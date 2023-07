Ausgewählter Artikel:

» (23.07.2023) Tagesspiegel: Zeitgleich zum CSD – Israelfeindliche Parolen bei alternativem Pride-Marsch in Berlin

Bei der ,,Internationalistischen Queer Pride" skandierten Teilnehmende am Sonnabend auch Parolen, die israelfeindlich interpretiert werden können. Der Polizei sind die Vorfälle bekannt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juli 2023

» taz über israelisch-ungarische Freundschaft: Fundamentalisten vereint im Hass

Warum mögen sich Netanjahu und Orban? Weil sie konservativ sind. In Israel hat eine Anti-LGBT-Einstellung Tradition. Zumindest außerhalb von Tel Aviv.

» BuzzFeed: trans*Aktivistin der Letzte Generation will nicht ins Gefängnis – und erntet Hass

Weil sie nicht unter Männern in Haft sein wollte, hatte die Letzte-Generation-Aktivistin ,,enorme Angst". Ihr Spendenaufruf hat nicht nur für sie negative Folgen.

» Tagesspiegel: Zeitgleich zum CSD – Israelfeindliche Parolen bei alternativem Pride-Marsch in Berlin

Bei der ,,Internationalistischen Queer Pride" skandierten Teilnehmende am Sonnabend auch Parolen, die israelfeindlich interpretiert werden können. Der Polizei sind die Vorfälle bekannt.

» FAZ über lesbische Volleyball-Spielerin Ebrar Karakurt aus der Türkei: Juwelen aus Hass

Die homosexuelle Volleyballspielerin Ebrar Karakurt zitiert aus einem Gedicht und wird in der Türkei zur Zielscheibe des Hasses. Doch der verfängt längst nicht bei allen.

» Berliner Zeitung: Stonewall Inn Riot – "In ihrer Handtasche war ein Ziegelstein"

Im Sommer 1969 kam es vor einer Bar in New York zu Unruhen. Wie daraus der Christopher Street Day wurde und warum er erst Ende der 70er nach Berlin kam.

» stern interviewt Queer-Beauftragte der Berliner Polizei: "Dass die Angriffe brutaler werden, ist nicht nur in Berlin so"

Anne von Knoblauch, Queer-Beauftragte der Berliner Polizei, verteidigt ihre Stadt und erklärt im Interview, warum es so wichtig ist, schnell zu handeln, wenn man Opfer eines homo- oder transfeindlichen Hassverbrechens wird.

» rbb interviewt Alfonso Pantisano: "Wir queeren Menschen leben regelmäßig in Angst. Auch in Berlin"

Keine zehn Tage ist Alfonso Pantisano im Amt als erster Berliner Queer-Beauftragter – und hat schon ordentlich Wirbel gemacht. Im Interview spricht er über seine Anzeige gegen Julian Reichelt und wie er den Regierenden zum Gendern ermutigen will.

» rbb: Allah weiß, dass ich schwul bin

Schwul zu sein, ist in vielen muslimischen Ländern noch ein großes Problem. Die Betroffenen müssen ihre sexuelle Neigung oft verborgen halten. Wird sie von anderen entdeckt, kann es sogar gefährlich werden.

» Thuner Tagblatt: Warum sind manche heterosexuell und andere bi- oder homosexuell?

Wissenschaftliche Kontroversen um die sexuelle Orientierung überschneiden sich oft mit politischen.

» radioeins: Was hat Berlin queerpolitisch vor?

Seit April hat Berlin eine neue Regierung aus CDU und SPD. Der neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat heute den CSD eröffnet und sich solidarisch erklärt. Auf dem lesbisch-schwulen Stadtfest war er auch schon. Pünktlich zum CSD wurde außerdem der erste Queerbeauftragte Berlins eingestellt – und sorgte gleich für Unruhe in der schwarz-roten Koalition. Rosige Zeiten für die queere Community unter Schwarz-Rot? Das mögen manche noch nicht ganz glauben. Wir fragen Cansel Kiziltepe. Die SPD-Politikerin ist die neue Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Anti-Diskriminierung.

» radioeins: Uganda – queere Menschen in Gefahr

In Uganda ist gerade eines der queerfeindlichsten Gesetze der Welt in Kraft getreten: Auf homosexuelle Handlungen stehen drakonische Strafen – bis hin zu lebenslänglicher Haft und zur Todesstrafe. Es gibt sogar einen Zwang zur Denunziation. Queere Menschen und Aktivist*innen leben in Angst vor Lynchjustiz, denn auch die Gesellschaft ist extrem queerfeindlich. Wie können Menschen unter solchen Umständen überleben? Was können wir tun, um zu helfen? Darüber sprechen wir mit Derrick Kimera, Geschäftsführer der queeren Organisation "Let's walk Uganda".

» radioeins: Angel Maxine aus Ghana

Auch in diesem Jahr werden mutige, wichtige Menschen auszeichnet, die sich für die Sichtbarkeit von und den Respekt für queere Menschen einsetzen. Den Soul of Stonewall Award bekommt auch eine Musikerin aus Ghana: Angel Maxine ist die erste und einzige offene trans* Musikerin des afrikanischen Staates, in dem es immer schwerer für queere Menschen wird. Auch in Ghana soll nämlich ein Anti-LGBTQ-Gesetz verabschiedet werden, durch das Menschen ins Gefängnis kommen können, wenn sie sich nicht als heterosexuell definieren. Gegen dieses Gesetz und gegen Diskriminierung queerer Menschen generell singt Angel Maxine mit ihrer Musik an.

» radioeins: Über den ersten CSD in Bernau

Queere Menschen, die in einer mittelgroßen Stadt aufgewachsen sind, wissen, was das für ein Spießrutenlaufen sein kann. Als jetzt Ende Juni der erste CSD durch Bernau gezogen ist, gab es im Vorfeld Drohungen im Netz. Teilnehmende berichteten von Anfeindungen und Beleidigungen. Umso wichtiger, dass es diese Demonstration gegeben hat. Organisiert wurde der erste CSD in Bernau von jungen Menschen aus dem Jugendclub Dosto. Darunter Jayden und Flora.

» radioeins: Das lesbische* Kollektiv Butch Barflys

Das Kollektiv Butch Barflys wird heute auf dem CSD mit dem Soul-of-Stonewall-Award ausgezeichnet. Eigentlich ist Butch Barflys ein queerer Barabend für FLINTAs – Frauen, Lesben, nonbinäre, trans*, inter oder asexuelle Menschen. Aber Party alleine reicht nicht, um ausgezeichnet zu werden. Den Soul-of-Stonewall-Award bekommt das Kollektiv für seine "herausragende Arbeit im Bereich der Berliner Gemeinschaft". Was die Butch Barflys preiswürdig macht, fragen wir einen Teil des Kollektivs einfach selbst.

» radioeins interviewt Barbie Breakout

"Be their voice – and ours!" Sei deren und unsere Stimme. So lautet das Motto des CSD in diesem Jahr – und ganz ähnlich hieß vor genau zehn Jahre eine Aktion der Drag Queen Barbie Breakout: "Open your mouth!". Eine ...

» tagesschau.de: Bunt, fröhlich und Hand in Hand am CSD durch Trier

Am Samstag sind und um die Porta Nigra tausende Menschen durch die Straßen von Trier gezogen, um für die Rechte der queeren Community zu demonstrieren. In Trier fand vor 20 Jahren der erste CSD in Rheinland-Pfalz statt.

22. Juli 2023

» t-online: CSU-Ortsverband giftet gegen Homosexuelle

Ein CSU-Ortsverband forderte ein Adoptionsverbot für homosexuelle Paare. Das spaltet die bayerische Politik.

» Berliner Zeitung: Die ewige Debatte ums Sternchen – Gendern spiegelt nur die Wirklichkeit wider

Der deutsche Rechtschreibrat nimmt das Gendern nicht in das amtliche Regelwerk auf, obwohl es längst an der Zeit wäre, sagt unsere Autorin. Ein Kommentar.

» dpa factchecking zum neuen Selbstbestimmungsgesetz: Eltern haben Mitspracherecht bei Minderjährigen

Das von der Bundesregierung geplante Selbstbestimmungsgesetz sorgt für Aufregung. Im Netz schwirren so einige Falschbehauptungen herum, die häufig wichtigen Kontext missen lassen.

» der Freitag: Wir brauchen Cops auf dem CSD – Es ist zu gefährlich

Während 2021 zwei CSDs attackiert wurden, liegt die Zahl 2023 schon bei acht – und die Pride-Saison ist noch lange nicht zu Ende. Unser Kolumnist wendet sich angesichts der Gefahr von seinem alten Credo ab: keine Polizei auf der Pride!