Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juli 2023

» katholisch.de: Kardinal Rodriguez Maradiaga – "Gender-Ideologie" zerstört Familien

Sie sei dazu bestimmt, Familien mit teuflischen Ideen zu zerstören: Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, enger Vertrauter von Papst Franziskus, übt scharfe Kritik an der Gender-Theorie. Vor Ideologien, die "Unkraut säen", müsse man Kinder fernhalten.

» FAZ wütet gegen Wegner und Regenbogenflaggen: Die Farben der Vielfalt sind Schwarz-Rot-Gold

Auf dem Christopher Street Day forderte Berlins Regierender Bürgermeister, das Grundgesetz zu ändern. Welch ein Armutszeugnis, wenn der Staat gegen sich selbst demonstriert.

» Express: Bewegendes Video – Queerer Sohn verwandelt Vater in Dragqueen

Die Akzeptanz für die LGBTQI+-Community ist vielerorts immer noch nicht sonderlich ausgeprägt. Das belastet vor allem im privaten Umfeld, in dem queere Menschen auf fehlendes Verständnis stoßen.

» SR spricht mit Literaturwissenschaftler über Pantisanos Anzeige: "Freie Meinungsäußerung kann Konsequenzen haben"

Berlins neuer Queer-Beauftragter Alfonso Pantisano (SPD) hat wegen eines Tweets Strafanzeige gegen den Journalisten und Ex-Chefredakteur der "Bild" Julian Reichelt gestellt. Aus seiner Sicht sei der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt, Reichelt spricht dagegen von Zensur.

» RTL über Blutspenden: Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) darf nun an die Nadel – "Es war ein Kampf, dafür, dass man etwas Gutes tun wollte"

Früher wurde Kai Klose vom Blutspenden ausgeschlossen, weil er schwul ist. Dank einer Anpassung des Fragebogens darf er nun aber endlich spenden.

» Tagesspiegel u.a. über "Kwitne Queer": So bringen sich Ukrainer zivilgesellschaftlich in Berlin ein

In Berlin haben sich seit Kriegsbeginn ukrainische Organisationen für gesellschaftliches Engagement gegründet. Dabei müssen sie auch die Hürden der Bürokratie überwinden.

» Tagesspiegel: Pride in der Sportwelt – "Das Thema LGBTIQ* wird in den Vereinen immer sichtbarer"

Am kommenden Wochenende findet wieder die Sportpride statt. Auch der DFB unterstützt die Solidarität mit queeren Sportler*innen.

» HAZ: Polizei verzeichnet weitere queerfeindliche Straftaten seit dem hannoverschen CSD

Der brutale Angriff auf zwei Teilnehmende des Christopher Street Day (CSD) in Hannover Ende Mai hat Empörung ausgelöst. Nun steht fest: Während der Demo gab es weitere queerfeindliche Straftaten. Und auch seitdem reißen die Fälle von Hasskriminalität nicht ab.

» Südkurier aus Überlingen: Erster CSD in der Stadt – Neuer Verein setzt auf Toleranz und Miteinander

Henne oder Ei? Der CSD-Verein Überlingen organisiert am 29. Juli den ersten CSD in Überlingen. Gegründet hat sich der Verein tatsächlich erst, nachdem die Idee zur Veranstaltung schon feststand. Wie es dazu kam.

» Südkurier aus Friedrichshafen: Queere Jugend fordert beim CSD mehr Schutz

Eine bunte Parade führt beim Christopher Street Day in Friedrichshafen vom Franziskusplatz bis zur Musikmuschel an der Uferpromenade.

» FR: Frankfurter Tony-Sender-Preis für Constance Ohms

Die Therapeutin Constance Ohms wird für ihr Engagement gegen queerfeindliche Gewalt und Menschenfeindlichkeit ausgezeichnet.

» Fränkischer Tag über CSD Haßfurt: Geschlechterrollen – Die Gesellschaft muss sich öffnen

Farbenfroh ging es am frühen Samstagabend in Haßfurt zu. Mit bunten Fahnen und Plakaten zogen rund 150 Menschen zum Christopher Street Day (CSD) durch die Altstadt.

» Jungfrau Zeitung interviewt Sprecher der Eurogames 2023: Bern wird bunt!

Die Hauptstadt wird zur Regenbogen-City, vom 26. bis 29. Juli finden in Bern die Eurogames 2023 statt. Die Athleten und Athletinnen aus der LGBTQ-Community messen sich in 20 Sportarten, Zentrum ist das Village im Herzen der Altstadt. Die BernPride zum Abschluss der Spiele setzt der Veranstaltung das «Krönchen» auf. Der Medienverantwortliche Michael Ruefer beantwortet auch kritische Fragen.

24. Juli 2023

» Heute.at über Ski-Topstar: "So schwul, ich solle mich doch umbringen"

Lucas Braathen zählt zu den besten Ski-Technikern der Welt, zeigt sich privat gerne in unkonventionellen Outfits. Dafür wird er auch angefeindet.

» nd: Proud und politisch – Berlin braucht einen antiautoritären CSD

Der Kampf um queere Rechte und der Widerstand gegen Autorität gehören seit jeher zusammen. Die Buhrufe gegen Berlins Regierenden CDU-Bürgermeister Kai Wegner waren ein guter Anfang, aber da geht noch mehr.

» nd: Internationalistische Pride in Berlin – Proletarier aller Gender!

Tausende haben sich am Samstag der Internationalistischen Queer Pride angeschlossen statt dem großen CSD. Er ist ihnen zu kommerziell. Die Alternative setzt auf Antiimperialismus und zelebriert politischen Widerstand.

» Deutschlandfunk interviewt Sasha Marianna Salzmann: "Veränderung geht nur durch Liebe"

"Ich bin queer, ich bin jüdisch und ich bin ein Theatermensch." Sasha Marianna Salzmann verbindet mit ihren Büchern über Generationen, die Sowjetunion und Migration eine klare Botschaft: "Wir müssen miteinander reden, auch wenn es schmerzhaft ist".

» Blick über erste trans Frau im Schweizer Armeekader: Jetzt ist bekannt, wie Christine Hug (†43) verunfallte

Die erste trans Frau des Schweizer Militärkaders ist vor knapp zwei Wochen tödlich verunfallt. Nun wurde publik, was damals passiert ist.

» NDR: Erneut Angriff auf Transfrau – Nimmt Intoleranz zu?

Eine 44-Jährige wurde von einer Gruppe beleidigt und attackiert. Wir sprechen mit Leon Dietrich von der Polizei Niedersachsen.

» Hamburger Abendblatt: Norderstedt demonstriert Vielfalt und gute Laune bei der Norderpride

Die zweite Norderpride fiel zwar durch Regen und Ferien kleiner aus als erwartet, war aber trotzdem ein Erfolg. Wer was gesagt hat.