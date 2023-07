Ausgewählter Artikel:

» (20.07.2023) Stuttgarter Nachrichten über CSD: Ex-OB Kuhn korrigiert Nopper – "Ich war bei der Parade dabei"

Dass sich OB Frank Nopper (CDU) bei seiner Absage für die CSD-Parade auf seine Vorgänger beruft, die nicht mitgefahren seien, wundert Fritz Kuhn. Die Stadt habe doch ein Archiv. "Ich war mit meiner Frau begeistert dabei", sagt der Grüne unserer Redaktion.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juli 2023

» TVMovie über "Charming Boys": Hass und Hetze im Netz – RTL äußert sich "viel zu spät"

Eigentlich sollte die Datingshow "Charming Boys" für mehr Diversität im deutschen Fernsehen sorgen. Doch stattdessen erntet sie viel Hass auf Social Media. Nun äußerte sich RTL zu den Kommentaren.

» Tagesspiegel: Die wichtigsten CSDs finden in Kleinstädten statt – Auf nach Vechta, auf nach Zwickau!

Auf dem Land und in kleinen Städten sind queere Menschen oft heftigen Diskriminierungen ausgesetzt. In Großstädten hat es die LGBTQIA+-Community leichter – und hat sich in gemütlicher Ignoranz eingerichtet.

» nd: CSD, Pinkwashing und Polizei – Wie links ist der Regenbogen?

In Kiel wollte die LSBTIQ*-Stelle der Polizei zum CSD, in Freiburg bekennt man sich zur Antifa. In Berlin gibt es längst zwei verschiedene Prides

» t-online zur Kitkat-Debatte: Lindemann-Verbot für Szeneclub? Auch "alte weiße Männer" haben Rechte

Mehrere Künstler fordern den Boykott des Berliner Szeneclubs Kitkat, weil er Rammstein-Star Lindemann hineinließ. Ist dieser Aufruf gerechtfertigt?

» Frankfurter Rundschau: "Die Kirche kann queer"

Zwei schwule katholische Theologen haben nach der Kampagne #outinchurch ein Buch über ihre Vision eines positiven christlichen Glaubens geschrieben

» B.Z. Berlin: Jetzt spricht der Staatssekretär über den Genossen-Streit

Es war die erste und bislang einzige Begegnung der beiden Spitzen-Genossen. Und sie eskalierte am Sonntagabend beim schwul-lesbischen Straßenfest in Schöneberg. Im Spiel waren noch eine Frau und ein paar Bier.

» Westfalenpost: Schalke bietet ab sofort genderneutrale Toiletten an

In der kommenden Saison gibt es im Stadion von Schalke 04 genderneutrale Toiletten. Sie stehen für Personen aller Geschlechter zur Verfügung.

» Express aus Hennef: Regenbogenfarben-Bank grau übersprüht – Stadt reagiert sofort

Unbekannte haben in Hennef eine Bank in Regenbogenfarben grau übersprüht. Die Stadt hat Anzeige erstattet.

» Rheinischer Spiegel: FDP verteilt Eierlikör und Zuckerwatte beim Christopher-Street-Day in Rheydt

"Stonewall 3.0, der Kampf geht weiter" hieß das Motto des CSD. Auch die FDP kämpfte mit, für Toleranz und Akzeptanz von homosexuellen und queeren Menschen. Dies zeigten die zahlreichen Sticker, die am Info-Stand verteilt wurden.

» RP Online über Rainbow Voices: Dieser Chor feiert die Vielfalt und Liebe

Ein neuer Chor vereint Mitglieder der queeren Community mit nicht-queeren Menschen. Die Lieder betonen den Respekt vor verschiedenen Lebensformen. Den ersten Auftritt hat die Formation aus Wassenberg schon hinter sich – beim CSD.

» Salzburger Nachrichten über Unken Pride: Ein gelungenes Zeichen gegen Engstirnigkeit

Bunte Fahnen und bunte (Trachten-)Bekleidung, sengende Hitze und flammende Ansprachen. Und hoffnungsvolle Menschen: Das war die Unken Pride.

19. Juli 2023

» derStandard.at: Die LGBTIQ-Feindlichkeit der (extremen) Rechten

Der erste Teil der dreiteiligen Serie widmet sich den unterschiedlichen Ausprägungen von LGBTIQ-feindlichen Positionen

» Tagesspiegel: Queere Aktivistin aus der Ukraine – "Für uns ist die Pride kein Festival"

Halyna Korniienko berät ukrainische Flüchtlingsfrauen in Berlin. Sie will den CSD auf ihren ursprünglichen Kern zurückführen: den Protest.

» Evangelische Zeitung: Queere Leuchttürme in der Kirche #churchpride

Karola Kallweit sprach mit Julia Daser über queere Leuchttürme in der Kirche und was #churchpride bedeutet.

» Welt interviewt Alfonso Pantisano: "Wenn ich draußen die Hand meines Partners berühre, ist das erste Gefühl Angst"

Der erste Queer-Beauftragte des Landes Berlin, Alfonso Pantisano (SPD), widerspricht der These, dass es unter türkisch- und arabischstämmigen jungen Männern ein besonderes Problem mit Schwulenfeindlichkeit gebe. Er selbst machte eine traumatische Erfahrung in seiner Familie.

» Tagesspiegel: Streit beim lesbisch-schwulen-Stadtfest in Berlin – SPD-Innenstaatssekretär Hochgrebe und Queer-Genosse geraten aneinander

Der neue Queerbeauftragte Alfonso Pantisano hat sich schriftlich an den SPD-Landesvorstand gewandt. Beim Lesbisch-schwulen Stadtfest in Schöneberg soll es zu einem Streit gekommen sein.

» Bettina Böttinger im Tagesspiegel: Mein CSD – Glücksgefühle auf dem hohen Wagen

Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger findet es wichtig, beim CSD starke politische Zeichen zu setzen – mit Lust und Lebensfreude.

» Rosa-Luxemburg-Stiftung über Rechte von trans Menschen: "Hört ihnen zu, seht ihren Mut, ihre Kraft, ihre Schmerzen"

Lia Becker, Autorin und Referentin für Zeitdiagnose und Sozialismus bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, erzählt sehr persönlich, was trans* sein für sie bedeutet, warum linke Solidarität für trans* Personen besonders wichtig ist und was sie vom Entwurf der Ampelkoalition zum neuen Selbstbestimmungsgesetz hält.

» der Freitag über die USA: Das Oberste Gericht ist die Machtreserve für das rechte Amerika

Abtreibungsverbote, Diskriminierung von LGBT: Politisch lassen sich diese Forderungen nicht durchsetzen. Deshalb verlässt sich die Rechte in den USA für ihre Agenda immer häufiger auf den Supreme Court