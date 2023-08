Ausgewählter Artikel:

» (03.08.2023) Nau: Berner Polizei filmt "sehr intensiv" an der Pride – Kritik

Am Samstag ging in der Stadt Bern die Pride über die Bühne. Die Polizei überwachte die queere Demonstration auffallend gründlich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. August 2023

» Beobachter News über CSD Stuttgart: "Wir sind queer und Antifa"

Bei der Polit-Parade CSD, die bei strahlendem Sonnenschein durch Stuttgart zog, gab es auch Kritik

» Sportschau: "Die ganze Sportstruktur ist eine Hürde – weil sie rein binär organisiert ist"

Binäre Strukturen prägen den Sport bis heute. Doch zunehmend beschäftigen sich Verbände, Vereine und Politik mit Fragen der Geschlechtervielfalt. Wie können trans, intergeschlechtliche und non-binäre Personen einbezogen werden?

» nd über BDSM-Fans in Russland: Die Kampfzone wird erweitert

In Russland müssen mehrere Sex-Festivals auf Druck konservativer Aktivisten abgesagt werden. Die befürchten moralischen Verfall, der im Krieg besonders schwer wiegt.

» Berliner Zeitung: Harald Glööckler verkauft seine Villa. Unser Autor war da – und zeigt, wie's drinnen aussieht

Es sollte einer der seltsamsten Termine überhaupt werden: Unser Stilexperte erinnert sich zurück an eine Begehung von Glööcklers pfälzischem Rokoko-Schlösschen.

» Nordkurier: CDU mit Vorschlag gegen Hass und Hetze in Neubrandenburg

Das Ersetzen einer Regenbogen- durch eine NS-Flagge sowie abfällige Kommentare dazu haben Entsetzen ausgelöst. Dem will die Neubrandenburger CDU etwas entgegensetzen.

» BR24: Augsburger Theologin fordert Update der kirchlichen Sexualmoral

Ein Paradigmenwechsel in der katholischen Sexualmoral, hin zu einer "Beziehungsethik": Das fordern die Augsburger Theologin Kerstin Schlögl-Flierl und ihr Südtiroler Kollege Martin M. Lintner. Die Sexualmoral diene immer noch als "Machtmittel".

» Berliner Zeitung: Wo können queere Feministinnen in Berlin sicher Fußball schauen?

Ein queer-feministischer Berliner Sportverein hat ein Public Viewing für FLINTA*s organisiert – mit Einmaligkeitscharakter. Dabei hat die Frauenfußball-WM gerade erst angefangen.

» Tagesspiegel: Queerer Stolz in der Kleinstadt – Wie Überlingen seinen ersten CSD feierte

Mehr als 100 CSDs und Pride-Veranstaltungen gibt es in Deutschland, Aufmerksamkeit bekommen meist nur die, die besonders groß sind. Aber auch auf dem Land brauchen queere Menschen Repräsentanz.

» Süddeutsche Zeitung über Schau "Queer lives 1900 bis 1950": "Selten habe ich mich so gesehen gefühlt"

Für die Ausstellung "Queer lives 1900 bis 1950" und deren digitale Begleitung erhalten Ilona Holzmeier und Karolina Kühn vom NS-Dokumentationszentrum den Grimme-Online-Award. Ein Konzept, so zeitgemäß wie zukunftsweisend.

» Süddeutsche Zeitung über Spacer Woman: Eine Superheldin macht Mut

Spacer Woman kommt in die Rote Sonne – ein Fest, auch für die queere Community.

» Regio TV: Klavier "La Queer" sorgt am Charlottenplatz für Freude und Ärger

Wer zurzeit die Bahn am Charlottenplatz nimmt, hat es vielleicht schon gehört: La Queer, das Klavier, das sich als Dame identifiziert. Seit Freitag steht die klangvolle und bunte Dame in der Unterführung

02. August 2023

» derStandard.at: Wie in den 80ern – Keine 24-Stunden-Pflege für HIV-Positive

Eine große Pflegeorganisation kündigt den kurz zuvor geschlossenen Vertrag fristlos wegen einer HIV-Infektion. Auch alle anderen lehnen wegen HIV ab

» Mimikama-Faktencheck: Die Wahrheit über die queere Person "Herr Ingeborg" im Sandmännchen-Universum

Seit einigen Tagen geistert eine Meldung durch das Internet, die viele Nutzer in Aufruhr versetzt hat. Es heißt, KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, habe eine queere Person namens "Herr Ingeborg" in die über sechzig Jahre alte Serie "Unser Sandmännchen" eingeführt. S.a.: Herr Ingeborg: CDU-Landeschef kritisiert MDR wegen queerer Figur (29.07.2023)

» Focus: Die Regenbogenfahne wird für viele zum roten Tuch – eine gefährliche Entwicklung

Deutschland ist doch diskriminierungsfrei, was braucht es schon Regenbogenfahnen und Prides? Diese Haltung findet sich immer häufiger vor allem in sozialen Medien. Für gewisse Gruppen ist die Regenbogenfahne zum roten Tuch geworden. Solidarität, die "nervt" – wie kann das sein?

» ZDFheute: Mehr Angriffe – Queer-Beauftragter beunruhigt

Unbekannte haben in Neubrandenburg eine Regenbogenfahne durch eine Hakenkreuzfahne ersetzt. Der Queer-Beauftragte nennt die Tat "widerlich".

» evangelisch.de: Jesus liebt – wirklich?

Eine Ausstellung in der Nürnberger Kunstkirche St. Egidien wird geschlossen, weil über die Verantwortlichen ein Shitstorm wegen angeblicher "Pornographie in der Kirche" hereinbricht.

» Zeit Online über nichtbinäre*n Fußballer*in bei Frauen-WM: Einfach Quinn

Kanadas Quinn ist die erste trans Person bei einer Fußball-WM. Das wird zu einem kontroversen Politikum gemacht, doch für Quinn ist die WM schon jetzt ein Erfolg.

» Kontext:Wochenzeitung über CSD in Stuttgart: "Wir wollen den Zwischenfall nicht überbewerten"

Beimn CSD in Stuttgart haben Antifas den CSD-Sprecher verletzt. Bislang kam Gewalt gegen Homosexuelle nur von rechts. Wahrscheinlich war's ein Versehen.

» t-online: Trans Mann erfüllt sich Kinderwunsch

Ein trans Mann aus den USA hat Zwillinge zur Welt gebracht. Der Weg zum Familienglück war nicht leicht.