» (31.07.2023) Nordkurier-Kommentar zur Hakenkreuzflagge: Beschämend, diese Zeilen schreiben zu müssen

Am Neubrandenburger Bahnhof wurde am Wochenende eine Regenbogen- durch eine Hakenkreuzfahne ersetzt. Unser Kommentator erklärt, welche Konsequenzen das haben muss.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Juli 2023

» NDR: Queerfeindlichkeit – Verband fordert mehr Hilfe

» SWR: Warum "Heartstopper" die Herzen queerer Menschen höherschlagen lässt

Auf den ersten Blick zuckersüß-banaler Coming-of-Age-Geschichte, doch auch Seelentröster. Am 3. August erscheint auf Netflix die 2. Staffel.

» Frankfurter Rundschau: Arbeitsmarkt – "Trans Personen wechseln häufiger den Job wegen Diskriminierung"

Franziska Kaiser, Diversity-Beraterin, über die Situation von queeren Beschäftigten und darüber, was Unternehmen besser machen können. Ein Interview von Selma Oestringer.

» Blick: Queerfeindlichkeit soll Asylgrund werden – "Giorgia Meloni nimmt uns gerade unsere Kinder weg"

Nach Streit um Regenbogenfamilien in Italien: SP-Nationalrätin Tamara Funiciello fordert mehr Solidarität für lesbische Eltern in Italien und will ihnen in der Schweiz einfacher Schutz gebieten.

» derStandard.at: Eine Farbe als Spielball der Genderklischees

Der Film "Barbie" zieht ein Millionenpublikum an. Die Puppe von Mattel gilt als entscheidend bei der Durchsetzung von Pink als Farbe für Mädchen

» Szene Hamburg über Welcoming Out: "Etwas sichtbar machen"

Welcoming Out hilft Akzeptanz für Queers proaktiv zu zeigen – ein Gespräch mit den Gründern Vanesssa Lamm und Markus Hoppe.

» Main-Echo: Aschaffenburg ist bunt – 3500 Menschen demonstrieren für Demokratie

Tausende Menschen haben am Sonntagnachmittag in Aschaffenburg ein starkes Zeichen fu?r Demokratie und Toleranz gesetzt. Veranstalter und Polizei sprechen von 3500 Teilnehmern, die sich unter dem Motto "Aschaffenburg bleibt bunt. Punkt!" zu einem "Fest der Demokratie " auf dem Schlossplatz versammelten.

» NDR über CSD in Hamburg: Pride Week startet mit Pride Night auf Kampnagel

Der pinke Teppich war Bühne für schillernde Persönlichkeiten und politische Botschaften. Ein Ehrenpreis ging an Riccardo Simonetti.

» RP Online über CSD in Duisburg: "Es kann nicht sein, dass Personen die sich outen, Angst haben müssen"

Am Samstag fand in Duisburg der Christopher Street Day (CSD) statt. Tausende Teilnehmende feierten in der Stadt ausgelassen, bunt und friedlich – und zeigten sich kämpferisch, für Menschenrechte einzustehen.

» RP Online über CSD in Solingen: "Klingenpride" knackt 10.000er-Marke

Ausgelassen feierten die Besucher im Südpark den zweiten "Klingenpride". Der war noch größer als im Vorjahr – trotz mehrfacher Regenschauern.

» MSN: So lief die erste Radebeuler Queer Pride

"Hinterland in queerer Hand" prangte auf dem Fronttransparent eines Umzuges am Samstag. Das hatte es damit auf sich?

30. Juli 2023

» Welt zur Frauen-Fußball-WM: Am Ende küssen sich die Falschen

Heute läuft die Fußball-WM der Frauen auf allen Kanälen, doch im Mainstream kam der Sport erst vor 20 Jahren an – mit "Kick it like Beckham". So genau der Film damals den Zeitgeist traf: Eines traute er sich dann doch noch nicht.

» MOPO.de: Hamburger Polizei hisst die Regenbogenflagge – und kontert Shitstorm

Es ist Pride-Week: Überall in Hamburg wehen Regenbogenfahnen, die ein Zeichen für Toleranz mit queeren Menschen setzen sollen. Auch die Hamburger Polizei nimmt an der Aktion "Hamburg zeigt Flagge" teil – und kassiert dafür einen Shitstorm. Doch die Polizei kontert.

» Kronen Zeitung über "Faggots" in Bregenz: Auf der Höhe der Zeit und doch oberflächlich

In Zusammenarbeit mit mehreren wichtigen internationalen Festivals zeigten die Bregenzer Festspiele die queere Oper "The Faggots and their Friends between Revolutions". Der Applaus war groß, der Erkenntnisgewinn nicht.

» Focus: Dreijährige klärt Mutter über verschiedene Arten von Familien auf

Wie erklärt man als Mutter seinem Kind die neuen Familienkonstellationen? Auf Twitter schildert jetzt eine Mutter ein Gespräch mit ihrer dreijährigen Tochter.

» IslamiQ u.a. über LGBTQ: "Es ist Zeit zum Handeln!"

Rassismus, Sterbehilfe oder LGBTQ – das sind nur einige aktuell diskutierte Themen. Warum sich Muslime dazu äußern müssen und welche Rolle dabei islamische Religionsgemeinschaften spielen, erklärt Dr. Ahmet Inam.

» SRF über lesbische Fußballerin Linda Caicedo: "La Neymar" von Kolumbien

Linda Caicedo gilt als Wunderkind. Mit 15 besiegte sie den Krebs, jetzt schickt sich die Kolumbianerin an, die Fussballwelt zu erobern.

» TAG24: Christopher Street Day – Auch Chemnitz treibt es heute bunt

Zahlreiche Teilnehmer waren beim Christopher Street Day am heutigen Samstag in Chemnitz dabei.

» tagesschau.de: CSD in Mainz – 5.000 Menschen gehen für Toleranz auf die Straße

Mit einer bunten Demo hat die queere Community am Christopher Street Day in Mainz ihre Forderung nach mehr Toleranz für alle bekräftigt.