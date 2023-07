Ausgewählter Artikel:

» (29.07.2023) nd interviewt Trans*coalition: Russland – Avantgarde des Rückschritts

Diese Woche hat Präsident Wladimir Putin mit seiner Unterschrift das Gesetz zum Verbot von Geschlechtsangleichungen in Kraft gesetzt. Vincent T., Geschäftsführer der Plattform Trans*coalition, spricht über die Folgen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juli 2023

» MZEE.com: Freund oder Feind? – Rap und die LGBTQIA+-Community

Deutscher Rap hat schon lange ein Problem mit der LGBTQIA+-Community. Vertragen sich deutscher Rap und Queerness überhaupt?

» Stuttgarter Nachrichten: Transfrau und geflüchtet – So setzt sich Eve für Sicherheit in Unterkünften ein

Sie werden in Flüchtlingsunterkünften in Deutschland diskriminiert und erfahren Gewalt. Warum sich Eve Mohamad aus Syrien für queere Geflüchtete in Baden-Württemberg einsetzt und was die Landesregierung tun will.

» 11 Freunde: Al Ettifaq stellt Jordan Henderson vor – ohne Regenbogenbinde

Jordan Hen­derson lief jah­re­lang beim FC Liver­pool mit Kapi­täns­binde auf – die bei Gele­gen­heit in den Regen­bo­gen­farben getüncht war. Wes­halb sich sein neuer Klub, Al Ettifaq aus Saudi-Ara­bien, eines kleinen Tricks bediente im Vor­stel­lungs­video. S.a.: Hitzlsperger über Henderson-Wechsel: "Die alte Marke ist tot!" (28.07.2023)

» SWR interviewt Claudius Desanti zu Pinkwashing auf dem CSD: "Die CDU war immer Bremser der Rechte queerer Menschen"

Seit einigen Jahren werben nicht nur Parteien, sondern auch Unternehmen wie Daimler oder Bosch auf dem Christopher Street Day mit der Regenbogenflagge. Ist das Anbiederung an die queere Community oder authentische Unterstützung? Claudius Desanti berät Unternehmen bei Fragen zu queerem Marketing und sagt: "Wir brauchen eine gute Fehlerkultur und mehr Nachsicht."

» Frankfurter Rundschau: Neues Medium Nius mit Julian Reichelt – Fox News auf Deutsch

Das neue Medium Nius mit Moderator Julian Reichelt macht Nachrichten für ein rechtskonservatives Publikum.

» nd interviewt Trans*coalition: Russland – Avantgarde des Rückschritts

Diese Woche hat Präsident Wladimir Putin mit seiner Unterschrift das Gesetz zum Verbot von Geschlechtsangleichungen in Kraft gesetzt. Vincent T., Geschäftsführer der Plattform Trans*coalition, spricht über die Folgen

» BR24 kommentiert: Aus für queere Ausstellung in Kirche

Dass Rosa von Praunheims (homo)sexuellen Motive in einer Kirche noch mehr provozieren würden als ohnehin schon, war vorhersehbar. Kirche sollte aber nicht provozieren, sondern ihr verkorkstes Verhältnis zu Homosexualität überwinden. Ein Kommentar.

» BR24: (K)eine queere Kunst in Kirche – Spießig oder dem Ort angemessen?

Es sollte ein Zeichen zum Nürnberger CSD sein, dann aber stoppte die Egidienkirche eine Ausstellung mit freizügigen Bildern aus der queeren Welt. Einigen ging die erotische Schau in einer Kirche zu weit. Ist ein Gotteshaus der richtige Ort dafür?

» Kleine Zeitung: Eine Beziehung zu dritt – Kann das funktionieren?

Vor einem Jahr haben sie sich öffentlich zu ihrer Liebe bekannt: Marco, Marcel und Michel aus Kalsdorf bei Graz. Die Skepsis gegenüber Polyamorie ist in Österreich allerdings groß. Eine Paarberaterin liefert Einblicke.

» Sumikai: Japanischer Popstar Shinjiro Atae outet sich als schwul

Der japanische Popstar Shinjiro Atae hat sich bei einer Fan-Veranstaltung als schwul geoutet, was von seinen Fans mit Begeisterung aufgenommen wurde.

» derStandard.at: OLG Wien lehnt Haftbeschwerden im Fall Pride-Parade ab

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hatte Beschwerde gegen die Enthaftung der Verdächtigen erhoben. Laut OLG wird der Verdacht konkreter Anschlagspläne nicht mehr angenommen

» Nau: Pride in Bern – Polizei rechnet trotz Hass nicht mit Störaktionen

Am Samstag ist in der Stadt Bern Pride angesagt. Der Anlass hat viel homophoben Hass ausgelöst, doch die Polizei bleibt gelassen.

» Süddeutsche Zeitung zum Streit über geschlechtergerechte Sprache: Sp*innen die?

Zwischen Verbot und rein weiblicher Form: Der Streit ums Gendern nimmt Fahrt auf.

» Berliner Zeitung: Sollten wir unsere Nationalhymne gendern?

Diese Frage hat sich eine Sprachenplattform gestellt und die Hälfte der Nationalhymnen, die bei der Fußball-WM gesungen werden, mit ChatGPT "modernisiert".

» Berliner Zeitung: RBB-Programmdirektorin zum Gendern – Jeder kann bei uns entscheiden, wie er spricht

Die neue RBB-Programmdirektorin Martina Zöllner erklärt, wie sie trotz des massiven Sparzwangs ein gutes Programm machen will, und sie verteidigt Dieter Nuhr.

» Rundschau Duisburg: DUGay e.V. verlieh Akzeptanzpreis "Brücke der Solidarität" an Thomas Schönhagen

Der Commerz Direktservice unterstützte die diesjährige Preisverleihung des Akzeptanzpreises "Brücke der Solidarität" im Kultur- und Stadthistorischen Museum der Stadt Duisburg an den Künstler Thomas Schönhagen.

» NDR: Pride Week – Regenbogenflagge am Hamburger Rathaus gehisst

Hamburg zeigt wieder Flagge: Zum Start der Pride Week hat die Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungsbeauftragte Katharina Fegebank (Grüne) am Freitag am Rathaus gemeinsam mit anderen Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik die Regenbogenfahne gehisst.

28. Juli 2023

» taz über Queerfeindlichkeit in ganz Europa: Sehnsucht nach dem Regenbogen-Monster

Queerfeindlichkeit überall: In Russland werden Ehen von Personen mit geändertem Geschlechtseintrag anuliert, in Italien lesbische Eltern unterdrückt.

» Tagesspiegel: Bauchtanz aus Syrien – "Meine Existenz ist ein politisches Statement"

Seit der Kindheit liebt Darvish Tanz und Musik. Mit den Performances bei queeren Partys in Berlin ist Darvish anderen ein Vorbild.

» Allgemeine Zeitung: CSD Mainz – Vermittlerin zwischen queeren Menschen und Polizei

Diana Gläßer ist Ansprechpartnerin der Polizei Rheinland-Pfalz für LSBTI*. Beim CSD 2022 wurde sie angefeindet. Warum sie 2023 trotzdem Präsenz zeigt und wie sie sich dabei fühlt.