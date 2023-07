Ausgewählter Artikel:

» (26.07.2023) nd aus Brasilien: Mordfall Franco wird zur Chefsache

Der Mord an der linken Stadträtin Marielle Franco ist in Brasilien auch fünf Jahre danach noch im kollektiven Gedächtnis präsent. Jetzt präsentierten die Ermittler*innen Neuigkeiten. S.a.: Marielle Franco für Sacharow-Preis nominiert (11.10.2019)

26. Juli 2023

» Zeit Online über trans Frau: "Es ist mir nun verboten, in Russland zu existieren"

Ein neues Gesetz verbietet trans Menschen in Russland, ihren Geschlechtseintrag zu ändern und ihren Körper anzugleichen. Viele wollen nur noch eins: das Land verlassen. S.a.: Putin unterzeichnet Verbot von Geschlechtsangleichungen (24.07.2023)

» Rosa-Luxemburg-Stiftung: LGBTQIA+-Rechte bei den polnischen Parlamentswahlen

Wie die regierende PiS mit Angriffen auf die Queer-Community politische Unterstützung mobilisiert

» Belltower.News: Wieso Barbie Konservative zur Weißglut bringt

Seit dem Kinostart von "Barbie" laufen Konservative Sturm: Es sei der "männerfeindlichste Film aller Zeiten" heißt es etwa. Vor allem entlarvt ihre Empörung eins: Fragilität und gekränktes patriarchales Anspruchsdenken. Ein Kommentar über eine rosa Puppe im Kulturkampf.

» NZZ: "Ich musste helfen" – Die Lebensbilanz von Ruedi Lüthy, dem Aids-Pionier der Schweiz

Er erlebte, wie die geheimnisvolle Seuche die Schweiz erreichte – und widmete ihr sein ganzes Leben. Aber jetzt gibt es ein Problem.

» SRF aus der Schweiz: Homosexuelle Männer beim Blutspenden nicht mehr benachteiligt

Swissmedic hat einen Antrag für einheitliche Kriterien genehmigt. Neu können homosexuelle Männer schneller Blut spenden.

» Main-Post: Neue Stolpersteine in Würzburg verlegt – "Er musste sterben, weil er Männer geliebt hat"

Von Nazis verfolgte und getötete queere Menschen standen im Mittelpunkt der 33. Stolperstein-Verlegung in Würzburg. Welches Schicksal Georg Burger erfahren musste. S.a.: Homosexuelle im Fokus: 15 neue Stolpersteine für Würzburg (19.07.2023)

» Berliner Zeitung: Grab einer Transfrau in Lichtenberg geschändet – "Der Hass ist nicht neu, aber er wird stärker"

Am Montag wurde das Grab der Transfrau Ella Nik Bayan erneut geschändet. Politiker plädieren für mehr Zusammenhalt gegen Transfeindlichkeit und Schutz für queere Orte. S.a.: Grab von Ella Nik Bayan bereits zum siebten Mal geschändet (24.07.2023)

» TAG24: Queer-Feindlichkeit in der LGBTQ-Szene – Electra Pain hält Standpauke

Eine Serie homophober Gewalttaten in der Mainmetropole Frankfurt, Klagen über queer-feindliche Diskriminierungen auch in der Saison der Christopher Street Days – feindliche Einstellungen gegenüber homosexuellen, bisexuellen und pansexuellen Menschen sowie gegen über Personen mit Trans-Hintergrund oder nonbinärer Identität sind gegenwärtig immer wieder Thema in den Schlagzeilen. Doch es gibt auch Queer-Feindlichkeit innerhalb der LGBTQ-Szene – hieran erinnerte kürzlich die bekannte Frankfurter Dragqueen Electra Pain (35) auf Instagram.

» Der Westen: Sixx-Moderatorin Paula Lambert platzt nach CSD-Wochenende der Kragen

Sixx-Moderatorin Paula Lambert besuchte den Berliner CSD und reagiert nun mit Post auf unglaubliche Vorwürfe.

» GQ: GQ Pride – Das Dinner von GQ und Gucci an der Seite der queeren Community

Anlässlich des 45. CSD in Berlin gaben GQ und Gucci ein Dinner im Grill Royal für die LGBTQIA+-Community. Hier erhalten Sie exklusive Einblicks in das Event.

» Vogue: Wir haben das Pride-Wochenende in Berlin fotografiert – hier die persönlichen Eindrücke

Beim CSD und IQP machten Menschen sich für die Rechte der LGBTQIA+-Community stark. Wir waren dabei und haben mit Beteiligten über ihre Anliegen gesprochen.

» schwäbische: Neues Projekt für mehr Sichtbarkeit für queere Menschen

Eine neue Gruppe soll in Leutkirch queeren Jugendlichen einen festen Rahmen für den regelmäßigen Austausch bieten.

25. Juli 2023

» VICE: Queere Fotografie kann mehr als weiße Muskelmänner

Jesse van den Berg hält Queerness in all ihren Formen fest.

» taz: Queere Seifenblasen auf der A100

Zum Ausklang des Pride Wochenendes gibt es im Club Ost eine ausgelassene Party. Der ist jedoch durch die geplante Verlängerung der A100 bedroht.

» SAT.1-Frühstücksfernsehen: Polarisiert die Queer-Community zu sehr?

Moderatorin und Studiogast zum Fremdschämen: "Fühlen sich alle in der Community repräsentiert? Die Bewegung geht in Teilen zu weit mit ihren Forderungen, sagt Aktivist und Journalist Sebastian Ahlefeld. Wir sprechen mit ihm über die eigentliche Arbeit in der Community."

» katholisch.de: Kardinal Rodriguez Maradiaga – "Gender-Ideologie" zerstört Familien

Sie sei dazu bestimmt, Familien mit teuflischen Ideen zu zerstören: Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, enger Vertrauter von Papst Franziskus, übt scharfe Kritik an der Gender-Theorie. Vor Ideologien, die "Unkraut säen", müsse man Kinder fernhalten.

» FAZ wütet gegen Wegner und Regenbogenflaggen: Die Farben der Vielfalt sind Schwarz-Rot-Gold

Auf dem Christopher Street Day forderte Berlins Regierender Bürgermeister, das Grundgesetz zu ändern. Welch ein Armutszeugnis, wenn der Staat gegen sich selbst demonstriert.

» Express: Bewegendes Video – Queerer Sohn verwandelt Vater in Dragqueen

Die Akzeptanz für die LGBTQI+-Community ist vielerorts immer noch nicht sonderlich ausgeprägt. Das belastet vor allem im privaten Umfeld, in dem queere Menschen auf fehlendes Verständnis stoßen.

» SR spricht mit Literaturwissenschaftler über Pantisanos Anzeige: "Freie Meinungsäußerung kann Konsequenzen haben"

Berlins neuer Queer-Beauftragter Alfonso Pantisano (SPD) hat wegen eines Tweets Strafanzeige gegen den Journalisten und Ex-Chefredakteur der "Bild" Julian Reichelt gestellt. Aus seiner Sicht sei der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt, Reichelt spricht dagegen von Zensur.