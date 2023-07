Ausgewählter Artikel:

» (21.07.2023) Berliner Zeitung: Regenbogenflaggen überall - doch wo bleibt das Rollstuhlbanner?

Nicht nur zum CSD bestimmen Regenbogenfarben das Stadtbild. Das ist gut so. Doch eine andere Minderheit wird in der öffentlichen Debatte kaum berücksichtigt. Ein Kommentar.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Juli 2023

» Domradio: Kühnert warnt vor religiös motivierter Homophobie

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat vor dem Christopher Street Day in Berlin vor religiös motivierten homophoben Übergriffen gewarnt. Ob die Übergriffe muslimisch oder christlich motiviert seien, spiele für die Opfer keine Rolle.

» Main-Post: "White Ravens Festival" – Amerikanische Autorin liest Coming-Out Geschichte an Schweinfurter Schulen

Außerdem spricht Malinda Lo über die Ausgrenzung chinesischer und homosexueller Menschen in den USA der 50er-Jahre – und über ihre eigenen Erfahrungen.

» Tagesspiegel: Mein CSD mit Sängerin Malonda – Stolz auf die "Reclaiming Pride"-Demo

Die Berliner Sängerin Achan Malonda half eine CSD-Demo zu organisieren, die explizit für nicht-weiße Queers gedacht war – und erlebte einen der schönsten Tage ihres Lebens.

» Tagesspiegel über Berliner CSD-Demo: Polizei will Sicherheitsmaßnahmen am Samstag verstärken

Beim Christopher Street Day will die Berliner Polizei die Schutzmaßnahmen intensivieren. Dies gilt vor allem bei der Abreise der Teilnehmenden im ÖPNV nach der Veranstaltung.

» Welt-Video zu Kritik an Pantisano: "Wenn er diese Aussage rassistisch findet, soll er sich mit Experten zusammensetzen"

Der erste Queer-Beauftragte des Landes Berlin, Alfonso Pantisano (SPD), warnt vor der These, dass es unter türkisch- und arabischstämmigen jungen Männern ein besonderes Problem mit Schwulenfeindlichkeit gebe. WELT-Politikredakteur Frederik Schindler hält das für "Realitätsverweigerung".

» Frankfurter Rundschau: Portugiese muss 20 Tage in der Türkei hinter Gitter – weil er "schwul aussieht"

Ein portugiesischer Tourist wird in der Türkei festgenommen, weil er "schwul" aussieht. Die Haftbedingungen sind katastrophal.

» freiheit.org: Die Entwicklung der LGBTQ+ Rechte in Tschechien

Die Debatte über eine "Ehe für Alle" ist in Tschechien so aktuell wie nie. Im Juni 2023 nahm das Parlament nach erster Lesung zwei sehr gegensätzliche Gesetzentwürfe zum Thema an. Der erste Entwurf legt den Grundstein für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe, während der Zweite die Ehe als Partnerschaft zwischen Mann und Frau festlegen will. Welche Strömung sich am Ende durchsetzen wird, bleibt noch unklar. Interessant ist jedoch, dass die Tschechische Republik in der Vergangenheit relativ fortschrittlich war.

» VICE: Wir haben einen Marketing-Experten gefragt, ob der "Barbie"-Film nur Schleichwerbung ist

Sind wir alle Opfer einer pinken Gehirnwäsche? Und wenn ja, sollte uns das stören?

» AOL: Wie Barbies Freund Ken ungewollt zu einer Schwulen-Ikone wurde

Anfang der 90er Jahre verpasste Barbie-Hersteller Mattell seiner Ken-Puppe ein cooles Make-Over – der Earring Magic Ken war geboren. Doch nur kurze Zeit später verschwand die Puppe wieder aus den Spielzeugregalen. Der Grund war unter anderem ein kleines Accessoire, das den "Gay Ken" damals zur Schwulen-Ikone machte.

» nd interviewt Manuela Kay: 10 Jahre Dyke* March Berlin – Die Zukunft ist lesbisch

2013 lief der Dyke* March zum ersten Mal durch Berlin, am Freitag feiert er zehnjähriges Jubiläum. Die Mitbegründerin Manuela Kay erzählt von wachsendem Erfolg und der neuen Forderung nach einem "safe space".

» rbb24 interviewt Magda von Pfeffer: "Ich nutze keine öffentlichen Verkehrsmittel, wenn ich in Drag bin"

Magda von Pfeffer ist Drag-Künstlerin und Teil des Kollektivs "Duct Tape". Die Künstlerin beobachtet die wachsende Queerfeindlichkeit in Deutschland mit Sorge – und möchte deshalb beim Christopher Street Day in Berlin erst recht ein Zeichen setzen.

» rbb24: Queeres Familienleben – endlich Normalität?

Die rechtliche Gleichstellung sogenannter "Regenbogenfamilien" ist in den vergangenen Jahren vorangetrieben worden. Die Praxis aber zeigt: Von einer tatsächlichen Gleichbehandlung kann noch keine Rede sein.

» Flux FM: #RetteMissy – Interview mit dem Missy Magazine

Die Lage ist Ernst beim Missy Magazin. Naira Estevez ist Teil der Geschäftsführung und war bei uns im Interview. Sie brauchen dringend neue Abonent:innen, damit das Magazin erhalten bleiben kann. Wir sprechen mit Naira über die Kampagne #RetteMissy.

» Sumikai: Transfeindlichkeit nimmt in Japan zu

In Japan nimmt die Transfeindlichkeit zu. Viele Aktivisten sehen sich in den vergangenen Monaten einer steigenden Flut von hasserfüllten Kommentaren

» Stuttgarter Zeitung über Diskussion um CSD-Parade: Aras mit Seitenhieb gegen Frank Nopper

Immer wieder knirscht es zwischen OB Frank Nopper und der Queeren Community in Stuttgart, jetzt hat der die Teilnahme an der CSD-Parade abgesagt. Landtagspräsidentin Muhterem Aras findet vor allem die Begründung unsinnig.

» Express interviewt Instagram-Star Gazelle: Traurige Erkenntnis – Reaktion zeigt ihre ganze Stärke

Instagram- und Tiktok-Star Gazelle ist nominiert für einen EXPRESS-Queer-Award in der Kategorie ,"Queere Person des Jahres". Im Gespräch mit ihr zeigt sich ihre ganze Stärke.

» Express über Cassy Carrington: "Habe lange dafür gearbeitet" – Drag-Queen wird besondere Ehre zuteil

Der CSD 2023 war ein besonderer Tag für die queere Community und natürlich auch für Köln. Moderatorin Cassy Carrington hat mit EXPRESS.de über ihr Erlebnis gesprochen.

20. Juli 2023

» TVMovie über "Charming Boys": Hass und Hetze im Netz – RTL äußert sich "viel zu spät"

Eigentlich sollte die Datingshow "Charming Boys" für mehr Diversität im deutschen Fernsehen sorgen. Doch stattdessen erntet sie viel Hass auf Social Media. Nun äußerte sich RTL zu den Kommentaren.

» Tagesspiegel: Die wichtigsten CSDs finden in Kleinstädten statt – Auf nach Vechta, auf nach Zwickau!

Auf dem Land und in kleinen Städten sind queere Menschen oft heftigen Diskriminierungen ausgesetzt. In Großstädten hat es die LGBTQIA+-Community leichter – und hat sich in gemütlicher Ignoranz eingerichtet.