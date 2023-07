Ausgewählter Artikel:

» (22.07.2023) TAG24: LGBTQ-Reise-Ranking veröffentlicht – Deutsche Stadt ist das beste Urlaubsziel!

Die TUI sieht Berlin, wo am 22. Juli der CSD stattfindet, ganz oben im LGBTQIA+ Travel Ranking. Hier soll jeder auf seine Rechte kommen – egal wie man liebt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Juli 2023

» Berliner Zeitung: Die ewige Debatte ums Sternchen – Gendern spiegelt nur die Wirklichkeit wider

Der deutsche Rechtschreibrat nimmt das Gendern nicht in das amtliche Regelwerk auf, obwohl es längst an der Zeit wäre, sagt unsere Autorin. Ein Kommentar.

» dpa factchecking zum neuen Selbstbestimmungsgesetz: Eltern haben Mitspracherecht bei Minderjährigen

Das von der Bundesregierung geplante Selbstbestimmungsgesetz sorgt für Aufregung. Im Netz schwirren so einige Falschbehauptungen herum, die häufig wichtigen Kontext missen lassen.

» der Freitag: Wir brauchen Cops auf dem CSD – Es ist zu gefährlich

Während 2021 zwei CSDs attackiert wurden, liegt die Zahl 2023 schon bei acht – und die Pride-Saison ist noch lange nicht zu Ende. Unser Kolumnist wendet sich angesichts der Gefahr von seinem alten Credo ab: keine Polizei auf der Pride!

» Berliner Morgenpost: Zwischen den Stühlen? Queer und arabisch sein in Berlin

Zwischen Fetischisierung und Rassismus: Zuher Jazmati und Hassandra darüber, wie es ist, in Berlin arabisch und queer zu sein.

» nd: Lesbisches Schöneberg – Vom "Blocksberg" zur "Begine"

Lesbisches Leben gab es in Schöneberg schon in den 1920ern, wenn auch viele damalige Treffpunkte heute nicht mehr existieren

» stern: Was tun bei homophoben Attacken? Ein kurzer Leitfaden

Attacken gegen Homophobie liefern Betroffene meist hilflos aus. Unser stern-Autor hat ein Manual erstellt, wie Sie sich bei einem Angriff helfen können

» ran-Kommentar zum Outing von Coach Kevin Maxen: Hoffentlich ein Vorbild

Kevin Maxen, Strength und Assistant Coach der Jacksonville Jaguars, hat sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Ein großer Schritt, der hoffentlich vielen als Vorbild dient. Ein Kommentar.

» RTL: "Verliebe mich in einen Menschen" – DFB-Bundestrainerin spricht über ihre Bisexualität

Fußball bzw. Sport und sein Umgang mit Homosexualität – ein Thema, das die Gemüter nach wie vor hoch kochen lässt. DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) bezieht Stellung!

» Tageblatt.lu: Zehn Verbände stärken "Tatta Tom" nach Hasskommentaren im Netz den Rücken

"Tatta Tom" ist ein Charakter, der erschaffen wurde, um Kindern Geschichten vorzulesen. Eine solche Lesung ist am 29. Juli in der Escher Bibliothek vorgesehen. Vergangene Woche wurde "Tatta Tom" Opfer von "Hatespeech" in den sozialen Medien.

» TAG24: Chemnitzer Tierpark – Diese Vierbeiner wurden bei lesbischen Spielchen beobachtet

Passend zum CSD bietet der Chemnitzer Tierpark Führungen zum Thema "Homosexualität im Tierreich" an. Denn: Auch im Tierpark gibt es gleichgeschlechtliche Liebe.

» Tagesspiegel: Mein CSD mit Bambi Mercury – Wie ich einen Schwan eifersüchtig machte

Bei einem CSD in Hamburg trug Drag Queen Bambi Mercury Engelsfllügel. Das Outfit kam bei einem Schwan am Jungfernstieg nicht gut an: Er attackierte sie – doch es ging gut aus.

» SWR: Was eine Regenbogenfamilie in der Region Trier erlebt

In Trier wird am Samstag zum 20. Mal CSD gefeiert: Doch wie steht es im Jubiläumsjahr um die Toleranz gegenüber queeren Menschen? Eindrücke einer Regenbogenfamilie aus dem Kreis Trier-Saarburg.

» BuzzFeed: Warum ich bei meiner Umwandlung zum Mann kein Testosteron nehme

Während seines Outings fand Noor Noman zu seiner Leidenschaft der Musik zurück. Doch als er herausfand, was das Sexualhormon bewirkt, musste er sich entscheiden.

» vorwärts zum CSD in Berlin: Was Kevin Kühnert von Kai Wegner fordert

Pünktlich zum Christopher-Street-Day in Berlin hat die SPD am Willy-Brandt-Haus die Progressive-Pride-Flagge gehisst. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert formulierte dabei eine klare Erwartung an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner.

21. Juli 2023

» 11 Freunde über Liver­pool-Kapitän Jordan Hen­derson: Regenbogen, Schall und Rauch

Liver­pool-Kapitän Jordan Hen­derson setzte sich bisher wie kaum ein anderer Fuß­ball­profi für die LGBTQ+-Community ein. Sein Wechsel nach Saudi-Ara­bien tut des­halb beson­ders weh.

» Tagesspiegel-Kommentar: Der CSD ist mehr als eine Party – Gemeinsam gegen Hass und Gewalt

Viele Queers gehen wegen der steigenden Zahl von Übergriffen gegen die LGBTIQ-Community mit einem mulmigen Gefühl auf die CSD-Demo in Berlin. Warum es gerade jetzt wichtig ist, Präsenz zu zeigen – und Solidarität.

» Domradio: Kühnert warnt vor religiös motivierter Homophobie

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat vor dem Christopher Street Day in Berlin vor religiös motivierten homophoben Übergriffen gewarnt. Ob die Übergriffe muslimisch oder christlich motiviert seien, spiele für die Opfer keine Rolle.

» Main-Post: "White Ravens Festival" – Amerikanische Autorin liest Coming-Out Geschichte an Schweinfurter Schulen

Außerdem spricht Malinda Lo über die Ausgrenzung chinesischer und homosexueller Menschen in den USA der 50er-Jahre – und über ihre eigenen Erfahrungen.

» Tagesspiegel: Mein CSD mit Sängerin Malonda – Stolz auf die "Reclaiming Pride"-Demo

Die Berliner Sängerin Achan Malonda half eine CSD-Demo zu organisieren, die explizit für nicht-weiße Queers gedacht war – und erlebte einen der schönsten Tage ihres Lebens.