Köln war wieder Mal ein voller Erfolg – und das sieht auch Demo-Leiter Hans Douma so.

» Bertold Höcker in der Evangelischen Zeitung: CSD 2023 und Kirchenreform statt Fusionen

Beim Christopher Street Day 2023 wird auch wieder ein Wagen der Kirchen dabei sein. Bertold Höcker als scheidender Superintendent in Berlin-Mitte hat großen Anteil, dass das so ist.

» Volksstimme: Queer Quartier Stendal – Erster queerer Jugendtreff im ländlichen Raum startet

In Stendal nimmt der erste queere Jugendtreff seine Arbeit auf, um queeren jungen Menschen einen sicheren Raum zur Entfaltung zu bieten.

» tip: Queere Bars in Berlin – Hier stoßen wir auf Vielfalt an

Die besten queeren Bars in Berlin: Hier trifft sich die Community, genießt Drinks, Drag-Shows und gute Gesellschaft.

» Tagesspiegel: US-Fußballerin Rapinoe über Einschränkungen für trans Frauen im Sport "frustriert"

Mehrere Verbände haben ihre Regeln für die Teilnahme von trans Athletinnen bei Wettkämpfen zuletzt verschärft. Das macht den Frauensport nicht gerechter, sagt Rapinoe.

18. Juli 2023

» taz über politisches Engagement der Queeren: Es darf diverser sein

Bei den CSDs feiern die Communities sich selbst. Doch wie steht es um das politische Engagement queerer Menschen in verschiedenen Generationen?

» Euractiv über queerfeindlIche Straftäterin: Polnischer Minister entlässt verurteilte Neonazi aus Gefängnis

Der euroskeptische Justizminister Zbigniew Ziobro, der auch als Generalstaatsanwalt fungiert, hat entschieden, eine 21-jährige rechtsextreme Straftäterin freizulassen, die wegen des Angriffs auf eine Frau bei einer LGBT-Veranstaltung im Jahr 2020 zu drei Jahren Haft verurteilt worden war.

» musikexpress interviewt Fever Ray: "Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Handlung"

Ein Gespräch über Liebe in den besten Jahren des Lebens, sexuelle Identitäten und sogar Sternzeichen.