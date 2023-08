Ausgewählter Artikel:

» (02.08.2023) NDR: Pinkwashing – Die Regenbogenflagge als Marketingtool?

Beim diesjährigen CSD werden wieder viele Hamburger Firmen dabei sein. Doch stehen diese auch wirklich für Vielfalt und Toleranz?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. August 2023

» Kontext:Wochenzeitung über CSD in Stuttgart: "Wir wollen den Zwischenfall nicht überbewerten"

Beimn CSD in Stuttgart haben Antifas den CSD-Sprecher verletzt. Bislang kam Gewalt gegen Homosexuelle nur von rechts. Wahrscheinlich war's ein Versehen.

» t-online: Trans Mann erfüllt sich Kinderwunsch

Ein trans Mann aus den USA hat Zwillinge zur Welt gebracht. Der Weg zum Familienglück war nicht leicht.

» Netflixwoche: Tessa Ganserer über Disclosure: "Beim ersten Mal konnte ich die Dokumentation gar nicht zu Ende schauen"

In unserer neuen Rubrik "Promi-Tipp" sprechen Prominente über Filme und Serien auf Netflix, die mit ihrer Profession zu tun haben. Heute spricht die Grünen-Politikerin und erste transgeschlechtliche Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer über Disclosure. Sie erklärt, warum auch Filme etwas mit Politik zu tun haben und warum die Doku über trans Personen in Hollywood sie aufgewühlt hat, aber ihr gleichzeitig Hoffnung macht.

» derStandard.at: Alternative – Kinderfrei

Der heutige International Childfree Day steht für Menschen, die bewusst auf die Elternschaft verzichten. Eine Proponentin stößt sich an rechter Politik und proklamiert ein Lebenskonzept ohne Kinder

» Groove über Bashkka: "Sobald ich das Haus verlasse, bin ich Aktivistin"

Livia Lergenmüller hat sich mit Bashkka über ihren Durchbruch, ihre Berührungspunkte mit der New Yorker Ballroom-Kultur und die gelebte Repräsentation ihrer Community unterhalten.

» ZDF: 25 Jahre Rechtschreibreform – Der heutige Zankapfel heißt Gendern

Als 1998 die Rechtschreibreform in Kraft trat, gab es viel Empörung. 25 Jahre später wird wieder um die deutsche Orthografie gestritten.

» MOPO.de über Geburtsvorbereitungskurse für queere Menschen: Was die Arbeit dieser Hamburger Hebammen so besonders und wichtig macht

Charlotte Lindig (30) und Leonie Macdonald (29) aus Hamburg begleiten Menschen durch die Schwangerschaft – und haben sich dabei auf queere Familien spezialisiert. Was ihre Arbeit so wichtig macht. Und was sie von der anderer Hebammen unterscheidet.

» NDR: Pinkwashing – Die Regenbogenflagge als Marketingtool?

Beim diesjährigen CSD werden wieder viele Hamburger Firmen dabei sein. Doch stehen diese auch wirklich für Vielfalt und Toleranz?

» SWR: Klaus Schirdewahn engagiert sich für queere Senioren

Klaus Schirdewahn führte jahrelang ein Doppelleben. Als 17-Jähriger wurde er wegen Homosexualität angeklagt. Er begann eine Therapie, hat geheiratet und wurde Vater einer Tochter. Damals schämte er sich für seine Gefühle, heute engagiert sich der Mannheimer als queerer Aktivist. Im Landesschau-Studio erzählt er von seiner schwulen Seniorengruppe "Gay & Grey".

» nd: Berliner Register – Mehr Hetze gegen queere Menschen

Die aktuellen Zahlen der Berliner Register sind alarmierend: In einigen Bezirken der Hauptstadt liegt die Zahl LGBTIQ*-feindlicher Propaganda und Übergriffe schon jetzt über den Werten für das Gesamtjahr 2022.

01. August 2023

» taz: Infantino als Queer-Aktivist – Der Tausendsassa

Fifa-Präsident Infantino betreibt zum Machterhalt während der WM Inselhopping in Ozeanien. Nebenbei gibt er sich als Aktivist für die LGBTQ-Community.

» NDR: Was steckt hinter dem Ausschluss der CDU Hamburg vom CSD 2023?

"Hamburg Pride" hat die Christdemokraten von der Teilnahme an der Demo ausgeladen.

» Die Rheinpfalz über queerfeindliche Kommentare: Wie wir mit dem Facebook-Shitstorm gegen Landauerin umgehen

Es geschieht immer wieder etwas Neues – und etwas Neues muss nicht immer etwas Gutes sein: Zum ersten Mal überhaupt sah sich die Landauer RHEINPFALZ-Redaktion gezwungen, die Kommentarfunktion im sozialen Netzwerk Facebook unter einem Beitrag abzuschalten.

» Hamburger Abendblatt: Hier soll Hamburgs Zeichen für sexuelle Vielfalt entstehen

An der Binnenalster in Hamburg ist ein neuer "Denkort" geplant. LSBTIQ*-Szene steht im Fokus. Wahl des zentralen Standorts kein Zufall.

» NDR: Gewaltbereitschaft gegenüber LGBTQIA+ steigt – Was müssen wir ändern?

Bei queeren Menschen steigt die Angst vor physischer oder psychischer Gewalt. Laut einer Studie haben 75 Prozent der in Hannover befragten Menschen aus der Queer-Szene Diskriminierung erlebt. Ein Gespräch.

» Stuttgarter Nachrichten: Wie glaubwürdig ist das Engagement der Firmen in der queeren Szene?

Die linke Gruppierung, die am Samstag einen Wagen der Christopher-Streetday-Parade angegriffen hat, prangert so genanntes Rainbow-Washing an. Was ist dran am Vorwurf, die Teilnahme am CSD sei für viele Unternehmen nur ein Feigenblatt?

» hessenschau interviewt Kasseler Sprachwissenschaftler zum Thema Gendern: "Sprachverbote darf es nicht geben"

Sprachwissenschaftler mehrerer Universitäten haben in einer Stellungnahme die CDU scharf kritisiert. Diese übernehme beim Thema Gendern Strategien von Rechtspopulisten. Im Interview plädiert der Kasseler Linguist David Römer für einen entspannten Umgang mit Sprache.

» Zeit Online: "Niemand spürt seinen Körper besser als du selbst"

Wie setze ich Grenzen – im Alltag, Dating, der offenen Beziehung, beim Sex? Die Autorin Nadine Primo hat alles durch und sagt: Werdet wehrhafter und steht für euch ein.

» Express über Prince Damien: Dschungelkönig mit bitterer Erkenntnis – "Kenne niemanden, der öffentlich dazu steht"

Schon im Dschungelcamp 2020 sprach Prince Damien offen über seine sexuelle Orientierung und seine unerfüllte Liebe. Jetzt kritisierte er nicht nur die Promiwelt, sondern sprach auch über seinen Beziehungsstatus.

» Luxemburger Wort über Tatta Tom: Stadt Esch verweigert Auskunft zu Dragqueen-Lesung

Schöffenrat und Bürgermeister schweigen dazu, wie und warum es zu der Veranstaltung in der Escher Bibliothéik kam. Mehrere Presseanfragen blieben unbeantwortet – bis heute.